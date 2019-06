Caída de muro dejó dos muertos y cuatro heridos en Chapinero

Eran las 3:17 p.m. cuando el techo de un tercer piso de un edificio emplazado en la carrera 13 con calle 63 se desplomó y mató a dos personas. Cuatro más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales.



Emilse Otero Rangel, de 66 años, y Luis Alberto Rodríguez Forero, de 58, fueron los ciudadanos que perdieron la vida a causa del desplome.

En el inmueble, en pleno Chapinero Central, se efectuaban obras de remodelación en la fachada. Sin embargo, no había un cerramiento preventivo, según le confirmaron las autoridades y los vecinos a EL TIEMPO, que estuvo en el lugar de la tragedia.

En la mencionada hora de la tarde de este viernes, decenas de peatones circulaban por la zona cuando un estruendo los alertó a todos. El análisis preliminar de los organismos de atención, que acudieron al sitio –Bomberos, Idiger y Cruz Roja– minutos después, señala que los soportes de madera que sostenían la estructura no aguantaron más el peso.



Emilse Otero, quien se encontraba justo en el punto en el que cayó la mayor parte del peso y falleció al instante como consecuencia de un trauma en la cabeza, vivía a un par de cuadras. Ella salía al rebusque todos los días, pedía monedas y colaboración en ese punto, así que era conocida por la gente de la zona. Su hijo Andrés Hernández, de 27 años, le ayudaba a conseguir para pagar la habitación donde vivían.



Él llegó a la escena hacia las 5 de la tarde, en compañía de una amiga. Tras presentarse ante un funcionario de la Cruz Roja, accedió al punto donde yacía su pariente y reconoció que se trataba de la mamá.



Otros miembros de ese organismo de rescate le ayudaron a mantenerse en pie ante el impacto de la situación. En adelante, hasta caer la noche, tuvo que esperar a que la Sijín hiciera el levantamiento del cuerpo. Bebía agua y, sentado en el andén, lloraba.



“Mi mamá, mi mamá; no puedo creer que la haya perdido”, sollozaba Andrés, abrazado por su compañera.



Emilse había nacido en Barrancabermeja y llegó a Bogotá en 1999, a causa del desplazamiento forzado, junto con su esposo y su otro hijo, Orley Hernández Otero, de 30 años. "Ella era maravillosa. Fue imposible no encariñarme con ella. Casi siempre golpeaba en mi puerta para decirme que quería café”, expresó Natalia Ospina, quien la conocía desde hacía seis meses.

Sentí como si todo pasara

en cámara lenta. Yo vi cómo el muro le cayó encima a la señora. Yo me salvé de milagro

Por su parte, Luis Alberto Rodríguez fue reconocido por su esposa, Esperanza Barón. Ella acudió, con otro familiar, a confirmar que su marido había perdido la vida mientras desempeñaba una labor que ella no conocía: “Casi nunca me decía para dónde se iba, simplemente salía. Apenas me enteré de lo que pasó –la llamaron a su teléfono– vine a ver”, dijo la viuda.



El fallecido vivía en Ciudad Bolívar con su esposa y su hijo Diego, quien también llegó al lugar. Los otros cuatro hombres afectados fueron trasladados a los centros medicos de Santa Clara, Engativá y Shaio. Todos con traumas menores.



El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo informó que se hizo una evaluación estructural por asistencia técnica: “Se emitieron dos actas de restricción, una para el predio en construcción y otra para el sendero peatonal”.



Henry López, sobreviviente de la tragedia, se dirigía al puesto de chance ubicado a un costado de la construcción. Apenas iba a subirse al andén cuando vio que desde arriba empezaban a caer escombros, y antes de que pudiera correr, todo se vino al suelo.

López, quien todos los días camina por allí, dijo que sintió como si la escena hubiera pasado en cámara lenta: “Yo vi cómo el muro le cayó encima a la señora. Me salvé de milagro”.



De acuerdo con la información entregada por vecinos, hace varias semanas efectuaban obras en el inmueble. La Alcaldía local de Chapinero anunció que se adelantarán acciones desde la oficina de obras para inspeccionar el predio en construcción y verificar posibles riesgos en el área. La Cruz Roja, a su vez, realizó la intervención en crisis a los familiares de los fallecidos.



Al caer la tarde, el polvo seguía impregnando el aire; detrás de la cinta que rodeaba el perímetro del incidente, había alrededor de 400 personas que miraban expectantes. Algunas de ellas estiraban el cuello, buscando imágenes y tratando de recrear lo acontecido.



Por debajo de las mallas blancas que cubrían los cuerpos, aún en el piso, sobresalían fragmentos de cemento que pertenecían al techo colapsado, el mismo que arrebató dos vidas sin previo aviso.



REDACCIÓN BOGOTÁ