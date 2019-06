Valorización no se ha suspendido y sigue recaudo con descuento

Los bogotanos han pagado $ 55.000 millones de los $ 906.000 millones por contribución de valorización que aprobó el Concejo en el 2018 para financiar 16 obras entre ampliaciones y reconstrucciones de vías, ciclorrutas, andenes y alamedas.

Aunque la Procuraduría pidió dentro de una demanda que se decrete la suspensión del cobro, por ahora no hay ninguna medida judicial que imparta esa orden. Esto es lo que usted debe saber sobre el tema.

En declaraciones a EL TIEMPO, durante el trámite de la valorización la directora del IDU, Yaneth Mantilla aseguró que la valorización 2018 (que hoy se está cobrando) se diferenciará de las anteriores en que los valores se estimaron con estudios y diseños y no hay lugar a incurrir en sobrecostos.



¿Cuánto se espera recaudar por valorización, aprobada por acuerdo 724 del 2028?



El Concejo de Bogotá le aprobó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) el recaudo de 906.000 millones de pesos para financiar 16 obras viales, ambientales y de espacio público. A la fecha han recaudado 55.000 millones de pesos.



¿Quiénes deben pagar?



Los propietarios de predios de estratos 4, 5 y 6 que están en la zona de influencia de las obras definida por el IDU y aprobada por el Concejo. No tienen que pagar estratos 1, 2 y 3, excepto los multipropietarios de estrato tres, cuyos predios sumados estén avaluados en más de 500 millones de pesos.



¿Cuáles son las zonas de influencia de las obras para el pago?



Zona 1: Eje Cedro. Va de la calle 72 hasta la 183, y entre el borde oriental de la ciudad hasta la avenida Caracas o autopista Norte, localidades de Chapinero y Usaquén.

Zona 2: Eje Córdoba. Va de la calle 100 a la 183, entre autopista Norte y avenida Boyacá, localidad de Suba.

Zona 3. Eje zona industrial. Incluye las UPZ Zona Industrial, Puente Aranda y sector industrial de Montevideo, localidades de Puente Aranda y Fontibón.



¿Cuál es plazo para pagar y beneficios que reciben los contribuyentes?



Los recibos de pago llegaron entre enero y febrero. En total 371.000. Se dio plazo hasta el 16 de diciembre de este año para pagar con descuento del 10 por ciento. Y quienes así lo deseen pueden diferir el pago por cuotas hasta por cinco años. Para acogerse a este sistema tienen plazo hasta el 27 de diciembre.



¿Cómo se definió el valor a pagar de cada contribuyente?



Los dos criterios que definieron el monto a pagar de cada contribuyente dependió de la distancia del predio a la obra y de su avalúo Catastra. Entre más lejos y menor avalúo, menor el monto a cancelar y entre más cercanía y mayor avalúo más alto el monto a pagar.



De todas formas, se estableció un límite: lo máximo a pagar por los predios residenciales es el último pago de impuesto predial. Para los no residenciales máximo 2,5 veces el último impuesto predial.



¿Cuántas y cuáles son las obras que se van a construir?



8 proyectos de aceras y Ciclorrutas

4 obras de infraestructura vial

1 puente peatonal

1 corredor ambiental

La reconstrucción de 150 tramos viales en la zona industrial

1 Centro Cultural



¿Cuáles son las obras más importantes?



Reconstrucción de la calle 134 entre carrera 7ª y la autopista Norte

Ampliación y reconstrucción de la carrera 15 entre la calle 134 y 170

Reconstrucción de la avenida 19 entre calles 134 y 127, incluyendo ciclorruta

Los andenes de las calles 92 y 94 entre 7ª y Autonorte

La reconstrucción de aceras y ciclorruta de la autopista Norte entre calles 77 y 128 b.

La adecuación de una alameda, con andenes y ciclorruta, en el Canal Córdoba entre calles 128 y 170

La construcción de una segunda calzada en la calle 153 entre autopista Norte y avenida Boyacá

La reconstrucción de 150 tramos viales en la Zona Industrial



REDACCIÓN BOGOTÁ