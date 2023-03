Un secreto a voces salió a la luz pública luego de haberse creado una cuenta de Instagram llamada ‘No más acoso en BTH’. Allí, varias alumnas y exalumnas del tradicional colegio de Chapinero Bethlemitas comenzaron a publicar sus incómodas vivencias cuando fueron estudiantes de la institución.



Hay denuncias de acoso sexual, matoneo, discriminación, maltrato, homofobia, por decir lo menos, con las que también empapelaron algunos postes en la localidad de Chapinero, invitando a un plantón el día de hoy para protestar en la calle 66 n.º 5-21, a la 1 p. m.



Este colegio fue fundado por la Madre María Ignacia González, en julio de 1887, es decir, dos años después de la llegada de la congregación a Colombia, en 1885. La primera casa donde funcionó el colegio estuvo situada en la carrera 9.ª. Allí permaneció por varios años educando a un buen número de alumnas internas. En 1920 el colegio se trasladó a Chapinero, donde ha permanecido hasta hoy.



Lo cierto es que hoy esa tradición se ve manchada por las graves denuncias. En la cuenta, rechazan abiertamente la persecución por parte de la coordinadora de disciplina en contra de varias estudiantes, pues, aseguran, “es fundamentada en falsas acusaciones”.

Alumnas señalaron que algunos docentes tenían actitudes inapropiadas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Un profesor reviso mi celular y encontró fotos en vestido de baño. Me dijo: 'Uy, deje ver qué hay debajo de esa faldita' ". FACEBOOK

Otras alumnas señalan a algunos docentes por tener actitudes inapropiadas. “Yo me gradué en 2018 y me duele saber que el abuso por parte de los profesores y directivas sigue estando presente. Durante mucho tiempo normalicé actitudes que después me di cuenta de que estaban mal. Eran violencia escolar”.



Algunas estudiantes aseguran haber visto comportamientos machistas y acosadores de estudiantes y el personal académico. “En 2019 un profesor me coqueteaba. No le hice caso. No me sentía cómoda. Lo malo es que comenzaron a bajar mis notas. El docente me comenzó a bajar por cosas injustificadas, mientras a las demás las pasaba y a mí me trataba mal delante de todo el curso”.



Esta misma alumna dice que un profesor revisó su celular y que encontró fotos de ella en vestido de baño. “Me dijo: ‘Uy, deje ver qué hay debajo de esa faldita’. Todo eso me hacía sentir mal”, contó.



A otras niñas que pedían trabajos para subir determinadas notas les hacía comentarios como: “Llegue a mi casita y cuadramos”.

Uno de los profesores se ponía bravo si alguna de sus estudiantes conseguía pareja. Foto: iStock

Incluso hubo tocamientos. “Un profesor solía tocarme las piernas, la espalda y me abrazaba siempre que podía, y cuando tuve otras parejas de mi edad se ponía bravo, los insultaba y decía que ellos no me merecían. Normalicé eso por muchos años, pero ahora me doy cuenta de que no es normal que un hombre de 34 o 35 años se relacione así con niñas de 15, 16, 17 años”.



También denuncian a un educador de inglés que hacía comentarios impropios. “A mis compañeras les tocaba las piernas y les hacía comentarios sexuales. A mí me decía que era un pervertido que se la pasaba tocando a mil viejas. En octubre me quejé de ese profesor, y me empezó a bajar las notas”.



Como si fuera poco, algunas estudiantes denuncian persecución por haber liderado la expulsión de dos profesores que eran acosadores. “Desde ese momento el colegio me metía en todos los problemas. Hasta les dijeron a mis papás que yo estaba metida en drogas. La coordinadora es la responsable de todo esto”.

Me dijeron: ‘Maldita venezolana, das asco’, pero el colegio no hizo nada. Finalmente, mis papás me sacaron en sexto FACEBOOK

Muchas alumnas dicen padecer de secuelas psicológicas tras haber sufrido bullying y ciberbullying, sin que el colegio interviniera. “Nunca fueron capaces de pararlo. Una vez me encerré en el baño a llorar y la psicóloga me encontró. Logró que yo le contara lo que sentía, pero a los dos días mis papás ya sabían todo y pelearon mucho. Una profesional no puede actuar de esa manera”. Incluso niñas venezolanas han sido maltratadas. “Me dijeron: ‘Maldita venezolana, das asco’, pero el colegio no hizo nada. Finalmente, mis papás me sacaron en sexto”.



La Secretaría de Educación (SED) lamentó el hecho, y tan pronto se conocieron los presuntos hizo presencia en el colegio.



Se realizó una mesa de trabajo el viernes 24 de marzo con el equipo del colegio, junto con la Oficina de Convivencia Escolar, equipo de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación, la rectora, el equipo jurídico y la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la SED.



En este espacio se conoció que, a través de una página de una red social, se estaban presentando denuncias anónimas de presunta violencia sexual en contra de estudiantes, información de la cual el colegio no tenía conocimiento previo.



Por eso se adelantó el lunes 27 de marzo un segundo espacio de diálogo en el que participaron el área de orientación de la institución y la Oficina para la Convivencia Escolar para la revisión de las denuncias anónimas.



