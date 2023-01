En entrevista con EL TIEMPO, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo se exigirá el carné de vacunación a los niños y niñas de jardines infantiles en colegios, tanto públicos como privados, y que esta es una decisión tomada y "absolutamente responsable con la salud de niñas y niños".



"Se vuelve obligatorio, pero quiero ser claro, no le vamos a prohibir ni a negar la entrada a un niño o una niña ni a su jardín infantil ni a su centro de desarrollo infantil, ni al colegio, pero sí se lo vamos a pedir de la misma manera que presentamos algunos documentos. Para hacer algún tipo de procedimiento habrá que presentar el carné.



El funcionario también expresó su temor por un posible aumento en el contagio de covid-19, luego de las vacaciones de fin de año, como sucedió a principios de 2021, e invitó a los bogotanos a vacunarse y dijo que hay biológicos suficientes.



Gómez también habló de que espera este año iniciar la construcción de una planta de producción de vacunas y que entre 2025 y 2026 empiece a producir biológicos, tanto para el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) como contra el Covid-19.



Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá. Foto: Archivo particular.

Los bogotanos están regresando a la ciudad después de las vacaciones de fin de año. ¿Esto puede llevar, como hace dos años, a un aumento del covid?



Estamos en la semana típica de retorno a la ciudad. Ha entrado muchísima gente de otras partes del país y de otros países y pueden tener algún nivel de contagio. En las últimas dos o tres semanas hemos tenido una disminución en los indicadores de enfermedades respiratoria. Han bajado las infecciones respiratorias agudas, que teníamos muy altas en noviembre e iniciando diciembre, y han bajado los casos positivos de covid. El último reporte nos habla de una disminución del 27 por ciento de casos activos entre la semana anterior y esta semana. Pero ojo, esto tiene que ver con que las personas en vacaciones consultan menos y las personas no estaban en la ciudad, y podemos esperar un repunte de las enfermedades respiratorias, sobre todo, de covid.



La recomendación es que si a lo largo de esta semana y la próxima tiene síntomas respiratorios, utilice tapabocas de manera permanente y acuda a los centros médicos para que le hagan un diagnóstico. La Secretaría de Salud sigue haciendo pruebas de PCR gratis en la vía pública, pero las EPS también están en la obligación a hacer el diagnóstico. La recomendación más importante es continuar con el proceso de vacunación.



¿Los ciudadanos atendieron de forma masiva la invitación en diciembre a vacunarse?



Abrimos muchísimos puntos de vacunación e invitamos a las personas a que acudieran a vacunarse contra el covid en la primera y segunda semana de diciembre, y logramos que muchos fueran, pero no en el volumen que quisiéramos. Tenemos 5’800.000 primeras dosis y 6 millones de segundas, y tenemos 2’968.000 primer refuerzos y solo 529.000 segundos refuerzos. Hoy, a esas más de 2 millones de personas que les falta el segundo refuerzo las estamos invitando: si se puso la última dosis contra el covid-19, ya fuera segundo o primer refuerzo hace más de cuatro meses, es el momento de ponerse la siguiente y tenemos dosis suficientes.



Tenemos diferentes tipos de biológicos, tenemos Janssen, Sinovac, Moderna y Pfizer. Qué bueno que si no lo hicieron en diciembre lo hagan ahora que están volviendo a la ciudad, antes de iniciar las labores.



Según Saludata, Bogotá acumula más de 1’800.000 casos positivos y acaba de superar los 30.000 muertes por covid. ¿Qué otra enfermedad nos ha dejado esas cifras en poco tiempo?



La pandemia fue un hecho que partió en dos la historia de la salud, de modo que ninguna enfermedad ha tenido esta carga de muerte. Usted bien lo menciona: más de 30.000 hogares hoy lamentan la pérdida de algún familiar por esta penosa enfermedad.



La gente cree que si se hizo vacunar o se puso el refuerzo es suficiente. ¿Cuál es la ventana de inmunidad?



Los diferentes estudios en el mundo demostraron que la inmunidad que produce cada una de estas dosis empieza a caer de manera importante a partir del cuarto o quinto mes. Esa inmunidad no está durando si no, insisto, entre 5 y 6 meses máximo. Es probable que nos tengamos que seguir vacunando.

Exigirán el carné de vacunación

Bogotá tiene muy buenos niveles de vacunación en adultos, pero no así en niños. ¿Qué está pasando en este sector?



Es cierto que hubo un poco de agotamiento de la sociedad alrededor de las vacunas y hemos tenido un apego menor al que veníamos acostumbrados. Antes, con el programa ampliado de inmunizaciones (PAI), me refiero a que niñas y niños deben tener todo su esquema de vacunación, pero también contra el covid. En el caso de niñas y niños de 3 a 12 años, el nivel de vacunación con primera dosis está en el 77 por ciento y con segunda dosis en el 55 por ciento. Vamos a empezar a pedirles a las familias que al llevar a sus niñas y niños al jardín infantil, a todo el sistema educativo, público y privado, presenten su carné de vacunación. Es una decisión que hemos tomado y que es absolutamente responsable con la salud de niñas y niños. Vamos a mejorar el nivel de vacunación y vamos a abrir todas las posibilidades para que en todas las clínicas y hospitales, en todos los centros de salud, tanto de EPS, de Cajas de compensación, como el sistema público, se puedan vacunar los niños y niñas con todas las dosis que les falten en el PAI y con la vacuna contra el covid-19.



Se vuelve obligatorio, pero quiero ser claro, no le vamos a prohibir ni a negar la entrada a un niño o una niña ni a su jardín infantil ni a su centro de desarrollo infantil, ni al colegio, pero sí se lo vamos a pedir de la misma manera que presentamos algunos documentos. Para hacer algún tipo de procedimiento habrá que presentar el carné.



A propósito, ¿se ha pensado en una fábrica de vacunas en Bogotá?



Sí. Quedó en nuestro plan de desarrollo, cuando ya estábamos en pandemia, y hemos venido avanzando. Bogotá sigue firme en este camino. En el 2020, el 2021 y el 2022 hicimos los requerimientos que nos pedía la norma. Tenemos un convenio entre la Secretaría Distrital de Salud y la agencia Atenea y hemos avanzado en estudios de mercado. Vamos a crear una empresa entre el Fondo Distrital de Salud y Atenea para que sea nido de ese nuevo proyecto. Pero a esto se le tiene que vincular un socio estratégico porque en Colombia, desgraciadamente, no sabemos hacer vacunas, entonces estamos buscando un socio estratégico de carácter internacional que produzca vacunas contra el covid y del PAI.



¿Qué tan adelantado está el proyecto de la fábrica de vacunas?



Este año se va a iniciar la construcción de la que será la nueva planta de producción de vacuna con capital público, de la mano de la Secretaría de Salud, por supuesto de la Alcaldía Mayor y del Ministerio de Salud, que acogió de la mejor manera ese trabajo. Va a ser una realidad la fábrica de vacunas públicas, que le debe servir no solo a Bogotá, sino a toda Colombia. Tiene diferentes pasos, habría que hacer un estudio de prefactibilidad. Muchas firmas dijeron nos interesa. Esto hay que concretarlo desde el punto de vista legal y el Distrito tenía que hacer lo necesario, ya aprobamos las vigencias futuras, tenemos algo así como 350.000 millones de pesos que van a fondear el proyecto de aquí al 2026 y garantiza la construcción, el montaje de la parte tecnológica y la transferencia.



La fábrica de vacunas la construimos a partir de este año y esperamos que haya producción entre el 2025 y el 2026, que ya tengamos los primeros biológicos para el consumo de la población colombiana.

El complejo hospitatalario San Juan de Dios. Ilustración de cómo se propone quede la restauración. Foto: Tomada de la página de la ERU - Alcaldía de Bogotá

Se habla de incumplimiento del contratista en el San Juan de Dios, incluso hay voces que piden liquidar el contrato, ¿Qué ha pasado con el proyecto?



El San Juan de Dios no es solo el hospital, sino un complejo de edificios de carácter patrimonial. La mayoría están siendo intervenidos. Tenemos un edificio central donde debería ir el nuevo Hospital San Juan de Dios. La noticia es que el 31 de diciembre la firma Copasa radicó la totalidad de los documentos necesarios en el Ministerio de Cultura para la aprobación o no del proyecto. Eso estaba pendiente, era una cosa que nos había demorado mucho y por la cual se tejieron versiones como las que usted está mencionando.



Hoy está radicado el proyecto, empezamos a contar 45 días hábiles para que el Ministerio de Cultura nos diga si se puede o no construir el hospital que diseñamos. El hospital que se diseñó plantea la demolición del hospital y la construcción de uno nuevo. Esa es, por supuesto, una condición que, como todo el mundo sabe, genera un debate con el Gobierno nacional y estamos a la espera de la decisión del Ministerio de Cultura. Yo esperaría que finalizando febrero, o máximo en el mes de marzo, el Ministerio de Cultura nos diga si ese hospital se puede construir como lo tenemos diseñado o si tenemos que tomar otro tipo de camino.

Las cifras del covid-19 en Bogotá

Según la Secretaría de Salud de Bogotá, Con corte al 5 de enero de 2023, estas son las cifras que se presentan en la ciudad sobre el virus del covid-19.



• Se registran 1’870.541 casos acumulados de covid-19.

• La última semana se reportaron 1.271 casos activos, registrando una disminución del 18,53 % con respecto a la semana anterior.

• En total se registran 1’831.062 recuperados (el 97,9 %). En la última semana se recuperaron 2.168 personas.

• En la ciudad han fallecido 30.079 personas como consecuencia del covid-19 (se dieron 35 casos nuevos en la última semana).

• Se han procesado más de 10 millones de muestras en la red de laboratorios de la ciudad.

• Con corte al 5 de enero, la ocupación de camas UCI en total es del 70,5 %. Las IPS reportaron 1.358 camas, de las cuales 958 estaban ocupadas.

• Las camas UCI para atención del covid-19 registraron una ocupación del 62,2 %.

Vacunación contra el Covid-19

• Se han aplicado 16'451.812 dosis de vacunas contra el covid-19 en Bogotá:

- 5.801.130 primeras dosis.

- 5.996.698 esquemas completos.

- 2.970.425 dosis de refuerzo.

- 533.040 segundos refuerzos.



• El 98,8 % de la población meta a vacunar mayor de 12 años cuenta con esquemas completos de vacunación.

• En niñas y niños entre los 3 y 11 años se lleva un avance del 77,1 % en primeras dosis y del 55,42 % de avance en segundas dosis.

• La ciudad cuenta con cerca de 200 puntos de vacunación habilitados para aplicarse vacunas contra el covid-19 y de todo el esquema de vacunación. Los puntos se pueden consultar a diario en nuestras redes sociales y en la página www.saludcapital.gov.co

Las recomendaciones

• Se recomienda a la ciudadanía mantener las medidas de autocuidado, como lavado de manos, ventilación de espacios y uso de tapabocas, en especial en el transporte público, en instituciones de salud y en hogares geriátricos.

• Si tiene síntomas respiratorios debe quedarse en casa preferiblemente. Si debe salir, es necesario que use en todo momento tapabocas.

• A las personas que retornan de sus vacaciones se les recomienda que estén pendientes de síntomas de enfermedad durante las dos semanas posteriores al viaje. Evite automedicarse y consulte al servicio médico.

• La Secretaría Distrital de Salud mantiene su estrategia de búsqueda activa para identificar el comportamiento del covid-19, para la cual a diario se encuentran disponibles puntos de toma de muestra en toda la ciudad de manera gratuita.

• En el inicio de año, se invita a madres, padres y cuidadores para que acudan a los puntos en la Jornada de vacunación que se realizará en Bogotá el 28 de enero, para ponerse al día en las vacunas y tener un regreso a clases saludable.

• También se reitera la necesidad de completar esquemas y ponerse las dosis de refuerzo contra el covid-19 en las poblaciones incluidas.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

