Bebidas azucaradas no desaparecen de las tiendas escolares

Si bien el proyeSi bien el proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá no prohíbe la venta de bebidas azucaradas en los colegios de la ciudad, pues las tiendas escolares y cooperativas pueden seguir ofreciéndolas, sí es un avance frente al debate sobre el consumo de estos productos ultraprocesados.



La iniciativa le ordena a la Administración Distrital adelantar campañas pedagógicas con el fin de concienciar a los estudiantes sobre las repercusiones en la salud de estas bebidas.



Según el concejal Álvaro Acevedo (Partido Liberal), uno de los autores de la iniciativa, el proyecto aplica para las instituciones públicas y privadas, entre jardines y colegios. Así, esta decisión tiene impacto en al menos 800 sedes, la mitad de ellas distritales, y cerca de 1,6 millones de niños, niñas y jóvenes.



Al proyecto, que reunió otros que planteaban, por ejemplo, reducir el consumo de sal, le falta la sanción de la alcaldesa Claudia López para que sea un acuerdo de la ciudad. Durante la discusión tuvo el aval de las secretarías de Educación y Salud.



Acevedo explica que a la par de la orden de desincentivar las bebidas azucaradas en los planteles, el proyecto busca promover, por otro lado, el consumo de agua y jugos naturales.



La decisión del cabildo distrital se produce en medio de la pandemia de covid-19, la cual afecta, principalmente, a los adultos mayores y a las personas con comorbilidades, como diabetes, sobrepeso, hipertensión y enfermedades renales, muchas de las cuales son ocasionadas, entre otras cosas, por tener una alimentación poco saludable.



El concejal Edward Arias (Alianza Verde), quien es médico pediatra y fue ponente del proyecto, dice que hay más diabéticos que positivos de covid y que las complicaciones de la diabetes son mucho más graves que las del nuevo coronavirus.



“Yo le digo a la gente: ‘de cien personas, difícilmente una se muerte por covid; de cien personas, una puede tener diabetes con complicaciones graves’”.



Arias señala que en la capital hay un millón de personas con diabetes y que entre el 30 y el 40 por ciento de estos pacientes iniciaron sus procesos en la niñez. Por eso es clave que las campañas se dirijan a los escolares.



La también médica Esperanza Cerón, directora de la organización Educar Consumidores, celebró la aprobación del proyecto y dice que es un paso muy importante después de casi seis años de pedir a nivel nacional que se tomen medidas frente al consumo de las bebidas azucaradas, porque lo hace una ciudad como Bogotá, que tiene mucha influencia en los municipios.



“Los principales beneficiados son los niños y niñas en edad escolar, quienes son a los que con mayor fuerza se dirige la publicidad y patrocinios de las fábricas nacionales e internacionales de estos productos”, afirma.



Con esta opinión coincide Carolina Piñeros Ospina, directora de la organización Red Papaz, quien destaca que se trata de “un primer paso”, pero que le “faltan dientes”. “Le corresponde a la Alcaldía sacar una reglamentación muy juiciosa, en términos de restringir el consumo y el acceso a esos productos, y hacer una minuta de la oferta de la tienda escolar”, agrega.



Piñeros plantea que debe haber coherencia en los colegios, porque mientras, por un lado, se intenta desestimular el consumo de productos ultraprocesados, por otro lado, las tiendas escolares están llenas de comida chatarra y en los almuerzos les dan a los niños esas bebidas.



No obstante, el autor de la iniciativa indicó que aunque no se prohíbe la venta de bebidas a base de azúcar, las tiendas escolares deben ofrecer otra tipo de productos, como agua, frutas y verduras.



La Secretaría de Educación, por su parte, indica que el proyecto de acuerdo complementa los avances logrados en la ciudad con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el funcionamiento de las tiendas escolares.

‘La diabetes es más peligrosa que el covid’

El concejal Álvaro Acevedo, autor de la iniciativa sobre las bebidas azucaradas, explica qué pasar en las tiendas escolares y la necesidad de que los padres de familia también se concienticen.

¿Por qué hay que generar conciencia sobre las bebidas azucaradas?

Las bebidas azucaradas generan diabetes y esto es más peligroso que el coronavirus. Es más fácil que se recupere una persona de coronavirus que el paciente de diabetes.

Pero no se prohíbe la venta en tiendas escolares...

No se les prohíbe la venta, pero que no ofrezcan gaseosa solamente, sino otra clase de bebidas y productos.

¿No debe partir de los padres de familia?

Institución y padres de familia deben ir de la mano. Nada se saca desincentivando en el colegio y con los litros de promoción en casa.

¿El proyecto tiene aval de la administración?

Sí. En la medida que los niños sigan tomando bebidas azucaradas, vamos a tener una población insana. Un niño con diabetes tipo 2 es un niño que le cuesta al sistema de salud pública entre 30 y 40 millones de pesos anuales.

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

Se cuenta también con el aval, y el compromiso es generar y facilitar las campañas, charlas y publicidad, para concientizar a todos los establecimientos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

