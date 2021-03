¿Qué dice la Alcaldía sobre posibles irregularidades en vacunación?

La Secretaría Distrital de Salud se pronunció, en las últimas horas, sobre los recientes hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud sobre posibles irregularidades en la vacunación contra el covid-19 en Bogotá.



Según indicó este martes el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, "en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, la Subred Norte no realizó adecuada priorización del personal de salud de primera línea, conforme a los lineamientos del ministerio. Se distinguieron 395 personas que presuntamente no debieron ser vacunadas en la primera etapa porque no cumplían los criterios de priorización exigidos"

De hecho, a la Subred Norte pertenecía la politóloga Carolina Cárdenas, cuyo nombre estuvo relacionado hace pocas semanas con un presunto caso de 'colados' en la fila de vacunación.



Frente a los hechos, no hubo rueda de prensa de la Alcaldía de Bogotá, sino un video oficial del Secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien aseguró que hay "tolerancia cero a cualquier tipo de irregularidad en el orden de la vacunación".



Gómez afirmó también que hay dos investigaciones en curso por este tipo de ellos.

"Hacemos la claridad de que con Auto Comisorio 0463-1 en visita realizada el 9 de marzo de este año se inició una investigación, y está en proceso, sobre la eventual vacunación irregular a la señorita Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez, de profesión politóloga", detalló y anotó que hay otro proceso que se abrió el 16 de marzo, cuando estuvieron "en la Subred del Norte en el Hospital Simón Bolívar revisando algunas denuncias de carácter público que se hicieron frente a la vacunación de personas en un orden que no era el que les correspondía".



Sin embargo, sigue sin ser claro cómo sucedió el caso de presuntos colados. Al momento, ni la Subred Norte ni la alcaldesa Claudia López se han pronunciado sobre los hallazgos de la Supersalud.

