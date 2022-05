La decisión del Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito, sección segunda, de negar la acción colectiva para que el IDU devolviera la plata recaudada para obras de valorización salvó a la ciudad de tener que desembolsar cerca de 800.000 millones de pesos que ya están comprometidos o buena parte se ha girado a contratistas, y de una posible afectación de los proyectos aprobados mediante ese mecanismo.



Al 5 de mayo pasado, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) había recaudado 794.715'319.597 pesos (87,24 %) por la contribución de valorización. Esos recursos corresponden a 358.159 contribuyentes, un 95,92 por ciento de los obligados.



De acuerdo con el Instituto, en este momento todos los contratos de obras por valorización ya están en la fase de construcción. Es decir, superaron la preconstrucción: socialización, cerramientos y alistamientos, entre otros.



De los 16 proyectos del acuerdo 724 de 2018, que establece el último cobro de valorización aprobado por el Concejo, 10 le correspondieron a dicha entidad y uno a la Secretaría de Cultura (el Centro de Felicidad El Retiro).



De hecho, en diciembre pasado, del total de obras que tiene el instituto, 10 estaban en etapa de construcción y cinco con actas de inicio para comenzar la fase de obras iniciales y gestiones preliminares.



En ese momento, el director del IDU, Diego Sánchez, indicó que “así, la entidad cumple con la fecha establecida por el Plan Distrital de Desarrollo, que señalaba el 6 de diciembre de 2021 como plazo máximo para que todas las obras estuvieran en etapa de construcción”.



En efecto, el plazo establecido en el Plan de Desarrollo (aprobado en junio de 2020 por el Concejo de la ciudad) para que los proyectos de 2018 estuvieran en construcción era el 6 de diciembre pasado.



Por eso, al ser consultado en marzo pasado sobre la demanda de la exconcejal y la electa representante a la Cámara Carolina Arbeláez, para que la plata sea devuelta a quienes pagaron, Sánchez insistió en que “Eso ya no tiene reversa, está del otro lado” y que ya había cumplido con el acuerdo 724 de 2018. En ese momento, el director del IDU accedió a la solicitud de este diario de hacer un corte de cuentas de los proyectos de valorización.



Pero el hecho de tener que devolver los recursos captados por el cobro de valorización significaba que el Distrito debía aportar esos dineros, para poder cumplir con los proyectos, con las dificultades que podría tener cuando las obras ya fueron contratadas y todas presentan avances.



El último informe del IDU, indica que con corte al 28 de abril pasado, un proyecto como el ciclopuente Canal Molinos, en la autopista Norte con calle 112, ya tiene un avance de ejecución del 87,9 por ciento. Y el de las Aceras y ciclorruta de la calle 116, entre carrera 9.ª y autopista Norte, va en un 31,2 por ciento. Estos dos son los que más adelantados están.



A ese misma fecha, ocho proyectos presentaban a penas un avance menor al 1 por ciento. Entre ellos están los cuatro grupos de la reconstrucción de vías de la zona industrial (todos en Puente Aranda). También tiene poco avance la ampliación de la avenida La Sirena (calle 153), entre la autopista Norte y la avenida Boyacá.



En la decisión, el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito concluyó que "las pretensiones de la demanda deben negarse, porque no se encontró acreditada la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público por parte del Instituto de Desarrollo Urbano. Contrario a ello, se evidenció que la demanda carece de fundamento normativo, fáctico y probatorio, pues, la misma se edificó a partir de pretender el cumplimiento de la sentencia de 16 de junio de 2021, proferida por el Juzgado 44 Administrativo Oral de Bogotá, frente a la que se interpuso recurso de apelación que aún no ha sido decidido en segunda instancia y, por tanto, la sentencia no se encuentra ejecutoriada".



Contra esta decisión, la congresista electa Carolina Arbeláez puede presentar apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



