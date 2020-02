Claves del encuentro entre el Presidente Duque y la alcaldesa López

Mensajes muy generosos y de agradecimiento fueron los que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente de la República, Iván Duque, se compartieron al término de una reunión en la Casa de Nariño la mañana de este sábado.



Movilidad y seguridad fueron los temas que se trataron en este encuentro, que contó con la presencia de funcionarios de alto nivel de parte y parte. Según explicó López, esta reunión se cumplió como parte de una ruta de trabajo que se acordó con el Gobierno Nacional dos días después de que se supo ganadora de la alcaldía de Bogotá.

En ese primer encuentro, la alcaldesa le solicitó al Presidente que le ayudara con el Fondo Nacional de Desarrollo (FND) a fin de iniciar los estudios para la red de metro regional que propuso en campaña.



“Uno tiene que ser agradecido en la vida. Hoy venimos sobre todo a decirle al Presidente que gracias, que esos estudios ya salieron, que nos dieron buenas noticias, que en efecto vamos a completar la primera línea del metro hasta Suba y Engativá, también hasta la calle 100 para conectar con la troncal de la carrera 68, y que tiene viabilidad el regiotram del Norte”, manifestó la mandataria.



En movilidad no solo se supo esta noticia. También que, al ser viable el regiotram del Norte, no sería necesaria la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª. En cambio, por esta avenida se haría un corredor ecológico.



“Me parecen muy importantes también las troncales que soportan la viabilidad de estos proyectos, y el corredor verde que usted ha planteado, que es importante para la movilidad de la ciudad”, dijo a su turno el presidente Duque, quien complementó: “Me complace también que hemos manifestado el compromiso de la Nación con otras líneas de transporte fundamental, como la ALO sur, un proyecto aprobado por el consejo de ministros que surtirá trámite en el Conpes y que es fundamental para la competitividad y la calidad de vida de la ciudad”.



Además, el mandatario dejó abierta la posibilidad de que, en los puntos críticos, se desarrolle una red de viaductos para desembotellar el tránsito.



Para cerrar el capítulo de movilidad, la alcaldesa Claudia López no solo volvió a agradecer al Presidente su apoyo para la extensión de la primera línea del metro, sino que dijo que el respaldo a los tres trenes regionales (del norte, sur y occidente) “será su gran huella en la ciudad-región”.



En seguridad también hubo compromisos. Duque fue enfático en que se deben aumentar los esfuerzos para atacar el crimen organizado, sobre todo las estructuras dedicadas al hurto a personas, y que para ello trabajarán conjuntamente con el secretario de Seguridad, Hugo Acero, y el comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia.



“Y aprovecho para compartir esto, porque nos une ese propósito, que nosotros a lo largo de estos próximos años podamos darle a la ciudad la mayor reducción histórica de su tasa de homicidios, que podamos llegar a un solo dígito trabajando de la mano”, señaló el mandatario.



Finalmente, manifestó que acompañará los esfuerzos de desarme, con el cierre de ollas de microtráfico, haciendo extinción de dominio exprés y buscando opciones para fortalecer el pie de fuerza, al que le faltan al menos 3.000 hombres.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET