‘Respeto para la ciudadanía’ pidió López a los encapuchados

En el marco de la Tercera sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital que se llevó a cabo el martes a las 10 de la noche, la alcaldesa de Bogotá Claudia López hizo un pronunciamiento contundente de los desórdenes ocasionados por los encapuchados que se infiltran en las protestas de las universidades Distrital y pedagógica.

Eso se lo dijo a Julián Báez, representante de los estudiantes, cuando este se dispuso a leer un documento de la Red Distrital del Derechos Humanos de la Universidad en donde solo se detenían a hacer un recuento de las acciones del Esmad durante los disturbios.



Rechazaban la presencia de la fuerza pública en las sedes de las universidades así como el uso de agentes químicos y presuntos ataques directos en contra de los manifestantes. Incluso hablaron de la violación de la autonomía universitaria en la sede de la carrera Séptima con calle 41 de la Distrital.

Claudia López regañó al Comité de Derechos Humanos de la Universidad Distrital. El llamado de atención fue en medio de la tercera sesión del Consejo Superior de esta universidad. Esto fue lo que dijo ↓ pic.twitter.com/qxVCng9xqd — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 27, 2020

Este informe, en la opinión de muchos, poco equilibrado, causó una respuestas contundente por parte de la alcaldesa Claudia López. “Ustedes ¿a quiénes están amparando con esa actitud, con su silencio? ¿A los que usan los campos de la Universidad Distrital y la Pedagógica para preparar bombas Molotov y alistar piedras para luego encapucharse y atacar a civiles desarmados?”.



Luego López pidió respeto para la ciudadanía y agregó que son estos los que pagan con sus impuestos la Universidad Distrital para que miles de estudiantes puedan cursar sus carreras universitarias. “Por ustedes estamos gestionando 60.000 millones de pesos para mejorar la sede su universidad”.

Ustedes ¿a quiénes están amparando con su silencio? ¿A los que prepararan bombas Molotov y alistar piedras para encapucharse y atacar a civiles desarmados? FACEBOOK

Agregó que no es justo que mientras se hacen todos esos esfuerzos los encapuchados rompan andenes y tiren piedras. “Quieren probar si un día matan a alguien mientras arman bombas y se las lanzan a los policías y a los civiles. Para eso no pagamos impuestos”.



La alcaldesa cuestionó por qué en esos informes de Derechos Humanos se olvide los actos cometidos por los encapuchados. “Es falso que la policía haya entrado a las sedes de las universidad. Todos los videos capturados de las redes sociales los muestran en los andenes públicos. Fueron los vándalos armados quienes desde las universidades y subidos en una sotea comenzaron a atacarlos con piedras y bombas molotov. ¿Eso sí no lo vieron los del comité de Derechos Humanos?”.

Agregó que no se utilizaron armas, ni escopetas, ni gases.

Así han reaccionado en las redes sociales:

¿Se acuerdan del “estudiante” que dejó en ridículo Claudia López ayer? Pues bien, su nombre es @JulianBaezVega1 y hace un mes decía q los disturbios lo protagonizaban ELLOS para llamar la atención. Decía que no había infiltrados.

A esos vándalos no se les puede tener tolerancia. pic.twitter.com/Z5gj7eDbxs — José Cuello B. (@JoseCuelloB) February 27, 2020

Bien por la alcaldesa @ClaudiaLopez. La autonomía universitaria es para garantizar la libertad de cátedra e investigación. No es para delinquir. — Miguel Gómez M (@mgomezmartinez) February 27, 2020

Estupendo que @ClaudiaLopez reclamara a los estudiantes su indiferencia (encubrimiento) ante los encapuchados. Y decepcionante los jóvenes que se callaron. En lugar de darle la razón, se callaron. Eso se llama falta de gallardía. — Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) February 27, 2020

Me da una rabia infinita que @ClaudiaLopez le reclame a unos pelaos inexpertos que no condenen la violencia de los capuchos, mientras ella misma, que lleva años en la escena pública y tiene el segundo cargo más importante del país, es incapaz de condenar los abusos del ESMAD. — Robertico (@MarioRobertoP) February 27, 2020

