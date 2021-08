El drama de TransMilenio: colados no le temen a la ley

¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que se cuela en TransMilenio?, ¿qué funcionaría para que dejara de hacerlo?



Estas son algunas de las preguntas que se planteó un equipo de investigadores de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Norte en un artículo publicado en la revista científica Transportation Research Plant A.

Aunque, en 2018, un estudio de la Universidad Nacional ya había hecho un primer diagnóstico de los evasores del pago en el sistema, este nuevo documento ofrece más elementos para comprender quiénes son los evasores, por qué lo hacen y, técnicamente, qué funcionaría para mitigar ese comportamiento que, para cálculos de 2018, le costaba 222.000 millones de pesos al sistema cada año.



La particularidad del nuevo estudio es que se hizo en 2019 con encuestas a 324 evasores reales –y no solo con datos, como se ha hecho en otras investigaciones– que el equipo entrevistó en los cursos pedagógicos que estos tomaban con el Distrito después de que fueran atrapados por las autoridades.



Las encuestas, procesadas a través del modelo Hybrid Discrete Choice, buscaban revelar las características de los evasores, rasgos no visibles de su personalidad y, además, proyecciones de cómo ciertas acciones de las autoridades podrían ayudar, o no, a reducir la reincidencia de evasión.

¿Quiénes son?

La muestra no representativa del estudio arrojó que el estereotipo de evasor es una persona joven (90,4 por ciento tienen menos de 40 años, y 72,2 por ciento, menos de 28 años), soltera (70,7 por ciento), sin educación profesional (67 por ciento), empleada (61 por ciento) y un usuario frecuente de TransMilenio. Además, casi 85 por ciento de los encuestados ganaban menos de 800.000 pesos. El documento asegura que estos datos están alineados con literatura previa al respecto.



Llama la atención que 84,3 por ciento de los encuestados saben de la existencia de una multa por su comportamiento, pero que, pese a eso, siguen haciéndolo: la percepción de que pueden llegar a ser atrapados es de menos del 30 por ciento (ver gráfico).



Allí, quizá, está una de las preocupaciones de los investigadores. “Si hubiese certeza de que me van a pillar, o de que existe una alta probabilidad de que me pillen... la reincidencia y la evasión bajarían muchísimo”, explica Luis Ángel Guzmán, uno de los autores de la investigación y miembro del Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de los Andes.

Las medidas

Para saber cómo impactar las tasas de reincidencia de manera exitosa, el equipo, a través de una fórmula y con los datos obtenidos, evaluó los efectos de implementar distintas medidas. El modelo proyectivo les mostró que no era muy eficiente utilizar herramientas como cámaras de seguridad o inspectores que revisaran en el sistema, de manera aleatoria, que los pasajeros sí habían pasado. El punto de referencia fue la opción de tener guardias de seguridad con perros, una práctica que se eliminó desde 2020.



Lo que sí parecía funcionar, sin embargo, era aumentar el costo de la multa. “Para reducir la probabilidad de reincidencia a 5 por ciento, el costo de la multa debería ser ocho veces mayor que el actual”, dice el documento.



De todas formas, los analistas advertían que era clave estudiar mejor esa medida. Después de todo, cifras que les remitió TransMilenio indican que pese a que entre agosto de 2017 y el 30 de junio de 2020 se impusieron 125.421 comparendos, solo 1.313 personas pagaron (1,04 por ciento del total).



Para Guzmán, esto es una señal de falta de coordinación entre las distintas autoridades y de que debe haber otra solución: “Yo puedo poner muchas multas, pero si no tengo un control efectivo para recogerlas, es como un saludo a la bandera”.



De acuerdo con información facilitada por TransMilenio, la evasión de pago del pasaje puede "puede llevar a una medida correctiva de pago de multa tipo 1 o tipo 2 o su conmutación si se participa en una actividad de carácter pedagógico o un programa comunitario".



La multa tipo 1 sanciona "ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto" y cuesta 121.136 pesos.



Por su parte, la multa tipo 2 cuesta 242.273 y sanciona "evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades".

Por otra parte, el modelo sugería que podía haber una reducción en la reincidencia si los evasores eran mantenidos más tiempo dentro de la estación (y fue algo que los mismos encuestados admitieron). Pero, de acuerdo a la ley colombiana, este tipo de castigos no son posibles.



En todo caso, acciones son necesarias. El modelo arrojó que si para los civiles la certeza del castigo fuera del 100 por ciento, se lograría que la reincidencia fuera de apenas el 7,3 por ciento.

En medio del difícil escenario para abordar la evasión, Guzmán asegura que sería clave ver el problema desde un enfoque de calidad de servicio. Y, de hecho, trabajar en la calidad del servicio ha sido una de las banderas de la actual gerencia.

“Vemos que la persona entre más satisfecha está con el sistema, menos probable es que evada. Mucha gente se justifica que evade porque al sistema lo considera malo, porque tiene la idea del sistema privado y de que, al evadir, no están haciendo mal ”, dice.



Guzmán, de otro lado, no descarta el debate sobre el esquema de precios. “Sé que hay un problema de déficit financiero hoy, pero creo que tenemos que empezar a hablar de subsidios. Hay quienes hacen cuentas y al final les resulta mejor, entre la familia, comprarse una motocicleta”, anota.



No obstante, en medio de todo el análisis, advierte: “La evasión nunca será cero. Hay una población que por más que tratemos, le mejoremos el servicio y le bajemos la tarifa, seguirá evadiendo”.



Pero es vital hacer el mejor esfuerzo posible y lograr mitigar los número. La evasión no solo cuesta recursos; sino que también cuesta vidas: Entre 2018 y el primer trimestre de 2021 se han registrado 102 casos de siniestros viales "ocasionados por el intento de ingreso o salida irregular de las Estaciones", confirma TransMilenio. En total, 30 personas han muerto en el intento de colarse.

¿Qué está haciendo TransMilenio para contener las evasiones?





EL TIEMPO consultó a la empresa TransMilenio para conocer sus más recientes acciones contra la evasión.

La estrategia actual

TransMilenio asegura que cuenta con un Plan Estratégico Anti–Evasión que cuenta con cuatro líneas:



Prevención: que consiste en campañas de sensibilización ciudadana a través del apoyo de Gestores de Convivencia.



Monitoreo: Dice TransMilenio que su línea base de monitoreo es una evasión del 15,36 por ciento. “. A partir de este indicador, se hace seguimiento no solo al fenómeno de evasión, sino a las medidas implementadas para contrarrestar a los colados’ y su impacto”, indicó la empresa.



Fortalecimiento de infraestructura: aquí entran análisis para encontrar el mejor tipo de tecnología para mitigar la evasión.“En el año 2020 se logró el desarrollo de los pilotos de Barreras de Control de Acceso (torniquetes) tipo pasillo motorizado, piso techo (similares a las que se implementaron en TransMiCable) y de puertas anti-evasión en la estación Santa Lucía. En el año 2021, con base en los resultados y análisis de esos pilotos se tomarán las decisiones gerenciales sobre cambios en infraestructura para las estaciones y portales existentes del componente troncal del Sistema, así como también para las nuevas troncales en la ciudad”, le indicó la empresa a este diario



Fiscalización: Este componente, explican, se hace en coordinación con la Policía y se refuerza con sus servicios de vigilancia. Pero, por otro lado, reportan una novedad dada la coyuntura.



“Sin embargo, al igual que con la Policía, dada la situación de orden público por cuenta del Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021, los servicios de vigilancia privada sin armas que estaban apoyando labores de disuasión ante la evasión, tuvieron que ser asignados a las estaciones inoperables para custodiarlas y apoyar la seguridad en las obras de rehabilitación”, reportó TransMilenio y agregó que esperan que este recurso humano regrese a medida que la situación se normalice.



¿Cuánto le invierte TransMilenio a evitar la evasión?

TransMilenio indicó que el actual Plan de Desarrollo ejecuta el proyecto ‘Desarrollo y gestión para mitigar la evasión en el Sistema Integrado de Transporte Integrado de Transporte Público’ que “tiene previsto un recurso para la implementación de todas las líneas de acción del plan, con excepción de la de infraestructura y que para el año 2021 ascendió a $16.700.000.000”.

¿Se evalúan nuevas medidas?

Sí, según indicó TransMilenio. En términos de prevención, por ejemplo, se fortalecería una estrategia de comunicación para promover el pago.



De otro lado, desde monitoreo, dice TransMilenio que se busca "establecer el sistema de monitoreo con cámaras y software de conteo y seguimiento para entender y atacar la evasión en los puntos más críticos del componente troncal". Además, la empresa buscaría levantar una segunda línea base de evasión zonal para tener más información de este fenómeno.



Además, habrá mejoras en los buses zonales para contener allí también la evasión. "• En el segundo semestre de 2021, la mayoría de los buses del componente zonal (azules y amarillos), contarán con un aditamento anti-evasión que ayudará a reducir las principales modalidades de evasión del pago", detalló la empresa. En la misma línea de infraestructura, manifestaron que los pilotos de barreras de sistemas de acceso permitirían hacer mejoras en las futuras troncales del sistema.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes