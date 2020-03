La 'vaca' de los gremios para ayudar con pruebas y camas en Bogotá

Empresarios y gremios de la economía empezaron a hacer una colecta para ayudar con la emergencia por coronavirus en Bogotá, donde ya se registran unos 350 contagiados. La idea es donar pruebas, elementos para la protección del personal médico y paramédico y camas para cuidados intensivos.

Juan Carlos Pinzón, director de la Fundación para el Progreso de la Región Capital (Probogotá Región), explica que la idea surgió luego de consultar con varios expertos y gerentes de clínicas y hospitales de la ciudad para ver cómo se podía apoyar en la actual emergencia.

En esas consultas entendimos que la principal prioridad para cuando llegue el pico de contagios es tener el mayor número de camas disponibles FACEBOOK

“En esas consultas entendimos que la principal prioridad para cuando llegue el pico de contagios es tener el mayor número de camas disponibles”, dice, y agrega que en la capital hay un déficit de estas camas, pues apenas se cuenta con 965 camas en hospitales y unidades de cuidados intensivos (UCI).



En este propósito, que se llama Alianza Empresarial Contra el Coronavirus, están gremios como la Andi, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio Colombo Americana, Camacol y Asobancaria. Esta colecta ya cuenta con compromisos de donaciones por 2.000 millones de pesos y el objetivo es reunir en lo posible 35.000 millones.



“No me puedo comprometer con una cifra porque el sector privado está muy golpeado, pero para montar el programa completo necesitamos 35.000 millones de pesos. Estamos intentando conseguir el mayor número de donaciones posible”, aseguró Pinzón.



La meta de la alianza empresarial es entregarle a la ciudad 25.000 pruebas para detectar el virus, insumos y material hospitalario para proteger a médicos y enfermeras y aumentar entre un 15 y 20 por ciento el número de camas con soporte ventilatorio, es decir, entre 125 y 150 camas hospitalarias.



Esas camas, explica el director de ProBogotá, serán con el equipo completo, monitores, centro de control, cableado… “La idea es dejar las camas permanentemente para la ciudad, ubicadas en hospitales y clínicas, para que sirvan para esta emergencia y para muchos más años”.



Esos equipos y materiales estarán dirigidos a fundaciones, hospitales universitarios y clínicas de la ciudad que tienen unidades de cuidados intensivos y el personal capacitado para atender a los usuarios de todas las EPS.



En ese sentido, se han priorizado la Fundación Santa Fe, la Fundación Cardioinfantil, el Hospital Universitario La Samaritana, el Hospital Universitario San Ignacio, el Hospital Universitario Mayor Méderi y el hospital de la Universidad Nacional.



Pero como la meta de ayudas es bien difícil de alcanzar, Pinzón dijo que también se busca que empresas y personas naturales puedan realizar donaciones, las cuales se podrán hacer por internet y con tarjeta de crédito en la cuenta de Scotiabank Colpatria número 000132098691, a nombre de Fundación para el Progreso de la Región Capital ( ProBogotá Región), NIT 900.753.664-6.



Para garantizar una mayor transparencia en la ejecución del dinero que sea recolectado, la alianza empresarial dispuso que el proceso sea auditado por las firmas EY, Deloitte, PwC y KPMG.

REDACCIÓN BOGOTÁ