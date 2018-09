Cinco mujeres son pedagogas de la bici en Kennedy

Muchos se burlan cuando les dicen que ruedan como niñas, pero un grupo de cinco profesoras adoptaron esta frase para promover la enseñanza de la cultura vial a los bogotanos, cuando se pedalea.



Ivonne Sacristán es una de las fundadoras del colectivo Rueda Como Niña, el proyecto que ha dado que hablar, desde hace un año, cuando comenzó. Este es un ‘parche’ femenino que quiere formar buenos ciclistas para la ciudad.



La historia se remonta a marzo del 2017, cuando Ivonne Sacristán y Paola Moreno, dos biciusuarias que ya hacían parte de un colectivo en Kennedy, animadas frente a la idea de liderar un nuevo grupo, se lanzaron al ruedo e hicieron una primera salida por la ciudad, organizada por ellas.

“Nosotros veníamos ayudando al grupo que pertenecíamos, en cuestiones de logística y organización, pero llegó un punto en que no nos sentíamos identificadas. Así que decidimos separarnos”, cuenta Ivonne, mientras se pierde su mirada, intentado recordar ese día con detalle.



Al igual que esta licenciada en educación física, cuatro mujeres más –Sara Gallego, Paola Moreno, Alexandra Arévalo y Natalia Santos– sumaron fuerzas y ahora son el equipo de Rueda Como Niña, un grupo de mujeres entre los 23 y 33 años, a las que dos cosas las unen de corazón: la bici y enseñar. En su diario vivir, aparte de ser ciclistas, todas son profesoras.

Ellas son las cinco profes que le apuestan a la cultura de la bici Foto: Cortesía. @RuedaComoNiña

“Rodar como niña no está mal. Eso es un concepto negativo que creó la sociedad. Primero, ser chica no es ser la más débil; segundo, no es ser la más mala, y tercero, rodar como chica es pedalear con responsabilidad, siendo consciente de lo que hacemos”, cuenta Ivonne, mientras sonríe.



El colectivo tiene como objetivo dejar enseñanzas en cada una de las actividades que realiza. Es por esto que, a diferencia de otros grupos, ellas hacen jornadas que van más allá de salir a rodar.



Autocuidado, seguridad en las vías, defensa personal y concientización en los ciclistas son los cuatro pilares de esta iniciativa. Según la amante de la bici, es necesario impulsar esos puntos, ya que Kennedy, la localidad que es la casa del colectivo, “es una de las zonas que más muertos por robo de bicicletas le aporta a la ciudad”.

Rueda Como Niña está abierto a personas de todas las edades. No importa si son expertos o hasta ahora empiezan a montar. Este brinda acompañamiento a quienes se animan a usar este medio de transporte, diseñan rutas para los interesados y hacen una actividad mensual para enseñarles algo nuevo a los miembros de este equipo.



“El último encuentro que tuvimos fue sobre defensa personal y trajimos una experta en el tema. Queríamos mostrarle a la gente cómo defenderse en caso de que los quieran robar. Participaron más o menos 40 personas, incluso niños”, añadió.



Otra de las actividades del colectivo fue una entrega de chalecos en El Tintal, para aquellos usuarios que se desplazan a diario de la casa al trabajo, pero no se consideran ciclistas. Según Ivonne, estos biciusarios necesitan mayor atención y capacitación para evitar accidentes en las vías.

“Por redes sociales nos felicitan por la labor, sobre todo hombres. Es gratificante ver que juntas podemos hacer más. Este es un colectivo incluyente, al que si quieren pueden venir en familia”.



Ivonne se despide mientras se pone el casco, sube a la cicla y termina de acomodarse. Antes de arrancar, dice que lo mejor que le ha pasado en la vida es montar bici, ya que le ha ayudado a ser consciente sobre la ciudad, sobre su papel como mujer y, lo más importante, la hace feliz.

