La alcaldesa Claudia López continúa en su estrategia de, cada vez más, subir el tono frente al Gobierno Nacional y, de paso, distanciarse del presidente Petro y de su gobierno.



Y todo parece indicar que en la medida en que se acerquen las elecciones a la alcaldía de Bogotá esa va a ser la actitud de la mandataria, la misma que los bogotanos conocieron al principio de su gobierno frente al presidente Duque.

Era una Claudia directa, que hablaba duro y confrontaba, y que para muchos, en medio de la pandemia, representaba los intereses de la ciudad.



(Petro vs. Claudia López: ¿Alcaldesa de Bogotá sube el tono contra el Gobierno Nacional?)



Volviendo ahora a esa estrategia, López no sólo está, según los analistas, rompiendo el Pacto de la Orinoquia, sino también olvidándose del motivo por el cual Petro y ella ‘suscribieron’ ese acuerdo verbal durante un vuelo a San José del Guaviare, donde se realizó un encuentro de Asocapitales.



Cabe recordar que cuando más tensas estaban las relaciones entre Petro y Claudia, o mejor entre el Distrito y el Gobierno Nacional, por cuenta de la idea del jefe de Estado de hacer realidad su sueño de que la primera línea sea soterrada -en esta ocasión que sea al menos un tramo- se dio ese pacto.



Tras dicho acuerdo y por orden de Petro se reinstalaron las mesas técnicas y jurídicas que se habían creado a principios de año para revisar la viabilidad de un tramo subterráneo. Eso fue luego de que el consorcio chino presentó cinco alternativas y cuando el Presidente insistió por una opción que podría costar 15 billones de pesos adicionales y seis años más de plazo.



Ahora, en un evento con las juventudes verdes, el sábado pasado, la mandataria se refirió al metro de Bogotá, como lo hacía antes del Pacto de la Orinoquia, y agregó una conversación que ella, como candidata, había tenido con el entonces senador de la Colombia Humana y hoy presidente de los colombianos.



Dijo que “hay muchos bodegueros y politiqueros que sueñan con que la primera línea del metro de Bogotá se frene", pero que esta obra "va bien y se va a terminar”. Y recordó: “Gustavo Petro me dijo, en 2019: 'usted se compromete a frenar la primera línea del metro de Bogotá o yo no la apoyo'".



Y ella le respondió que “prefería perder la alcaldía antes de frenar una obra tan importante para la ciudad. Además, ya estaba contratado. Eso no es un metro de cartón querido. Es un contrato de muchos millones de pesos. Usted sabe cuánto cuesta conseguirlos. Pues no sabe porque el Presidente nunca los consiguió”.



Pero lo que sorprende es el mensaje de Petro en su cuenta de Twitter en respuesta a López: "La alcaldesa no ha dicho ninguna mentira. Los puntos para un acuerdo con la candidata verde en el 2019 a la alcaldia de Bogotá fueron: metro subterraneo, ampliación de la cobertura de educación superior pública y otros. No ha dicho ninguna mentira. Esa vez no llegamos al acuerdo…"



Esta no es la primera ocasión en los últimos días en la que la mandataria se refiere directamente a sus diferencias con el actual gobierno, pero sí puntualmente al presidente Petro, y con nombre propio.



(Choque entre Alcaldía de Bogotá y Minjusticia por hacinamiento en centros de detención)



La última ocasión en la que López se había pronunciado abiertamente sobre el Gobierno Nacional fue el pasado martes 23 de mayo. Durante el lanzamiento del comando élite contra las bandas multicrimen, realizado en Kennedy, cuestionó la política de seguridad del presidente Petro y pidió “enmendar” y “corregir”.



“Quiero hacerle un llamado al Gobierno Nacional de que finalice 9 meses de acciones erráticas en materia de seguridad y justicia. Un día se le dice a la Fuerza Pública que actúe, al otro día que no actúe, un día que hay diálogo y entonces que no hay ofensiva, y otro día que sí hay ofensiva. Esa actuación errática, la oferta generosa de paz total del Gobierno Nacional la están aprovechando los criminales para matar, para reclutar, para asesinar y para expandirse. No cometamos el mismo error del pasado. Lo primero que necesita en una política de paz es una estrategia efectiva de seguridad y justicia y en estos 9 meses no la hemos visto y la estamos padeciendo”, señaló la mandataria.



Y agregó: "(...) Le rogamos a su comandante en jefe, que es el Presidente de la República, que le dé la orden clara de que ataquen a los delincuentes, de que persigan a los delincuentes en cualquier lugar del territorio nacional".



La mandataria también hizo una afirmación que fue interpretada por analistas como de carácter "político", pues si bien no se refirió a un candidato puntualmente, sí se entendió que hablaba de Gustavo Bolívar, quien es de las entrañas de Petro.



“Los que empezaron financiando a la Primera Línea, que ha sido un nombre usado para que algunos hagan crímenes y vandalismo, terminaron ahora financiando el reclutamiento de menores, como lo ha vivido la localidad de Kennedy”, afirmó Claudia López.



Petro, precisamente, le ha ido despejando el camino a Bolívar a la alcaldía de Bogotá. Primero nombró a Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud y luego a Hollman Morris en la subdirección de la RTVC.



Jaramillo generaba consensos en otros partidos de izquierda, centro y centro izquierda y era quien realmente podía amenazar una candidatura a la alcaldía de Bolívar. Y Morris, aunque tiene resistencia en la misma Colombia Humana y en sectores que apoyan las causas de género, podía aspirar con apoyo de firmas.



Carlos Arias, analista político y docente de la Universidad Externado, interpreta el hecho del sábado anterior como “el distanciamiento total con Gustavo Petro” y destacó que López “reveló conversaciones que, seguramente, serían privadas entre dos líderes políticos alrededor de lo que es el manejo de la política”



“Esto plantea un primer análisis de coyuntura frente al escenario electoral del alcalde de Bogotá y deja ver que Claudia López, por ahora, no se va a unir ni permitir que las estructuras de Angélica Lozano (senadora y su esposa) y de Julián Rodríguez Sastoque y otros concejales como Mafe Rojas se puedan unir a Gustavo Bolívar o el candidato oficial que plantee el Petrismo en la ciudad", dice Arias.



Cabe recordar que el partido Alianza Verde tiene varios concejales aspirando a la alcaldía de la ciudad, sin embargo, ninguna de ellos cuenta con el aval de la mandataria.



López estaría esperando a la segunda vuelta (programada para noviembre) y ha sostenido conversaciones con Carlos Fernando Galán, de quien se dice se lanzará en junio, con Simón Gaviria.



De hecho, Arias considera que los "desacuerdos entre Claudia Lopez y Gustavo Petro deja cerradas alianzas entre ellos a la campaña por la alcaldía de Bogota y abre espacio a Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara".



Por su parte, Omar Osróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, considera “natural que en un año electoral la alcaldesa se enfoque en hacer precisiones sobre su último año de gestión y fortalezca su posición frente a la primera línea del metro, en relación con la visión del Presidente de la República”.



Oróstegui llama la atención por "el tono" que volvió a utilizar López para referirse al presidente Petro y al metro de Bogotá y "el lugar donde se hicieron dichos comentarios, pues aunque era un evento público" (el de los jóvenes 'verdes'). Precisamente fueron esos jóvenes quienes publicaron un video en el que alcaldesa hace sus nuevas afirmaciones contra Petro.



Y Carlos Prado, analista y docente de la Universidad Militar Nueva Granada, señala que Claudia López así está “desmarcándose de la administración Petro, que tiene una baja favorabilidad y ha perdido cierto peso político en el Congreso frente a ‘la U’ y liberales", partidos que aún no tienen candidato propio a la alcaldía y pueden ser aliados en Bogotá.



"Intenta volver a tomar el control de la Alianza Verde que ha sido 'coptada' en términos políticos por un sector fiel y con apoyo a Petro y a la Alianza con el Pacto Histórico", agrega Prado.



Arias considera que no es casualidad que López esté en estos momentos subiendo su tono frente al Gobierno Nacional y el presidente Petro y la coalición que lo llevó al Palacio de Nariño. “Está buscando tener una estructura fuerte de ediles y miembros de juntas de acción comunal”, que se van a empezar a elegir en primarias este 4 de junio en preelecciones de candidatos a las Juntas Administradoras Locales y, posteriormente, a las JAC.



“Esos ediles le darán asiento a candidatos propios o del ala del partido verde en el que

ella (López), Angélica Lozano y Julián Rodríguez Sastoque hoy son puntas de lanza”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24