Las claves para saber si tiene que pagar valorización y cuánto

Si usted es propietario de uno o varios de los 380.489 predios que tendrán que pagar valorización por 16 obras –para las que el Concejo autorizó recaudar 906.579 millones de pesos–, debe saber que el monto de su obligación podría oscilar entre 80.000 y 4’252.000 pesos, en promedio.

Cálculos hechos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para los concejales, para el primer debate sobre el tema –incluidos en la ponencia para segundo debate que se radicó el jueves–, indican que el 40 por ciento podría pagar hasta 1’102.000 pesos; el 33,3 por ciento, de 1’102.001 hasta 2’000.000; el 14 por ciento, de 2’00.001 hasta 3’000.000 y el 0,7 por ciento, hasta 10’000.000 de pesos.



Estos valores estimados aplican para el 88 por ciento de los predios residenciales que están en las zonas de influencia de las obras, porque en el 12 por ciento de los casos hay avalúos catastrales atípicos, que pueden llegar a los 23.000 millones de pesos (vea gráfico).

El monto en la asignación definitiva de los cobros dependerá del avalúo catastral del predio –cuanto más alto, más pagará– y de lo cerca o lejos que esté de las obras que ejecutará la administración –cuanto más lejos, menor será el valor–. En todo caso, el máximo que le cobrarán es el valor que pagó este año por impuesto predial.



Aclarado este punto, lo segundo que usted debe saber sobre la valorización que aprobó la Comisión de Hacienda del Concejo, y que en los próximos días debe ser ratificada en la plenaria, es que solo se aplicará a los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 y a los no residenciales. Los propietarios y poseedores de estratos 1, 2 y 3 no tendrán que pagar, pero quien tenga un predio de estrato 3 avaluado en 400 millones de pesos o más o sea propietario de dos que sumen ese valor o uno superior en ese estrato sí tendrá que tributar.



Solo se distribuirá el cobro en las áreas de influencia de cada uno de los tres sectores donde se realizarán las obras (ver mapa).

Así las cosas, de 681.124 predios que están en la zona de influencia de las obras, 380.489 tendrán que pagar valorización. El IDU estima que entre los que no pagan hay 119.653 de estratos 1, 2 y 3. Hay otros que corresponden a bienes culturales, garajes y depósitos, que también están excluidos.



El área de influencia de quienes tendrán que pagar va de la calle 72 a la 183, entre el borde oriental de la ciudad y la avenida Caracas y la autopista Norte; entre calles 100 y 183, de la autopista Norte a la avenida Boyacá, y en la Zona Industrial, Puente Aranda y Montevideo (ver mapa).



Otro asunto que debe conocer es que para tramitar esta valorización, la administración actual tuvo que sanear la situación de 12 obras por las que en el 2007 se cobró valorización a los ciudadanos, pero las alcaldías no las hicieron porque la plata no alcanzó.



Esas obras tenían un déficit de 400.000 millones de pesos, que fueron sacados del presupuesto del Plan de Desarrollo ‘Bogotá mejor para todos’, a fin de ejecutarlas y no tener que devolver lo que los contribuyentes ya habían pagado.

Se podrá pagar en un plazo de 5 años o con descuento

El IDU estima que en diciembre se estarían asignando cobros, y los bogotanos tendrían plazo entre enero y agosto del 2019 para pagar con descuento del 10 por ciento. No obstante, si no pueden pagar de contado, en ese lapso deberán avisar que se acogen al sistema de cuotas, y tendrán un plazo de cinco años para pagar.

Qué garantiza que esta vez sí se hagan las obras

La directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Mantilla, aseguró que la valorización 2018 se diferenciará de las anteriores en que los valores se estimaron con estudios y diseños y no hay lugar a incurrir en sobrecostos.



Según la funcionaria, con recursos del 2017, 31.000 millones de pesos, se realizaron los estudios y diseños, y hoy el nivel de factibilidad de todos los proyectos que aprobó la Comisión de Hacienda del Concejo está en un 90 por ciento, lo que significa que ya se sabe todo lo que se necesita para calcular el costo y el tiempo de construcción. En diciembre se entregarán los diseños definitivos.

La valorización significa seguir creciendo y seguir haciendo obras que no se pueden financiar con los recursos ordinarios. En Bogotá, la mayoría de obras importantes se han hecho con valorización FACEBOOK

TWITTER

Mantilla aseguró que eso significa que las obras se podrán licitar en el primer trimestre del 2019 y comenzar a ejecutarlas en el segundo semestre.



Lo que ocurrió en las valorizaciones cobradas a los ciudadanos en el 2007 fue que se aprobaron los valores sin contar con estudios, y después, cuando se hicieron, resultó que las obras costaban más de lo que se recaudó y la plata no alcanzó. Hoy, de 54 proyectos que se aprobaron desde el 2005, 42 ya están terminados y diez están en plena ejecución.



Una de las obras más difíciles fue la avenida Ferrocarril de Occidente, de la carrera 93 a la 100, que en enero del 2016 estaba suspendida y con cero avance en ejecución.

Hoy está en un 49 por ciento de avance y se espera entregarla en febrero del 2019.



YOLANDA GÓMEZ

Subeditora BOGOTÁ