Esta semana explotó, literalmente, una ola denuncias sobre acoso escolar y mal manejo de la convivencia en uno de los colegios privados más tradicionales de Bogotá, el Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas, ubicado en la tradicional zona de Chapinero.



Nadie podía creer que en un lugar tan emblemático hubiera denuncias, no solo de muy vieja data sino actuales, sobre acoso sexual, matoneo, discriminación, maltrato, homofobia, por decir lo menos.



Este colegio fue fundado por la Madre María Ignacia González, en julio de 1887, es decir, dos años después de la llegada de la congregación a Colombia, en 1885. La primera casa donde funcionó estuvo situada en la carrera 9.ª. Allí permaneció por varios años educando a un buen número de alumnas internas. En 1920 se trasladó a Chapinero, donde ha permanecido hasta hoy.



Las voces comenzaron a sonar de forma muy organizada luego de que se creara una cuenta de Instagram llamada ‘No más acoso en BTH’. Allí, varias alumnas y exalumnas comenzaron a publicar sus incómodas vivencias cuando fueron estudiantes de la institución, las mismas con las que empapelaron algunos postes en la localidad, invitando a un plantón para protestar en la calle 66 n.º 5-21, que contó con la participación de varios alumnos y padres de familia que con carteleras, pancartas, pinturas y cánticos pidieron a las directivas ponerle freno a esta situación.

Plantón en Colegio Bethlemitas. Foto: Néstor Gómez

Pero, a pesar de que también otros padres de familia defienden al colegio y que está por escucharse la versión de sus directivas cuando así lo convengan, lo cierto es que han venido apareciendo nuevos testimonios que ponen en tela de juicio la forma en que la institución ha enfrentado las situaciones de convivencia.



Una de las exalumnas hizo una nueva denuncia, también de manera anónima. Ella cursó los grados 3.º, 4.º y 5.º y relata que sus experiencias la marcaron por el resto de su vida. Todo comenzó cuando entró a tercero de primaria. Dice que nunca le agradó a su profesora de inglés. “Me agredía física y verbalmente. Me decía inútil, que yo era una carga para mis padres y que no debía haber nacido. Todo esto nunca se lo conté a mis padres debido a que me tenía bajo amenaza, que si contaba lo único que lograría sería molestarlos. Me arrepiento muchísimo”.

Siempre ha sido un colegio con un ambiente que se pasa de lo estricto. Pedían dineros todo el tiempo para útiles, retiros espirituales y calificaban por medio de logros. FACEBOOK

La joven dijo que el acoso también venía por parte de sus compañeros. La golpeaban, le tiraban la comida a la basura, la insultaban y la culpaban de cosas que ellos habían hecho. “Incluso, uno llegó a tocarme. Todo esto pasaba delante de los profesores y nunca hicieron algo para evitarlo”.



Recuerda que el último evento importante ocurrió cuando cursaba quinto grado. Estaba presentando recuperaciones de final de año y a través de una llamada le informaron a su mamá que había perdido el año y que no había nada que hacer pues tenía tres materias en la cuerda floja. “A mi mamá no le importó que la directora le hubiera comunicado esta situación, ella me apoyó y me dijo que al día siguiente fuera y peleara. Gracias a esto noté que había una incongruencia con la razón de mi pérdida de año”.



La joven dijo que el argumento de dicha situación fue que había perdido el año por tres materias pendientes pero que, en un llamado a lista, notó que había más de un estudiante en la misma situación. La profesora, al ver que la joven estaba en el aula se alarmó, la gritó y le dijo que se fuera del salón hacia la biblioteca. “Mis papás se presentaron al colegio para hablar con la directora y los profesores, y en esta reunión se discutió mi pérdida de año. Mi miedo no me permitió comunicar todas las incongruencias que había notado, solo dije una con respecto a una nota de la materia de español. Al final, la institución se lavó las manos y dijo que definitivamente había perdido el año. Mis padres no me regañaron ni dijeron nada, ellos también se habían dado cuenta de la injusticia. El colegio había ganado”.



Lo grave vino después para la vida de esta joven. “Gracias a estos eventos tuve cuatro intentos de suicidio a los 9, 10 y 11 años. Durante toda mi niñez tuve problemas para congeniar con la gente, empecé a hacer todo lo que me decían mis compañeros solo para que me aceptaran y así evitar todo lo sucedido en esos años”.



Ayer el plantón se realizó en la calle 66 n.º 5-21, en donde queda la sede del colegio Bethlemitas en la localidad de Chapinero. Foto: Néstor Gómez.

Dice que pese al grave daño que le hizo Bethlemitas, a sus 18 años, intenta ser la mejor versión de sí misma. “A veces pienso en cuántos estudiantes no pudieron ser fuertes, cuántos se han quitado la vida por todo esto. ¿Por qué una institución tan nefasta como el Bethlemitas sigue en funcionamiento? ¿Por qué un colegio así puede tener bajo su responsabilidad la integridad de muchos niños? No soy la única que ha sufrido de la negligencia de esta institución. Deberían hacerle controles más rigurosos a esta o definitivamente clausurarla”.



Otro caso que conoció este diario fue el de una estudiante de la promoción 1999. Natalia Pardo dijo que estudió en el colegio desde que era una niña. “Siempre ha sido un colegio con un ambiente que se pasa de lo estricto. Pedían dineros todo el tiempo para útiles, retiros espirituales y calificaban por medio de logros. Pero esto se manejaba muy mal. Mi mamá me tuvo que contratar profesor de inglés, matemáticas porque en esa época perder un año era catastrófico”.



Dijo que el daño más grande que le hicieron fue cuando se iba a graduar de bachillerato en la sede de Chapinero por lo que ella describe como violencia psicológica y discriminación por parte de las directivas del plantel. “En esa época queríamos hacer una fiesta de once para ayudar con los recursos recaudados a una compañera que estaba pasando por un difícil momento. Las monjas se negaron y no nos apoyaron a pesar de que, en años anteriores, se había realizado”.



Las estudiantes llevaron a cabo el evento, pero la reacción del colegio fue la de no dejar ir a la ceremonia de grado a Natalia. “Esa fue la forma en la que me castigaron por ayudar a una persona. El profesor de física en aquel entonces fue cómplice. Se inventó un logro faltante y así argumentaron la medida. Pese a que mi mamá había pagado por los derechos de grado no me dejaron ir a la ceremonia. Me entregaron el diploma por ventanilla”.



La mamá de Natalia también recuerda este episodio con dolor. “Es que esa es la forma en la que ha operado el colegio siempre, solo que en esa época no había tanta tecnología para denunciar. Fue muy doloroso, era mi única hija, estábamos felices por su grado y nos trataron de la peor forma y por una buena intención. Siempre se las arreglaban para expulsar a las alumnas que no querían, se inventaban cualquier cosa y les quitaban el cupo. Las directivas deben pagar por el daño que les han hecho a tantas niñas y valoro mucho a las que hoy sí fueron capaces de denunciar. Tienen mucho valor. Ese colegio es una fachada”.

Las denuncias actuales



Otras alumnas señalan a algunos docentes por tener actitudes inapropiadas. “Yo me gradué en 2018 y me duele saber que el abuso por parte de los profesores y directivas sigue estando presente. Durante mucho tiempo normalicé actitudes que después me di cuenta de que estaban mal. Eran violencia escolar”.



Algunas estudiantes aseguran haber visto comportamientos machistas y acosadores de escolares y el personal académico. “En 2019 un profesor me coqueteaba. No le hice caso. No me sentía cómoda. Lo malo es que comenzaron a bajar mis notas. El docente me comenzó a bajar por cosas injustificadas, mientras a las demás las pasaba y a mí me trataba mal delante de todo el curso”.



Esta misma alumna dice que un profesor revisó su celular y que encontró fotos de ella en vestido de baño. “Me dijo: ‘Uy, deje ver qué hay debajo de esa faldita’. Todo eso me hacía sentir mal”, contó.

Desde ese momento el colegio me metía en todos los problemas. Hasta les dijeron a mis papás que yo estaba metida en drogas. FACEBOOK

TWITTER

A otras niñas que pedían trabajos para subir determinadas notas les hacía comentarios como: “Llegue a mi casita y cuadramos”. Incluso, hubo tocamientos. “Un profesor solía tocarme las piernas, la espalda y me abrazaba siempre que podía, y cuando tuve otras parejas de mi edad se ponía bravo, los insultaba y decía que ellos no me merecían. Normalicé eso por muchos años, pero ahora me doy cuenta de que no es normal que un hombre de 34 o 35 años se relacione así con niñas de 15, 16, 17 años”.



También denuncian a un educador de inglés que hacía comentarios impropios. “A mis compañeras les tocaba las piernas y les hacía comentarios sexuales. A mí me decía que era un pervertido que se la pasaba tocando a mil viejas. En octubre me quejé de ese profesor, y me empezó a bajar las notas”.



Como si fuera poco, algunas estudiantes denuncian persecución por haber liderado la expulsión de dos profesores que eran acosadores. “Desde ese momento el colegio me metía en todos los problemas. Hasta les dijeron a mis papás que yo estaba metida en drogas. La coordinadora es la responsable de todo esto”.



Muchas alumnas dicen padecer de secuelas psicológicas tras haber sufrido bullying y ciberbullying, sin que el colegio interviniera. “Nunca fueron capaces de pararlo. Una vez me encerré en el baño a llorar y la psicóloga me encontró. Logró que yo le contara lo que sentía, pero a los dos días mis papás ya sabían todo y pelearon mucho. Una profesional no puede actuar de esa manera”. Incluso, niñas venezolanas han sido maltratadas. “Me dijeron: ‘Maldita venezolana, das asco’, pero el colegio no hizo nada. Finalmente, mis papás me sacaron en sexto”.

Alumnas y exalumnas han denunciado casos de acoso en el colegio. Foto: Néstor Gómez

La institución ha preferido no pronunciarse

Por ahora, el colegio ha optado por guardar silencio frente a las denuncias de las estudiantes, pero EL TIEMPO conoció un audio en el que, al parecer, la hermana Lina, rectora, se dirige a las alumnas tras conocerse esta situación. En el audio se refiere a aquellas que se conocieron diez años después por parte de exalumnas.



“Esperar diez años para decir me hicieron daño. Es eso a lo que me refiero, las cosas hay que decirlas en el momento, a mí me gustan calienticas, no después, porque se vuelven una bola de nieve”.

Además, opina frente a la asistencia de las alumnas al plantón convocado por el colectivo ‘No más casos BTH’ del miércoles 29 de marzo. “Ustedes no tienen autoridad moral para ir a un acto que no les corresponde, ni por afinidad al feminismo”, señaló la religiosa.



Por último, en la reunión sostenida con las estudiantes, la rectora dijo que se reserva el derecho de admisión.



“Les dije a los papás que me reservaba el derecho de admisión, sobre todo a los que fueron pasadísimos y groseros conmigo, ahí es en donde uno dice, con razón los hijos”, reiteró.



Algunas alumnas dijeron que se les advirtió que se les podría abrir un proceso disciplinario por no asistir a las clases y en su lugar apoyar el plantón. Por último, en una carta dirigida a los padres de familia, el colegio anunció que el día de las manifestaciones se realizarán las clases de forma virtual.



La Secretaría de Educación (SED) lamentó el hecho, y tan pronto se conocieron los presuntos hizo presencia en el colegio. Se realizó una mesa de trabajo el viernes 24 de marzo con el equipo del colegio, junto con la Oficina de Convivencia Escolar, equipo de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación, la rectora, el equipo jurídico y la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la SED.



En este espacio se conoció que, a través de una página de una red social, se estaban presentando denuncias anónimas de presunta violencia sexual en contra de estudiantes, información de la cual el colegio no tenía conocimiento previo.



Por eso se adelantó el lunes 27 de marzo un segundo espacio de diálogo en el que participaron el área de orientación de la institución y la Oficina para la Convivencia Escolar para la revisión de las denuncias anónimas.

CAROL MALAVER

