Esta es la hoja de ruta para el regreso a clases en Bogotá

Bogotá comienza el camino hacia el regreso de las clases presenciales de jardines, colegios públicos y privados e instituciones de educación superior. El principio general de la reapertura educativa es que en 2020 la presencialidad no será obligatoria, es decir, está en manos de los padres y las familias decidir si sus hijos vuelven o no a clases. En caso de que decidan enviarlos habrá protocolos, pilotos y conductos regulares; y en caso de que no, las instituciones deberán seguir garantizando la educación virtual.



“Las encuestas indican que, en promedio, un 20 por ciento de los padres han manifestado su voluntad e interés para acceder a un retorno. Ese 20 por ciento debe tener la garantía de que se les preste el servicio de educación. El 80 por ciento que dice que no tiene que mandarlos”, aseguró la alcaldesa Claudia López, durante el anuncio del llamado plan GPS: reapertura gradual, progresiva y segura.



El GPS, discutido con expertos, autoridades sanitarias y algunos representantes del sector educativo, contempla un cronograma de reactivación, unos procesos de inscripción y unas reglas de juego. Cada estrategia es diferente, dependiendo de si se habla de un colegio público, un colegio privado o una institución de educación superior.

Tenga en cuenta que a los estudiantes que vivan con personas con factores de riesgo (adulto mayor, comorbilidades, etc.) se les recomienda evitar presencialidad. Para maestros que tengan comorbilidades y riesgos, el regreso tampoco será obligatorio.

Ahora, un requisito vital es el monitoreo de la salud de la comunidad educativa. Si una persona siente síntomas, debe aislarse (incluso sin haberse hecho la prueba). Y si en la institución se detectan dos o más casos de covid-19, deberá hacerse la debida notificación a la autoridad para activar el seguimiento en salud.



Los jardines y colegios privados

Comenzarán su reapertura gradual y voluntaria desde este mes, bajo la concertación con padres, maestros y directivos. Las actividades presenciales se permitirán los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, sin restricción horaria, y la presencialidad permitida será del 35 % del total de los estudiantes (pero el resto de la planta sí podrá estar al 100 %).



Las rutas también deben respetar cupos seguros. Sepa que las instituciones deben contar con el consentimiento de los padres de familia. Además, hay un proceso estricto que se debe seguir:



1.El jardín infantil o colegio privado debe registrar sus protocolos en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito, y los jardines privados con código SIRSS serán remitidos a la página de la Secretaría de Integración Social. Recibirán un número.



2.Los protocolos serán revisados por la Secretaría de Salud (SDS).



3.La SDS emitirá un concepto sobre la viabilidad de la reapertura.



4. El colegio o jardín dispondrá de todo lo necesario e iniciará la reapertura.



5.Habrá visitas aleatorias de las autoridades para verificar que todo esté en orden.



Si detecta una irregularidad en los protocolos, puede poner su denuncia ante la Secretaría de Educación.

Qué pasará con los colegios públicos

Las 399 instituciones oficiales de Bogotá no volverán inmediatamente, sino que tendrán un proceso de diálogo y concertación con padres, profesores, directivos y sindicatos. Este viernes, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá se reunirá con Fecode y la ADE para escucharlos y llegar a acuerdos.



Por lo pronto, se sabe que el diálogo tendrá tres fases:



La primera es de diálogo y discusión con maestros, padres de familia, estudiantes y personal administrativo. En esta conversación se discutirán nueve lineamientos que incluyen medidas de bioseguridad para la entrega de refrigerios escolares, para la operación de transporte, para espacios escolares y atención a situaciones críticas en conjunto con las familias.



Este diálogo se hará durante todo septiembre y, entonces, se tomará una decisión conjunta sobre la reapertura en el marco del gobierno escolar.

Así las cosas, en octubre habrá pilotos de modalidad presencial y voluntaria. El cupo máximo de estudiantes presenciales será del 35 % (sin contar personal docente ni administrativo) y los demás seguirán desde casa. Eso sí: todo depende de las condiciones epidemiológicas de las zonas en donde se ubiquen las instituciones.

Durante octubre funcionarán bajo este modelo y en noviembre se realizará una evaluación para determinar cambios o reestructuración de protocolos. Y luego, en diciembre, se definirá la hoja de ruta para el 2021. Cabe resaltar que todo está sujeto a modificaciones según el nivel de contagio en la ciudad.

Educación superior podrá operar al 25 % de ocupación

Las instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano tendrán que registrar sus protocolos en la página web de la Secretaría de Educación (SED).



La entidad entrará a evaluar y verificar la información. Luego, la Secretaría de Salud hará una revisión de todos los protocolos establecidos y, finalmente, la SED enviará la certificación o la inhabilidad para la reapertura.



En caso de que el Distrito no avale los protocolos, la Secretaría de Educación le enviará a la institución un listado en donde se explica en detalle la razón de la inhabilidad y un reporte de recomendaciones y ajustes al protocolo de bioseguridad.



Las clases presenciales serán: lunes, martes, viernes y sábado, con restricción horaria en dos franjas: de las 10 a. m. a las 4 p. m. y de las 7 p. m. a las 10 p. m. Y las instituciones solo podrán recibir presencialmente al 25 % del total de sus estudiantes, los demás deben continuar con clases virtuales.

Una vez estén en este modelo de alternancia podrán ser visitadas aleatoriamente por la Secretaría de Salud para verificar que se estén cumpliendo todas las medidas sanitarias.

Y pilas: este tipo de instituciones no tienen que cumplir un cronograma específico para la reapertura, una vez tengan el aval del Distrito podrá poner en marcha su modelo de alternancia.

