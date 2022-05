El Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito, sección segunda, negó la acción colectiva interpuesta por la electa representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez para que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) devuelva la contribución de valorización.

En la acción popular, interpuesta en febrero de 2022, la exconcejal de Bogotá solicitó que se le devolvieran los dineros recaudados a los propietarios y poseedores de los bienes inmuebles que pagaron la contribución de valorización establecida en el acuerdo 724 de 2018.



La demanda argumenta omisión e incumplimiento del plazo dispuesto para el inicio de las obras.



"(..) al no haberse cumplido el plazo establecido en el artículo 89 del

Acuerdo 7 de 1987 (2 años), y menos aún el previsto en el numeral 1º del

artículo 4 del Acuerdo 724 de 2018 (3 años), la entidad demandada debe

devolver los valores pagados que, por concepto de valorización, pagaron los

propietarios y poseedores de los inmuebles ubicados en las áreas de ejecución del

plan de obras aprobado mediante el Acuerdo No. 724 de 2018", señala la acción colectiva.



(Qué va a pasar con las obras que ya pagaron los bogotanos)



El IDU respondió que cumplió con lo dispuesto en el acuerdo 724 de 2018, para lo cual firmó las actas de los contratos de obra con anterioridad a la fecha límite para ello.



Y aseguró que "de accederse a las pretensiones de la demanda, y en el estado actual de las obras, se afectaría de manera grave el patrimonio público, toda vez que se

desfinanciarían las obras iniciadas y se incurriría en posibles incumplimientos

contractuales".



Sin embargo, de acuerdo con el Juzgado 46 Oral Administrativo, el Acuerdo 724 de 2018 determinó que el plazo máximo para iniciar la etapa de construcción sería de 3 años contados desde la fecha de expedición de aquel (6 de diciembre de 2018), por lo tanto, dicho plazo fenecía el 6 de diciembre de 2021, mas no como lo aduce la parte actora, el 6 de diciembre de 2020.



(‘El 70 % de las obras nuevas tienen problemas’)



"De modo que la entidad demandada contaba con un plazo de 3 años para iniciar la etapa de construcción de las 16 obras establecidas en el acuerdo 724 de 2018, siempre que aquellas requirieran adquisición predial", precisa el juzgado.



Destaca que de las 16 obras establecidas, 15 deben ser desarrolladas por el IDU. La construcción del Centro Felicidad (CEFE) de la Calle 82 con 10ª estaría a cargo de

la Secretaría de Cultura.



​El juzgado concluye que si bien al 06 de diciembre de 2021 la entidad demandada no había iniciado todas las obras de valorización previstas en el acuerdo 724 de 2018, "cierto es que dicha conducta no es por si sola vulneradora del derecho a la moralidad administrativa, pues el actuar de la entidad demandada ha estado encaminado al cumplimiento de los plazos previstos en el citado acuerdo, a pesar de las vicisitudes propias derivadas de la pandemia producida por el covid-19; infiriéndose de ello, la inexistencia ánimo fraudulento o corrupto en las actuaciones desarrolladas por el IDU".



(7 de las 16 obras de valorización en Bogotá no han empezado a ejecutarse)



También señala que dentro del marco de la pandemia, el director del IDU profirió la Resolución 2779 de 2020, por medio de la cual se suspendieron los términos en los procesos de selección, en material de gestión en adquisición predial (...), "siendo este un acto administrativo que goza de presunción de legalidad".



"Concluye el despacho que las pretensiones de la demanda deben negarse, porque no se encontró acreditada la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público por parte del Instituto de Desarrollo Urbano. Contrario a ello, se evidenció que la demanda carece de fundamento normativo, fáctico y probatorio, pues, la misma se edificó a partir de pretender el cumplimiento de la sentencia de 16 de junio de 2021, proferida por el Juzgado 44 Administrativo Oral de Bogotá, frente a la que se interpuso recurso de apelación que aún no ha sido decidido en segunda instancia y, por tanto, la sentencia no se encuentra ejecutoriada".



Contra la decisión del Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito, la congresista electa puede apelar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



REDACCIÓN BOGOTÁ