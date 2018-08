Usan la bicicleta como herramienta para acceder a la cultura

Desde hace siete años, Julio Emmanuel Romero empezó a montar bicicleta en un colectivo: asistió a un ciclo paseo hasta la Quinta de Bolívar, pero se quedó con las ganas de entrar a la casa museo.



Luego de esa experiencia decidió crear el grupo Bici Cultura Usaquén, que realiza rodadas a destinos culturales para conocer más de la ciudad.

“Vamos a la Feria del Libro, Jazz al Parque, Noche de Galerías y obras de teatro”, cuenta.



Bici Cultura también busca unir clases sociales. “Los que viven por acá en el norte siempre discutían con aquellos que hacen malabares en los semáforos. En uno de los ciclopaseos fuimos a una obra de teatro en Chapinero, y la gente se quitó el imaginario de que eran vagos, pues se dieron cuenta de que aquellos que trabajan en los semáforos son profesionales en artes, pero la dificultad para conseguir trabajo los lleva hasta esa instancia”, relata.

Los ciclopaseos se realizan los miércoles, cada quince días. Desde la 7 p. m. se encuentran frente al centro comercial Caobos (calle 147 con 19), en el norte de la capital. Han ideado actividades como Ciclopoética, que consiste en rodar hasta algún parque emblemático y recitar poesía.



“La bicicleta abre la mente; cuanto te bajas del carro, se ve la ciudad de otra forma. No importan clases sociales ni color de piel; empiezas a tener cuidado del medioambiente y la naturaleza”, expresa.



La edad tampoco es un impedimento; si no, que lo diga uno de los mejores amigos de Julio, que aunque tiene casi 70 años y diabetes, mantiene su salud estable por montar bici.



Además de fomentar el arte y la cultura, reciben a quienes hasta ahora están empezando a rodar; van a su ritmo, les dan consejos y paran todas las veces que lo necesiten.

“La idea no es competir ni pretender ser ciclistas de alto rendimiento; el objetivo es relajarse y conocer más del lugar donde vivimos”, explica.



Cuenta con una aplicación para Android (Bici Cultura); allí se publican todas las rodadas, eventos culturales y un mapa de cicloparqueaderos. La han descargado 1.200 personas y pesa 2 megas para que sea accesible en cualquier celular Android. “Queremos impactar toda la ciudad; hay muchas personas profesionales, pero no conocen la riqueza cultural que hay en Bogotá”, dice Julio.



Y cómo no motivarse a seguir con esta iniciativa si en una rodada por Teusaquillo, un joven se abalanzó sobre el grupo de ciclistas que se identifican por las banderas y la monareta en la cual se moviliza el líder; no hacía más que agradecerles porque promocionaron a través de una publicación la obra de teatro que él había escrito, asistieron muchas personas. Julio se sintió conmovido, sonrió, sintió que valía la pena continuar ayudando a artistas que apenas están empezando a dar sus primeros pasos, o, incluso, los que ya son profesionales pero poco reconocidos por la ausencia de cultura.

Todo lo ha financiado el colectivo, y, como su iniciativa es ampliarse e impactar la ciudad, adelantan reuniones con el Distrito para combatir el hurto de bicicletas, problema que azota a los pedalistas y no los deja movilizarse con tranquilidad.



“Bici Cultura está pensado para toda la familia, pueden asistir grandes y chicos, solo recomendamos que lleven casco, reflectivos, luces e hidratación. Además, que sigan la fan page de Facebook o descarguen la app para que se enteren de todas las actividades que a diario estamos publicando”, concluye Julio.



LUISA SÁNCHEZ

Especial para EL TIEMPO

@lusanchez1240​