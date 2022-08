Esta obra se encuentra ubicada en la localidad de Usme. La construcción comenzó en la administración de Enrique Peñalosa y lleva todo el mandato de Claudia López sin ser terminada. Su objetivo buscaba beneficiar a 500 estudiantes y su edificación, en principio, duraría 3 años.

Diana Diago, concejal del Centro Democrático, denunció que el Distrito se ha gastado más de 26 mil millones de pesos en levantar esta institución educativa, pero hay una irregularidad en este valor.



(Lea también: ‘Las ciudades no son sostenibles si todos nos movemos en carro’: Felipe Ramírez)



El costo inicial de este proyecto era de 16 mil millones y sería ejecutado por Consorcio Obras Localidad 5, el cual no finalizó la obra y dejó varios problemas en la parte estructural.



“Esta administración recibió dicho colegio en proceso de obra y con dificultades en su construcción. En 2018, las condiciones de inestabilidad encontradas en el terreno originaron la necesidad de cambiar el sistema de cimentación, llevando a la necesidad de estructurar la obra en dos fases. Además de lo anterior, la presente administración inició un proceso sancionatorio al anterior contratista”, explicó la Secretaría de Educación en una entrevista con Infobae.



(Siga leyendo: Los dardos de la alcaldesa López al uribismo por las zancadillas al POT)



Diago afirmó que dicho consorcio dejo la construcción a menos de un 80 %, por lo que el Distrito debió hacer un nuevo proceso de contratación por un valor de 12 mil millones, para una obra que ya estaba avanzada.



Por su parte, la Secretaría de Educación le dijo a Infobae que actualmente la obra se encuentra con un 65 % de avance y se estima que esté completa para el primer semestre del 2023.



(Le puede interesar: ¿Asesino en serie?: una de las posibles explicaciones de 9 muertes en Bogotá)



Aunque el anterior contratista se encuentra en investigación, todavía no se determinan las irregularidades o faltas por las que se encuentra en proceso sancionatorio, por lo cual tampoco se conocen las multas que tendrá que pagar.



REDACCIÓN BOGOTÁ