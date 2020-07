Colectivo José Alvear Restrepo preocupado por donaciones 'chatarra'

El Colectivo José Alvear Restrepo, CAJAR, mostró su preocupación sobre las donaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas que están realizándose en Bogotá y en otras partes del país.

Les preocupa que la actual situación, tanto de pandemia por COVID-19, como de crisis económica, desemboque en graves vulneraciones a los derechos humanos, en especial en lo relacionado con el derecho a la salud y la alimentación.

El colectivo dice que aunque entiende los esfuerzos de la sociedad civil y el sector privado para suplir las necesidades de la población más vulnerable con donaciones que buscan atacar el flagelo del hambre en estos tiempos de crisis consideran que "tales donaciones también conllevan riesgos que han sido documentados por organismos internacionales".

Argumentan que organismos como UNICEF hoy recomiendan no aceptar donaciones de productos con altos contenidos de grasas saturadas, azúcar o sal, por considerarlos ‘comestibles no saludables’.



Explicaron que las donaciones en especie de las empresas de bebidas y alimentos son aceptables cuando contienen únicamente alimentos saludables, preferiblemente producidos por productores locales. "Productos como dulces, papas de paquete, embutidos, ‘comida chatarra”, o bebidas azucaradas como las gaseosas, no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ".

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirma que las ventas de alimentos y bebidas ultraprocesados crecieron en 8,3% de 2009 a 2014. Y en su más reciente informe reveló que han aumentado otro 9,2% en 2019.

Los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y la comida rápida, que presentan una pobre calidad nutricional, están reemplazando a las comidas caseras más nutritivas de las dietas de las familias en América Latina y El Caribe, lo que genera efectos alarmantes en la salud y requiere de regulaciones por parte de los gobiernos para revertir esta tendencia.

Sobre los productos ultraprocesados la OPS reveló que el aumento de las ventas (y del consumo relacionado) se asoció con el incremento del peso corporal, lo que indica que estos productos son un importante impulsor de las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad. En la Región, casi el 60% de los habitantes, unos 360 millones de personas, vive con sobrepeso.

REDACCIÓN BOGOTÁ

