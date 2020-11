‘Esperamos que en el 2021 todos los colegios abran sus puertas ’

En entrevista con EL TIEMPO la secretaria de educación Edna Bonilla responde todas las inquietudes sobre la entrada a los colegios en el año 2020 a través de la presencialidad y un modelo de alternancia que cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad para mitigar la amenaza del covid-19.

¿Es verdad o no que todos los colegios tanto públicos como privadas comienzan presencialidad alternada en 2020?



Bogotá ha venido avanzando satisfactoriamente, conforme su propio cronograma y calendario, en el Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura –GPS. Esto incluyó que , a partir del 7 de septiembre,se habilitó la apertura voluntaria de los jardines infantiles, colegios privados, Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Para los colegios oficiales se estructuró un plan piloto a ejecutarse durante octubre y noviembre de 2020.



La “Nueva realidad”, ha significado que el Sistema Educativo está ajustando su forma habitual de funcionamiento para que pueda convivir de manera armónica con la apertura de otras actividades sociales y económicas, en consideración por el denominado “cupo epidemiológico”.



El objetivo central la reapertura GPS es brindarle a los estudiantes y docentes la posibilidad de complementar la modalidad no presencial y el aprendizaje autónomo, con la modalidad presencial, dentro de una estrategia de flexibilización escolar.



El plan reconoce que la percepción de seguridad de las familias, docentes y la comunidad en general está resquebrajada y que es necesario impulsar procesos que, de manera gradual, permitan recobrar la confianza en una nueva forma de funcionamiento del Sistema Educativo.



Está fundamentado en el hecho que las condiciones de salud pública de la ciudad determinan la progresividad de la actividad presencial permitida en términos de días y recomendada en términos de horas.



Finalmente, las condiciones de seguridad son las determinantes finales de la posibilidad misma de la reapertura. El cierre a nivel institucional, a nivel territorial y/o a nivel distrital dependiendo de las condiciones de bioseguridad y de salud pública es la posibilidad, siempre presente, de la reapertura.



En el año 2020, la reapertura GPS ha sido voluntaria en todos los niveles del Sistema Educativo de Bogotá. A la fecha, 25 instituciones educativas distritales, 163 jardines y colegios privados, 56 instituciones de educación superior, 70 instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano y 12 sedes del SENA participan en la reapertura GPS.



Es decir, 326 instituciones educativas de la ciudad de Bogotá han podido prestar su servicio educativo en la modalidad presencial de manera segura.



Durante 2021, efectivamente, esperamos que todas las instituciones educativas abran sus puertas y puedan avanzar hacia la reapertura gradual, progresiva y segura, que supone ante todo el cuidado de la vida individual y colectiva, así como la garantía del derecho a la educación para todos los niños, niñas, jóvenes y comunidades. Esta tarea de corresponsabilidad entre todos los integrantes de las comunidades educativas y del sector educación, debe materializarse en una adecuada preparación en el plano curricular y de organización escolar, la participación y comunicación activa entre todos los integrantes e instancias de la comunidad educativa, la presentación, validación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y de todos aquellos elementos y acciones que garanticen un proceso adecuado.



Es importante resaltar que, durante este año, por la naturaleza de las instituciones educativas oficiales fue adelantado un proceso especial y diferenciado en relación con el proceso de las instituciones educativas privadas y jardines infantiles, las IES y las IETDH. Por lo tanto, con base en la experiencia acumulada, la SED trabajará y acompañará en lo que resta del año y en el 2021 para que todos los colegios distritales terminen exitosamente su proceso de habilitación con el firme propósito de que la educación pública siga siendo el instrumento esencial para el cierre de brechas sociales, culturales, educativas y un soporte en la salud mental y emocional de las comunidades.

¿Hay algún diagnóstico real sobre la calidad de educación en tiempos de pandemia o está en curso alguno?



Durante el año 2020, la SED comprendió la situación generada por la COVID-19 como una oportunidad para impulsar procesos de transformación pedagógica en los colegios públicos de Bogotá.



Desde casa, logramos que los estudiantes, de la mano de sus familias, continuaran estudiando. Para lograr ello, diseñamos e implementamos la estrategia “Aprende en Casa”. Esta estrategia es una herramienta que acompaña a los maestros, a los directivos docentes y a las familias para poner en marcha procesos de flexibilización escolar. Esta estrategia ofrece orientaciones para ajustar las metodologías de enseñanza, la evaluación y para hacer un uso pedagógico de guías físicas, materiales didácticos, plataformas virtuales, la televisión y la radio.



Para monitorear el desarrollo de “Aprende en Casa”, el equipo de evaluación de la SED quincenalmente recoge información que permite identificar avances, logros, dificultades de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de esta información se realizan informes de balance que presentan resultados sobre: a) Comunicación y difusión de información; b) Acciones pedagógicas propuestas y orientadas desde la escuela; c) Materiales y contenidos y d) Gestión y coordinación de acciones pedagógicas y administrativas.



Por otra parte, también con la Universidad Pedagógica Nacional realizaremos un estudio sobre las afectaciones en los procesos de aprendizaje producto de la pandemia. Aplicaremos 500 encuestas, realizaremos entrevistas y grupos focales con estudiantes, maestros y familias. Esperamos que empezando el año 2021 podamos tener los primeros resultados.



También, en la SED hemos construido un diagnóstico profundo del estado de la educación en Bogotá, a través del análisis de los resultados de los colegios públicos y privados en las pruebas Saber que nos ha permitido elaborar diferentes escenarios de aprendizaje en la ciudad. Estos escenarios han sido fundamentales para el diseño y focalización de programas y proyectos de la SED que se orientan a cerrar el cierre de brechas educativas de Bogotá.

¿Qué hacer si no se llega a un acuerdo con la ADE y Fecode?



La COVID-19 además de ser un fenómeno epidemiológico es un fenómeno con un profundo impacto económico y social. Estas circunstancias inéditas requieren de altas dosis de corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. La pandemia ha impuesto unas nuevas condiciones de interdependencia que no pueden ser desestimadas.



En Bogotá la garantía del derecho a la educación no se ha suspendido por causa de la pandemia. La reapertura GPS es un proceso que busca habilitar de manera segura la garantía del derecho y la prestación del servicio educativo de manera presencial porque sabemos que es extremadamente importante para la formación integral de las niñas y los niños.



Como se ha expuesto anteriormente, la SED ha impulsado la reapertura en todos los niveles del Sistema Educativo de Bogotá de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, las recomendaciones de la comunidad científica y el comportamiento de la epidemia en el territorio de la ciudad, bajo la premisa de la protección de la salud y la vida de todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa.



Desde el comienzo del cierre del sistema educativo por la declaratoria de emergencia sanitaria, la SED ha dispuesto y ha mantenido abiertos los escenarios de diálogo con diversos actores, las instancias del sistema de participación escolar y con las organizaciones sindicales y ha propuesto conformar una mesa de trabajo para continuar un diálogo permanente sobre la reapertura GPS, a partir de la orientación decidida de la Administración Distrital.



En medio de una pandemia mundial que afecta millones de niñas y niños, hemos solicitado una posición propositiva. Hoy la ciudad tiene la posibilidad de evaluar la experiencia de las 326 instituciones educativas participantes de la reapertura GPS. Esperamos poder discutir en la mesa esta experiencia con el firme propósito de visibilizar los logros y hacer los ajustes que seguramente deberemos hacer hacia el próximo año escolar, teniendo presente que la R-GPS es una respuesta para un sistema educativo complejo y exigido por una crisis inédita.



Reconocemos el valor y el compromiso que han tenido nuestros docentes y sabemos que hay consciencia en torno a la magnitud del reto que tenemos como sociedad, por lo que confiamos en su capacidad de liderazgo en estos tiempos complejos.



Nuestro compromiso es brindarles todo el apoyo que sea necesario para que como sector estemos a la altura de este reto histórico. Estamos seguros de que podremos contar, en la preparación hacia el año 2021, con el apoyo sindical para encontrar alternativas seguras y viables a este increíble desafío de salud pública y también oportunidad hacia la transformación educativa.

Los colegios contarán con todos los protocolos de bioseguridad. Foto: Archivo particular

¿Según las encuestas qué porcentaje de padres de familia están de acuerdo con el regreso de los niños al colegio de forma presencial?



En el año 2020, la SED organizó un exitoso proceso de consulta y participación con la comunidad educativa en el que participaron más de 98 mil 600 personas entre niñas y niños, jóvenes, madres, padres y cuidadores.



En la consulta dirigida a padres, madres y cuidadores participaron 55.803 personas. Frente a la reapertura GPS de las instituciones educativas, los padres de familia presentan mucho temor de enviar a sus hijos a la escuela, por miedo a que se contagien o se puedan contagiar las personas cercanas a los niños y niñas.



La encuesta evidencia que la mayoría de las familias prefieren no retornar al proceso presencial en la escuela en 2020 con un 91% (51.136), sin embargo, el 80% (44.643) manifiestan que desean esperar al siguiente año escolar para hacerlo. Por su parte, de las 24.160 niñas, niños y jóvenes el 29% (6.998) estaban dispuestos ya a retornar este año.



En términos generales, la encuesta le permitió a la SED conocer las motivaciones, miedos y propuestas de la comunidad educativa sobre el proceso que se lleva a cabo en 2020 y suministrar información valiosa que permitirá preparar de mejor manera al sistema educativo para su reapertura en el próximo año lectivo.

¿Por qué la alcaldesa Claudia López dijo que ya estamos preparados para volver a clases?



El Sistema Educativo de Bogotá está preparado, y teniendo en consideración tanto determinantes de salud pública como de política educativa, para continuar con la reapertura GPS y el plan dispuesto para este fin. Cuando la alcaldesa indica que estamos preparados a partir de considerar varios elementos:

¿Cómo se va a garantizar el tema del transporte escolar en 2020?

​

La Secretaría de Educación ya realizó los protocolos para la implementación de las medidas de bioseguridad en las distintas modalidades de movilidad escolar. Para el caso de las rutas escolares, tenemos previsto medidas como la toma de temperatura, los procesos permanentes de desinfección, el uso del tapabocas, que la ocupación de los vehículos no supere el aforo del 50% de su capacidad y la distribución en zigzag de los estudiantes dentro de cada vehículo.



Para modalidades como Al Colegio en Bici y Ciempies, desde inicios de septiembre, tan pronto se habilitó por las autoridades nacionales y distritales el uso de parques, logramos activar dichas estrategias de manera presencial y con todas las medidas de bioseguridad. Ya llevamos más de 8.002 estudiantes capacitados y cerca de 35 mil viajes realizados con 2.664 estudiantes de 84 colegios que participan en dichas estrategias. Actualmente, con los respectivos guías, recogemos a niñas y niños en sus casas en grupos de máximo 10 estudiantes quienes se movilizan en bicicleta o caminando. Cada grupo sale dos o tres veces por semana a parques cercanos a sus lugares de residencia en donde desarrollamos actividades pedagógicas. A través de este retorno gradual, progresivo y seguro, estamos permitiendo a las niñas y niños, que tengan acceso al juego, al parque, al aire libre, a la interacción con otros niños y a actividades que le aportan a su desarrollo físico y mental.

Finalmente. ¿Cuándo se inicia el proceso de matrícula 2021?

​

Es importante resaltar que este año en Bogotá, como resultado de las distintas estrategias que implementamos, hemos observado un aumento importante en la matrícula de la ciudad. Pasamos de 789.157 estudiantes cuando comenzó la Emergencia Sanitaria por causa del COVID-19 a 794.598 el 30 de septiembre. Esta cifra es el dato más alto de matrícula registrado en los últimos 4 años.



Frente a 2021, desde el mes de septiembre comenzamos el proceso de matrícula. Una de las novedades es que por primera vez es totalmente virtual. En ese sentido, se puede realizar la inscripción, consultar las asignaciones de cupo, aceptar y efectuar la matrícula y encontrar toda la información de estos diferentes procesos en la página www.educacionbogota.edu.co. Otra novedad es que vamos a recibir niños y niñas desde los 3 años para ingresar al grado pre-jardín en los colegios públicos de la ciudad que tienen las condiciones, aspecto que nos permite ampliar la cobertura y dar una educación de calidad a dichas niñas y niños.



Abrimos a finales del mes de septiembre con más de 113.500 cupos disponibles en todas las localidades y una oferta educativa de calidad y bienestar, que incluye formación integral, docentes innovadores y cada vez más preparados, la mejor alimentación escolar del país y nuevos y mejores ambientes de aprendizaje.

El pasado 30 de octubre finalizó la primera fase de inscripción y tuvimos una muy buena acogida, con más de 95.620 inscripciones para el sistema educativo público de la ciudad. Es una muy buena noticia para seguir fortaleciendo la educación pública. La Secretaría de Educación ya asignó cerca de 26 mil cupos a estudiantes de educación inicial y a finales de noviembre y diciembre estaremos asignando los cupos de los grados de primaria, secundaria y media.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com