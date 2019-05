Bicicletas que se convierten en caballos de batalla

Dentro de una flota que se dirige a Funza, un hombre de 40 años mira fijamente a través de la ventana mientras llega a su trabajo. Sus ojos observan la imagen de las bicicletas que pasan de un lado a otro, le recuerdan las mismas calles que él solía recorrer.

Han pasado dos años desde que Jaime Moreno perdió su cicla. Él empezó a vivir en Soacha con su esposa y sus cuatro hijos en el 2017. Tras llegar de su trabajo como ensamblador de muebles, dejó su cicla en el biciparqueadero del conjunto residencial. Cuando se levantó al día siguiente, ya no estaba.

“De cada quincena, yo ahorraba 20.000 o 50.000 pesos para invertirle a mi bicicleta. Todo el esfuerzo que había hecho me lo quitaron de un momento a otro. En ese momento, me dio piedra, porque fueron sacrificios que se esfumaron”. Sin embargo, una luz de esperanza apareció después de que Jaime contactara al Colectivo Tortuga.



Esta asociación, creada en el 2012, ha donado alrededor de 800 bicicletas a personas que no tienen los recursos suficientes para comprar uno de estos vehículos. Nadie le respondió a Jaime por el robo, y a pesar de buscar planes para financiar una nueva cicla, las cuotas a largo o mediano plazo no eran una opción viable.



Juan Pablo Bejarano es uno de los fundadores. Él destaca que el objetivo de donar las bicicletas es que lleguen a personas que puedan generar algo productivo con ellas. “No se trata simplemente de uso recreativo para salir los domingos, sino que la bicicleta sea ese medio de transporte que los lleva a su trabajo, colegio o universidad. Incluso si tienen algún emprendimiento”.



En tres meses, el colectivo logró donar 120 bicicletas, el récord más grande que tienen hasta ahora. Gracias a la asociación con conjuntos residenciales en la localidad de Suba, les donaron bicicletas que los habitantes tenían abandonadas.

El jueves pasado, Jaime volvió a rodar en las calles para desplazarse desde Soacha hasta Funza. Foto: Catalina Arango Bedoya

Biciclaje

Tortuga es el puente entre las bicicletas que están en desuso y la gente que más las necesita para realizar sus actividades cotidianas. Por medio de una base de datos, la fundación analiza los vehículos y las personas que pueden ser el siguiente candidato para adquirir una cicla.



Existe un proceso de restauración que depende del estado en que llegan las bicis. Tortuga ha adecuado todo tipo de vehículos; desde reemplazar llantas y manubrios, hasta pintar por completo el cuadro, pieza que sostiene todas las partes que componen una cicla.



Carlos Bejarano es otro de los fundadores. Según él, hay que buscar cuál de todas las bicicletas que tienen para donar se adecua a las necesidades del usuario. Además, en cada caso se hace todo el papeleo para entregar el vehículo con la documentación respectiva.

La liebre y la tortuga

Esta clásica fábula representa su filosofía. Para el colectivo, en ocasiones las bicicletas se ven como tortugas cuando se comparan con los automóviles, que tienen más potencia. “Cuando uno pedalea, se da cuenta de que los carros pueden ser más rápidos y fuertes, pero la disciplina y el poder ser constante te demuestra que puedes llegar primero a la meta”, dice Juan Pablo.



Entre las tortugas que más recuerda la organización está Edgar, un señor que vendía productos de repostería recorriendo cerca de cinco kilómetros a pie en Suba Centro. Gracias a la bici equipada con una canasta pudo llegar a otras localidades como Engativá.



Otra es Laura Carolina, quien llegó desde Boyacá para buscar un mejor futuro en Bogotá. Es madre de un niño, estudiante y trabajadora.



Al grupo se unió Jaime, en mayo de este año. Pero más que tortugas, son guerreros de la vida que gracias al uso y significado que le dan a la bici, la convierten en su caballo de batalla.

Proyectos sociales

Colectivo Tortuga, que tiene actualmente cinco miembros, ha realizado diversos proyectos como Escuela líderes de la bici, en el cual le enseñaron a la gente sobre historia, economía, mecánica y normativas de la bicicleta. Otros han sido Territorios de paz y vida y Bogotá Cultural de bicicleta. Algunos se retomarán este año.

¿Cómo puede donar una bicicleta?

Si usted quiere participar y donar una o más ciclas que ya no usa, sin importar cuál sea su estado, comuníquese al número de celular 3214199943 o por medio de la página de Facebook del colectivo.

CATALINA ARANGO BEDOYA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO