Los 400 colegios públicos de Bogotá están listos para recibir a 800.000 niños y jóvenes, después de casi 2 años de clases virtuales, restricciones y aforos. El retorno será con 100 por ciento de presencialidad y sin aulas demarcadas, pero con distancias mínimas de un metro entre estudiantes, y se exigirá el tapabocas. En las instituciones habrá dispensadores de gel antibacterial, de alcohol y jabón.



Eso será lo que encontrarán este 24 de enero los estudiantes en los colegios distritales, según le contó a EL TIEMPO la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, quien invita a los padres de familia y cuidadores a hacer vacunar a los niños contra el covid-19 antes del regreso a clase. También dice que hoy se abren matrículas. Simultáneamente estarán retornando a clases los colegios privados y las universidades.

La secretaria de educación Edna Bonilla en rueda de prensa hace los anuncios del regreso a clases en la capital y habla con los maestros del colegio Morisco . Foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno

Está confirmado el inicio de clases para el 24 de enero, ¿cómo se espera que sea ese retorno con 100 por ciento de presencialidad, después de tanto tiempo de virtualidad?



No estábamos preparados, pero Bogotá respondió. Tenemos unos maestros y maestras y unos rectores y rectoras que han entendido la importancia de la presencialidad, de la educación. No solo el tema del conocimiento, sino la educación que forma con las familias y con la sociedad da mejores seres humanos. Tuvimos un 2020 en el que debimos adecuarnos rápidamente. Bogotá hizo la virtualidad, hizo radio y televisión, pero también a 262.000 niños nos tocó entregarles las guías, el trabajo para que pudieran desarrollar. En el 2021 terminamos bastante bien, el 100 por ciento de los 400 colegios públicos terminaron en presencialidad, el 99 por ciento de los maestros asistieron en presencialidad y el 85 por ciento de los niños y niñas en algunos de los colegios fueron



Para el 2022 la directriz del Ministerio de Educación, pero nosotros también lo habíamos asumido así, fue presencialidad del 100 por ciento. Ya los profesores y profesoras entraron de su periodo de vacaciones, el 98,6 por ciento (de 34.560) fueron a sus colegios a preparar las actividades para recibir a los niños y niñas. El 24 de enero daremos inicio al calendario académico en presencialidad con todos los protocolos. Nosotros hemos dicho: “el ABC”.



¿Qué es el ABC?

​

El ABC de la presencialidad es A de autocuidado; B, tenemos que seguir cuidándonos con bioseguridad, y C, con corresponsabilidad. Nos toca seguir con el tapabocas, lavándonos las manos, y los colegios son los espacios ideales. Invito a los papás, a las mamás y a los cuidadores a que confiemos en los niños, incluso a que nos dispongamos a aprender de ellos. Tengo un niño que se llama Pablo, y cuando voy saliendo, si no llevo el tapabocas en la mano, Pablo es el primero que me dice: 'Mamá el tapabocas'.



¿Qué van a encontrar los niños en sus aulas?

​

En Bogotá estamos preparados. El año pasado teníamos demarcación, este año no vamos a tener. Ya los aforos no existen en todo el sistema educativo: universidades, colegios y jardines infantiles. Bogotá tiene buenas condiciones de infraestructura que permiten el metro de distanciamiento, en algunos colegios seguramente no, porque tenemos dificultades, pero vamos a encontrar salones con elementos de bioseguridad, ya los dotamos de gel antibacterial, jabón, alcohol. Van a encontrar que los protocolos de bioseguridad siguen aplicándose. Por ejemplo, no todos los niños y niñas salen al mismo tiempo a comer, no todos salen al mismo momento al recreo. Va a encontrar unos maestros, maestras, rectores y rectoras que los están esperando y esperamos que la educación realmente se transforme. Tuvimos una misión de educadores, le preguntamos a un millón de personas, entre ellos a muchos niños, qué esperan de la educación y ellos, sobre todo los niños, nos dicen: 'Yo quiero una educación más divertida, menos aburrida'; creo que debemos emprender esa educación pedagógica y el covid nos cambió. Bogotá entregó 105.000 tabletas con internet y esperamos que los maestros y maestras incorporen toda esta virtualidad a nuestros aprendizajes. Estamos diciendo que el 2022 tiene que ser un colegio distinto, que privilegie más el ser, más el cuidado, un colegio en el que disfrutemos el aprendizaje.



Los colegios públicos y distritales en Bogotá se alistan para iniciar. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

La virtualidad afectó el aprendizaje, la empatía entre los niños, ¿cómo hacer para que los niños se recuperen de estas deficiencias?

​

Antes de la pandemia todos decíamos: 'La virtualidad es el futuro en la educación', pero ¿qué hemos aprendido? La virtualidad no reemplaza la educación, no lo es todo en la educación, no reemplaza la mirada, la sonrisa, que el profesor pueda detectar si el niño tiene tristeza, alegría y todo eso lo tenemos que hacer. Si no tenemos los colegios abiertos es muy difícil que lo hagamos, por eso para Bogotá no es una opción no regresar a la presencialidad.



¿Cómo nos fue en las pruebas Saber?



No tenemos todavía el resultado agregado, eso se entrega en febrero. Hemos conocido algunos resultados de niño a niño, pero insisto en que sería un error no reconocer que tenemos dificultades, por ejemplo, Bogotá tiene que avanzar más en bilingüismo. ¿Cómo utilizamos las tabletas para mejorar el bilingüismo, cómo mejoramos otras condiciones o capacidades que son cognitivas, matemáticas, español, saber leer; ese alfabetismo digital que a veces nos agobia, que usted cree que por leer los titulares rápidamente ya supo cuál es la noticia, eso nos hace daño y hay que profundizar. Hay que mejorar las capacidades en lectura crítica, hay que pasar de un niño leyéndose un libro de 300 páginas, que no le enseña nada porque lo lee muy rápido; hay que pasar a que el niño nos haga preguntas, las formule. Estamos trabajando fuertemente en esa transformación. Hay muchas cosas que tenemos que aprender y trabajar.



¿Cuál es el porcentaje de niños vacunados?

​

El 46 por ciento.



¿Cuántos niños y niñas regresarán a la presencialidad?

​

El 100 por ciento. La educación es presencial, el 24 de enero inicia la educación para colegios públicos y privados de calendario A. Excepcionalmente podrán hacerlo no presencial aquellos niños que tenga o una condición de vulnerabilidad o contagio cercano, pero no es la regla general.



Precíseme, ¿cuántos niños van a regresar en presencialidad?

​

800.000 aproximadamente es la matrícula de Bogotá. Tenemos la matrícula más alta de los últimos cinco años, la tasa de deserción más baja de toda la historia: 0,47 por ciento. A estos 800.000 niños y niñas los esperamos el 24 de enero y a más o menos 400.000 niños y niñas de colegios privados. Muchos del calendario B iniciaron el martes.



¿El 24 también arrancan las universidades?

​

Sí, dependiendo de su autonomía. Por ejemplo, las universidades públicas en Bogotá están terminando el segundo semestre de 2021 y están regresando en presencialidad.



¿Habrá puntos de vacunación en colegios?

​

Sí señor, incluso de vacunas diferentes a covid, porque no podemos bajar la guardia en el resto de vacunación, pero la invitación es a que el 100 por ciento de los niños y niñas estén vacunados antes del 24 de enero. De hecho, con la Secretaría de Salud establecimos filas preferenciales para los niños y las niñas en los puestos de vacunación. Bogotá tienen las vacunas disponibles para los niños y las niñas y para los papás. Los adultos que tengan el esquema completo pueden ponerse la dosis de refuerzo.



¿Por qué es importante la vacunación?

​

¿Qué nos salva del covid? La vacuna, el cuidado y la corresponsabilidad. Las cifras que mostró el secretario de Salud en el comité epidemiológico es que una persona que no está vacunada tiene siete veces más probabilidades de que, si le da covid, termine en una clínica, en un hospital. Y las estadísticas nos están mostrando que el ómicron es altamente contagioso, tiene síntomas más leves que las variantes anteriores, pero igual usted puede terminar en un hospital.



¿Aún se pueden matricular niños?

​

Este 17 de enero volvemos a abrir matrículas, traslados. Bogotá es una ciudad muy compleja y mi sueño es que el papá o la mamá matricule a su niño o a su niña en el colegio más cercano. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que los niños queden en la misma localidad. Este lunes 17 de enero se abre el aplicativo. Estamos haciendo todos los cruces para ver qué cupos se nos liberan, en donde podemos ofrecer cupos, y vamos a estar matriculando niños y vamos a estar buscando niños, vamos a estar tocando puertas, y por eso podemos tener la tasa de deserción más baja en la historia de Bogotá, no podemos tener un solo niño, una sola niña, por fuera del sistema educativo.



¿Van a regresar todos los docentes o hay un grupo que no lo puede hacer?

​

El martes pasado, los maestros y maestras y directivos terminaron su periodo de vacaciones y el 98 por ciento estuvieron en sus colegios. Pero cuando usted tiene unas tasas de contagio como las que tenemos, eso se va a ver reflejado en el sistema educativo. Afortunadamente, la tasa de vacunación de los maestros es muy alta, el 96,66 por ciento tiene su esquema completo y 11.485 ya tienen dosis de refuerzo. La responsabilidad de nosotros, como servidores, como maestros, es estar presencialmente en los colegios. No estamos contemplando un ausentismo, contamos con el compromiso de ellos.



GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

@Guirei24

