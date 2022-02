La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que el sistema educativo público de la ciudad está abierto para recibir a todas las niñas, niños, jóvenes o personas adultas que lo requieran, con el objetivo de brindarles una educación de calidad, inclusiva y con equidad.



La jornada de matriculatón se llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero desde las 7 a.m. hasta las 3 p.m, en localidades como Puente Aranda, Suba, Tunjuelito, Kennedy, Engativá y Rafael Uribe Uribe.



Las personas interesadas, para poder participar de esta jornada de matrículas deberán agendar una cita por estudiante a través de la página www.educacionbogota.edu.co.



Además, los interesados deben tener en cuenta que únicamente van a atender las solicitudes de cupos nuevos, es decir, no aplica para solicitudes de traslado de estudiantes antiguos, debido a que el plazo para este trámite culminó el pasado

domingo 20 de febrero.



De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito (SED) la atención en las seis localidades de la ciudad se distribuirá de la siguiente manera:

Sábado 26 de febrero



-Puente Aranda, en el colegio Andrés Bello IED (Cl. 39 sur # 51D-19)



-Suba, en la Dirección Local de Educación (Carrera 58 #167-20)



-Tunjuelito, en el colegio Marco Fidel Suárez IED (Carrera 25 Sur # 52 C – 92)



Domingo 27 de febrero



-Kennedy, en el colegio Kennedy IED: Calle 5 sur # 72A-69



-Engativá, en el colegio Tabora IED (Carrera 77 B No 74 – 02)



-Rafael Uribe Uribe, en el colegio Gustavo Restrepo IED (Cr 12H Bis N° 28C - 24 Sur)

Para está jornada se deben tener en cuenta aspectos como:



-Van a atender únicamente a un estudiante por cita.



-Llevar el documento de identidad del estudiante y del acudiente.



-Llevar un recibo de servicio público de su lugar de vivienda.



No obstante, la secretaría recomienda llegar de manera puntual a la cita y cumplir con rigurosidad los protocolos de bioseguridad.



REDACCIÓN BOGOTÁ