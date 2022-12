En las últimas horas se dio a conocer la denuncia de un grupo de meseros quienes fueron insultados y amenazados de muerte por un grupo de tres hombres en un gastrobar de Bogotá.



Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de diciembre y las víctimas señalan que estos hombres se querían ir sin pagar la cuenta que ascendía a $1.382.000 pesos, por lo que cerraron las puertas del establecimiento para que no se fueran. En ese momento, los sujetos sacaron un cuchillo y les dijeron a los meseros que los iban a matar.

“En mi caso me decían que debía estar en una lista de limpieza social para que nos mataran porque éramos guerrilleros y comunistas, algo que no es cierto”, mencionó Ricardo Guerra, una de las víctimas de la agresión para Noticias Caracol.



Además, los denunciantes dicen que recibieron palabras racistas y de discriminación sexual como social. “Se voltea, le apunta a mi compañera con el arma y de un momento a otro me dice a mí ‘si usted también se mueve lo voy a apuñalar, los voy a matar a los dos’”, declaró Guerra.



Por su parte, el gremio de meseros aseguró que estos hechos son frecuentes y piden seguridad a los dueños de bares y establecimientos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

