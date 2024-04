Clima en Bogotá: ¿hay probabilidad de lluvia para este miércoles 17 de abril?

Bogotá sigue a la espera de más lluvias. La situación con los embalses, que abastecen de agua a la ciudad, es cada vez más preocupante.

Si bien, las medidas de racionamiento han servido para avanzar un poco hacia la meta, el nivel del sistema Chingaza sigue bajando. Por esta razón, sumado a la reducción del consumo del agua, las lluvias son cruciales en este punto.

La pregunta es: ¿podría llover este 17 de abril de 2024? Así es el pronóstico para este miércoles.

Lluvias.

Según comunicó el Idiger, en la mañana de hoy "se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco sobre Bogotá".

El Ideam, por su parte, señaló que la temporada de lluvias se empezará a evidenciar a finales de mes, pero las lluvias comenzarían este miércoles.

Así mismo, el meteorólogo y periodista ambiental, Max Henríquez Daza, publicó en su cuenta de X que "hoy lloverá entre 10 y 20 mm al final de la tarde".

Pronóstico del clima por hora, según The Weather Channel

La cadena The Weather Channel publicó el pronóstico del clima por hora para Bogotá este 17 de abril, en el que hay algunos chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

Según el reporte, las precipitaciones de lluvia incrementarían desde las 2:00 de la tarde a un 44 % y el porcentaje se mantendría sobre 40 hasta las 6:00 de la tarde.

Dos horas después la cantidad de lluvia baja, pero se mantiene sobre el 35 %.

En la capital se anticipa tiempo nublado.

08:00: muy nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

09:00: muy nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

10:00: nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

11:00: nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

12:00: nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

13:00: nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

14:00: tormentas eléctricas dispersas / cantidad de lluvia: 0.45 mm

15:00: tormentas eléctricas dispersas / cantidad de lluvia: 0.45 mm

16:00: chubascos / cantidad de lluvia: 0.4 mm

17:00: chubascos / cantidad de lluvia: 0.31 mm

18:00: chubascos / cantidad de lluvia: 0.31 mm

19:00: chubascos / cantidad de lluvia: 0.21 mm

20:00: chubascos / cantidad de lluvia: 0.44 mm

21:00: nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

22:00: nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

23:00: nublado / cantidad de lluvia: 0 mm

¿Por qué han sido tan escasas las lluvias en el país?

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, durante una rueda de prensa dijo que marzo fue un mes seco y que en abril se esperaba que el fenómeno de El Niño se debilitara, pero debido "otras circunstancias" se aplazó el regreso de las lluvias y arrastró las consecuencias de El Niño.

Se prevén lluvias en varios sectores de Bogotá.

"Lo que esperamos para los próximos días es que eso se supere y comience a instalarse la temporada de lluvias con mucha más fuerza. Ya el pronóstico empieza a evidenciar que a partir del próximo miércoles comienzan las lluvias", agregó Echeverry.

Reporte diario de agua; 16 de abril

El alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán, señaló que Bogotá avanzó a la meta, pero siguen necesitando consumir menos agua.

"Ayer, 16 de abril, el consumo fue de 15,72 metros cúbicos por segundo. La meta es 15. Debemos bajar aún más nuestro consumo de agua", dijo el mandatario.

El racionamiento de agua en Bogotá invita a los ciudadanos a ahorrar.

Y agregó: "Con corte al 16 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 15,28%. La meta de abril es llegar al 20%".

El alcalde, además, recordó que el turno de hoy 17 de abril le corresponde a la zona 7.

"Necesitamos seguir bajando el consumo. No se trata de guardar agua sino de consumir menos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico", finalizó el reporte.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

