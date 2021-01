Clases en colegios de Cundinamarca seguirán virtuales

En el departamento de Cundinamarca las clases seguirán bajo el sistema virtual. El anuncio lo hizo este miércoles el gobernador, Nicolás García, al señalar que por el momento no habrá clases presenciales.



El mandatario seccional explicó que el departamento está atravesando el segundo pico de contagio con covid-19 y que no se puede pensar en cambiar el esquema de clases.

(Clases empezarán el 25, pero de forma virtual en Bogotá)



"La conclusión: no vamos a iniciar clases de manera presencial, continuaremos en la virtualidad", aseguró García.



No obstante, el mandatario indicó que de todas formas se continuarán realizando las adecuaciones en las instituciones educativas "para cuando pueda darse el regreso".



"Claro que queremos que algún día, todos, volver a la presencialidad, pero este no es el momento. Cundinamarca atraviesa el pico más alto de la pandemia y debemos proteger a sus niños y a su entorno", explicó el mandatario.



En el departamento de Cundinamarca se estima que hay 275 colegios públicos.



(¿Colegios privados sí podrán volver de forma presencial en Bogotá?)



La decisión se tomó, durante una reunión con la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, y la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el gobernador García, quien agradeció a los docentes por el esfuerzo que vienen realizando desde la virtualidad.



(Lea además: La guía definitiva: 10 claves para entender las medidas en Bogotá)



Si bien la decisión solo es para los colegios oficiales del departamento, la Gobernación también señaló que las instituciones privadas también tomaron la misma decisión, mientras baja el contagio.



En Bogotá ya la Alcaldía había anunciado que desde el 25 de enero las clases se iba a retomar pero de manera virtual.



(Le puede interesar: Fecode pide retrasar el regreso a la presencialidad en todo el país)



Redacción Bogotá