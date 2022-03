"No quiero que nadie vuelva a quemar mi colegio. Es muy bonito”, decía un estudiante que, llorando, presenció cómo en la tarde del 23 de marzo unos encapuchados incursionaron en el colegio distrital Nuevo Chile a quemar y romper puertas y ventanas.



Fueron dos escenarios muy diferentes los que se vivieron esta semana en este colegio de Bosa. Uno fue una protesta legítima liderada por estudiantes y padres de familia quienes se unieron al clamor de una madre que denunció el abuso sexual de su hijo de 5 años por quien fuera su profesor y otro muy diferente el arribo de un grupo autodenominado como feminista que irrumpió con violencia en el lugar y que ni siquiera reside en la zona.



Los primeros, de forma airada pero respetuosa, les exigieron con gritos y pancartas a las directivas del plantel que dieran la cara y no subestimaran la denuncia de una madre de familia, y los segundos, arribaron ocultos bajo una capucha, con megáfono en mano y armados con piedras, palos y hasta artefactos incendiarios para acabar con la infraestructura.



Así, lo que era una protesta legítima terminó convertida en un campo de batalla en la que los mismos padres de familia se cogieron de las manos y arriesgaron sus vidas para evitar que un grupo radical, al que ni siquiera conocían, arruinara las instalaciones del plantel. Para ese momento ya habían incendiado puertas y dañado ventanas. La mujer del megáfono, a quien muchos identifican como la ‘Falca’, discutía con los padres de familia y sus acompañantes los amenazaban con palos, intolerantes con sus reclamos. Algunos de los radicales portaban pañoletas moradas.



Henry Rodríguez es uno de los fundadores del barrio y del colegio. “Yo estudié acá, hice mi primaria y con recursos del barrio lo levantamos. Ahora tenemos un colegio bonito y no es justo que vengan y lo acaben de una manera tan miserable”.



En entrevista con EL TIEMPO, contó que vio atónito cómo unos veinte encapuchados rayaron las paredes y amenazaron con quemar el colegio. “Yo lloré. Sentí dolor y tristeza. No cualquier barrio en Bogotá tiene un colegio de estos, tan lindo. Estos que vinieron son malandros. Es injusto que por una denuncia de abuso que investigan, el colegio y los demás niños, que quieren estudiar, paguen las consecuencias”.



Otra de las mujeres que presenciaron el hecho fue Yorley Pérez, alumna adulta de la noche. “Cuando era niña no estudié y aquí me están dando la oportunidad de sacar adelante mi bachillerato, por eso defiendo al Nuevo Chile. Entro a la 5 y salgo a las 10 de la noche”.



Dice que es un buen colegio y que luchó contra un grupo de mujeres que, amenazantes, atacaron con piedras el portón de la institución. “Ellas decían que eran feministas, mostraban sus senos y eran agresivas. Hicieron llorar a los niños que les decían que no quemaran su colegio. Decían: el que se meta, le damos”, agregó.



Mientras eso pasaba, los vigilantes del colegio se estaban ahogando por el humo que desprendían las llantas en combustión. Al lugar llegaron los bomberos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), quienes fueron recibidos con aplausos por la comunidad.



Pero al día siguiente, todo fue desolación cuando comenzaron a llegar padres de familia con sus hijos y vieron las consecuencias de los desmanes. “Yo tengo a dos sobrinos y a mi hijo en el colegio. Como mujer apoyo a la madre del niño víctima de abuso, pero rechazo que vengan feministas y gente de la primera línea a romper el Nuevo Chile, que tiene una trayectoria de 50 años. Me tocó quedarme hasta tarde evitando que lo destrozaran”, dijo Andrea Palacio.



Al unísono, Yolanda Nieves, quien también se graduó del colegio y cuyos niños estudian allí, dice que nunca había ocurrido algo así en la institución. “Esa gente violenta son los mismos que aparecen cada vez que hay una protesta. Salen de todas las esquinas. Debajo de una capucha todos quedamos indefensos. Pido justicia en el caso del niño si hubo abuso, pero no a costa del derecho a la educación de los demás”.



La unión

A pesar de los hechos que se vivieron en el Nuevo Chile, en la mañana de ayer, la unión de los estudiantes y padres de familia esperanzó a la comunidad.



Con guantes, escobas, esponjas y mangueras llegaron al colegio con la misión de limpiarlo. Con esfuerzo intentaron quitar los rayones en las paredes y las puertas, mientras que otros pintaban los postes y las gradas de la cancha de baloncesto, ubicada en frente del plantel. “Nosotros amamos esta institución. No estamos tapando nada. Si hay un violador, debe ser atrapado y metido a la cárcel, pero por culpa de ese tipo no deben pagar todos los niños”.



Incluso, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, llegó al lugar. “Este es uno de nuestros 400 colegios que ayer fue violentado por gente ajena a esta comunidad educativa. Los niños se respetan, los colegios se protegen. No aceptamos ninguna expresión de violencia. Eso sí les decimos a los niños que han sido violentados que denuncien que nosotros les creemos”. La funcionaria dijo que en este caso fue evidente que la ciudadanía rechazó la injerencia de los violentos en las protestas legítimas.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció al ver a los padres limpiando los destrozos. “Esta es la verdadera Bogotá, la de la cultura ciudadana y del cuidado, la que se une para cuidar a niñas, niños y jóvenes, a sus familias, colegios y comunidad educativa. La que no cae en la trampa oportunista de incendiarios políticos y mediáticos”.



Otros fueron más allá en sus denuncias. La concejal Lucía Bastidas trinó en su cuenta de Twitter: “Lo que pasó en el colegio Nuevo Chile es terrorismo urbano. Los padres de familia le dijeron no al vandalismo”.



La denuncia por abuso

EL TIEMPO habló con la madre del menor de 5 años, alumno de transición, presuntamente abusado por un docente del colegio Nuevo Chile. Ella interponía ayer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Hay que decir que algo que sí ofendió a los padres y madres de familia fue la forma grosera en la que, dicen, el rector de la institución les habría dicho que “se fueran a lavar la ropa de los maridos en vez de estar poniendo quejas”.



Los acudientes dicen que el docente acusado, que dicta educación física debe ser investigado para determinar si ocurrió o no el abuso sexual. Por lo pronto ya fue retirado de su cargo.



Otros dicen que se debe respetar el debido proceso. “Conozco a ese docente y todo se me hace muy raro”.



El caso ya está en manos de la Fiscalía y será uno de los 163 casos en los que se comprometió a tener resultados en treinta días.



CAROL MALAVER

En Twitter: @CarolMalaver

SUBEDITORA BOGOTÁ

carmal@eltiempo.com

