'Se debe declarar alerta roja hospitalaria': Colegio Médico de Bogotá

Según explicaron desde el Colegio Médico de Bogotá (CMB), de 60 instituciones de salud habilitadas con camas UCI en la ciudad, 23 ya tienen ocupación del 100 por ciento, y el restante está entre el 70 y el 100 por ciento.



"Las cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) no corresponden con la realidad en los hospitales y clínicas", advirtieron en un duro comunicado en el que además expresaron que hay dificultades para obtener medicamentos para atención en las UCI.



"Por otro lado, es evidente la falta de oportunidad y diligencia para la asignación de camas disponibles UCI por parte del Crue, así como el traslado de responsabilidad de las EPS y las empresas de transporte medicalizado contratadas para tal fin, lo cual se traduce en un mayor riesgo de mortalidad y secuelas en los pacientes", señalaron.



Explicaron que las últimas medidas, como el cierre de Suba, Engativá y Usaquén, no es suficiente si no se educa a la población y "no se atienden sus condiciones sociales que los llevan a no seguir las recomendaciones en salud pública". Esta advertencia llama la atención, teniendo en cuenta que el Colegio Médico de Bogotá participó en la reunión en la que se tomó la decisión de las cuarentenas en estas localidades.



Luis Ernesto Gómez, alcalde (e) de Bogotá, dijo en la mañana de este lunes que "escuchando a asociaciones médicas el día de ayer tomamos distintas medidas hospitalarias y de cuidado. Tal como lo hemos hecho estos meses, tomaremos las medidas necesarias para superar este segundo pico, garantizando los servicios de salud para todos en Bogotá".

Escuchando a asociaciones médicas el día de ayer tomamos distintas medidas hospitalarias y de cuidado.



— Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) January 4, 2021

Sin embargo, la junta directiva del CMB, miembro de la Federación Médica Colombiana, considera que la ciudad puede entrar en una situación más crítica, por lo que piden acciones más severas.



"Se debe declarar alerta roja hospitalaria y emergencia sanitaria en Bogotá, disminuir la velocidad de la transmisión del contagio y resguardar la infraestructura de salud en la ciudad y de los trabajadores de la salud en la primera línea de atención por covid-19", concluyeron.

Este lunes 4 de enero, a las dos de la tarde, habrá un encuentro entre la Administración Distrital y el Gobierno Nacional, en el cual se analizarán las medidas tomadas y se contemplará tomar otro tipo de acciones más drásticas.

