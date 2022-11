Luego del encuentro del viernes en Palacio entre Claudia López y el presidente Gustavo Petro, la alcaldesa de Bogotá le contó a EL TIEMPO los temas de los que hablaron y la posición del mandatario de los colombianos de cada uno de ellos y, además, aclaró las dudas que causaron las declaraciones previas del ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

La solicitud del gobierno de Petro al consorcio chino que contruye la primera línea del metro de Bogotá para que revise si es posible técnica y jurídicamente y por costos que un tramo sea subteráneo; la revisión de la segunda línea y de la calle 13, por el momento macroeconómico que vive el país; y la optimización del aeropuerto El Dorado, que ya llegó a su máxima capacidad, entre los temas que trataron el Presidente y la alcaldesa de Bogotá.

Usted se reunió con el presidente Gustavo Petro, ¿quedó más tranquila o hay temas por aclarar?

Quedo tranquila; como siempre, fue una conversación afectuosa y franca con el Presidente, que está evaluando las prioridades de su plan de desarrollo, y además tenemos la fortuna de que fue alcalde, así que conoce muy bien los temas de la ciudad. Una conclusión es que el metro va, el metro es el sueño más importante de los bogotanos, es la obra más importante de infraestructura pública que se está haciendo en Colombia.



La línea dos, la subterránea, la que va a Suba y Engativá, va; tiene convenio de cofinanciación y se ha comprometido el Gobierno Nacional en darnos la garantía para poder hacer toda la contratación de crédito de la banca multilateral, que es el paso que sigue, para hacer la licitación y contratación el año entrante.

El ministro de Transporte dijo que la línea 2 iba a entrar en revisión, dada la situación macroeconómica del país, ¿eso se aclaró?

Estamos pendientes del aval de la Nación para los créditos multilaterales. La cofinanciación del Gobierno Nacional ya está en el marco fiscal de mediano plazo, entonces le aclaramos al ministro que no hay ningún problema. El trámite que sigue es que el Ministerio de Transporte solicite el aval de garantía de la Nación y Hacienda lo dé. Quedamos en que ese trámite se va a surtir.



Además, le dejé clarísimo al Presidente que esa es mi primera y máxima prioridad, cumplirles a Suba y Engativá, es mi gran obra de gobierno, además del sistema de cuidado para las mujeres, La Rolita, el POT, Bogotá Región y los temas de educación. Esa es mi principal apuesta de gobierno. El Presidente lo entendió y ese trámite va.

Sobre la línea 1 el Presidente se reunió con el consorcio chino y el interventor del contrato de construcción de la línea 1...



¿En esa reunión estuvo la alcaldía?



No estuvo la alcaldía. Le dije al Presidente: ‘usted cuenta conmigo y yo con usted. Soy su vecina, solo tengo que cruzar la calle. En adelante, cuando quiera hacer la reunión que usted quiera de Bogotá, siempre que esté la alcaldía para que no se formen rumores innecesarios’.



¿Qué pidió el Presidente? Y me parece bien y lo vamos a hacer. Le pidió al consorcio chino que evalúe la posibilidad de modificar total o parcialmente el tramo de la primera línea del metro, que va a de la calle primera a la calle 72. Los chinos le dijeron que están haciendo el diseño a detalle de toda la línea 1, que lo terminan el 8 de enero y que en esa misma fecha pueden entregarle una primera prospectiva de evaluación de la posibilidad técnica, legal y el eventual costo financiero que tendría soterrar total o parcialmente el tramo sobre la Caracas.

¿Está de acuerdo con eso?

Estoy de acuerdo con que se evalúe esa posibilidad. ¿Qué es lo que le preocupa al Presidente y nos preocupa a todos los bogotanos? Cuando la línea llega al centro, a la Caracas, va a atravesar el centro histórico, que es patrimonio histórico de Bogotá, patrimonio histórico de la Nación, hay muchos bienes de interés cultural, es el tramo más estrecho de toda la línea. Entonces el impacto puede ser alto.

Si hay estrés por la situación del país y lo que puede pasar en el mundo el próximo año, ¿por qué insistir en una línea subterránea que puede superar los 4 o 5 billones?

Hoy no sabemos cuánto valdría. El Presidente no ha tomado ninguna decisión, por ahora lo que está pidiendo es la información. Cuando la tengamos en la mano, analizamos los pros y los contras. El consorcio chino se ha comprometido que el 8 de enero tendrá la información, y lo ha ratificado el embajador de China en Colombia.

Un cambio de diseño tiene sobrecostos y eso manda un mensaje de que se pueden cambiar las reglas de juego y puede afectar otros proyectos claves?



El Presidente lo sabe, yo se lo he reiterado; quien pide el cambio es quien lo paga. El Presidente no está pidiendo un cambio, está pidiendo una información para analizar si es posible o no. Si con la información en la mano solicita el cambio, él sabe que el que pide el cambio debe pagarlo. Entonces, Bogotá no va a asumir mayores costos.

Metro de Bogotá: en qué van la primera y la segunda línea

Pero puede retrasar las obras...



Pero también podría optimizarlas. No nos adelantemos. ¿Cuál es mi punto de honor? Que no me van a reversar ahora la primera línea del metro, ni la segunda. Todos los bogotanos lo que queremos es que el metro avance, se haga, que salga adelante. La mayoría de los bogotanos quisiéramos más metros subterráneos. No tengo problema en la segunda viabilidad técnica y el Presidente quiere justamente la información para no tomar una decisión irresponsable ni insensata.



Como alcaldesa digo: los impuestos de los bogotanos están salvaguardados y la información la tendrá el Presidente, que pone el 70 por ciento de la plata en la mano el 8 de enero. Así que no nos adelantemos, cero especulaciones, la línea 1 y la línea 2 van a salir adelante y tienen el respaldo del Gobierno Nacional.

¿La empresa china que está construyendo la primera línea tiene experiencia en metros subterráneos?



No hemos tocado ese punto porque no estamos discutiendo eso en este momento. Claramente ha hecho metros subterráneos y metros elevados, esa empresa tiene una enorme capacidad.

Sobre la calle 13 se le entendió al ministro de Transporte que esa obra iba a entrar en revisión, ¿cuál fue la conclusión real?



Al igual que la línea 2, la calle 13 ya está dentro del marco fiscal de mediano plazo de la Nación y, además, los aportes del Gobierno Nacional ni siquiera los va a hacer este Gobierno, empiezan en 2028, así que no le resta nada de inversión al plan de desarrollo del presidente Petro. ¿Qué es lo que nos ha pedido ministro de Transporte? Que la hagamos, pero con La Rolita. Yo le dije: ‘Ministro, no hay ningún problema’, yo feliz, entre más operación tenga La Rolita, mejor.



Al Presidente le preocupaba que el transporte público sobre la 13 le compita deslealmente y pueda quebrar al Regiotram de Occidente. Le dije: ‘Presidente, yo tenía esa misma preocupación, la evaluamos con el gobernador Nicolás García, nos tomamos un año para llevar a su máxima capacidad al Regiotram de Occidente y asegurarnos de que lo que vaya de transporte público por la 13 sea complementario y no una competencia desleal. No se preocupe que ese estudio ya lo hicimos y estamos seguros que lo uno no va a quebrar lo otro’.

¿Esa obra ya necesita también del Conpes?



Conpes ya tiene, Confis tiene, tiene financiación y nuestra fuente de financiación es la contraprestación aeroportuaria, así que no necesita garantía soberana para crédito con la banca multilateral, esa puede arrancar.

¿Por qué el tema subterráneo se le volvió una obsesión, un punto de honor, al Presidente?



El Presidente empezó por decir ‘miren los estudios del metro que yo quería hacer a ver si todavía se pueden incorporar’, y ya le dijeron que eso no se podía hacer. El Presidente no está actuando de manera caprichosa, no está tratando de hacer el metro que él quería, el Presidente ya renunció a esa posibilidad, porque entiende que es otro proyecto totalmente distinto.



¿Salió tranquila de la reunión?



Quedo tranquila porque nada se está paralizando, nada se está obstruyendo, las cosas se van a hacer, el Presidente quiere evaluar si se pueden hacer un poco mejor para mitigar ciertos impactos.

¿Alcanzaron a hablar de la región metropolitana?



El Presidente no tiene objeción con ese tema. Nunca me ha planteado querer parar la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, esa es una cosa de la que han hablado a nombre del Presidente otras personas.

¿Hablaron de la optimización del aeropuerto?



Le dije, Presidente, ‘el número de pasajeros previsto para 2040 ya se superó este año, vamos a tope, quiere decir que el aeropuerto El Dorado se nos quedó chiquito. Yo le dije cuáles son las prioridades de Bogotá para que nos den a cambio de esa optimización. Queremos el ramal de conexión del Regiotram de Occidente al aeropuerto, para que la gente pueda llegar en tren eléctrico; que se lleve la troncal de TransMilenio de la 26 hasta el aeropuerto; que se extienda la calle 63 hasta Funza. Quería que el Presidente tuviera claro que la región metropolitana tenía esas tres prioridades para que se incluyan en una eventual acuerdo de optimización del aeropuerto.