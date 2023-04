Después de varios meses de tensa calma en Twitter entre el exalcalde Enrique Peñalosa y la actual mandataria Claudia López, este martes se volvió a vivir nuevo encontrón entre estos dos personajes de la política capitalina. La causa: el metro de Bogotá.



Esta no es la primera ocasión en la que Peñalosa y López se enfrascan en una discusión en redes sociales y seguramente no será la última. Y el metro tampoco será la única causa de esos choques, también lo son los colegios, los CFE y, por supuesto, TransMilenio, entre otros.



Así lo entienden académicos y analistas políticos consultados por este diario que piensan que, en la medida en que se acerque la campaña a la alcaldía, este tipo de ‘peleas’ van a ser cada vez más frecuentes, y a ella se irán sumando más protagonistas, particularmente, candidatos a la alcaldía que quieren figuración.



El origen en esta ocasión del rifirrafe entre Peñalosa y López fue un tuit en el que el primero dice que ella “no es buena para gerenciar” y recuerda que su administración dejó “contratada” la primera línea del metro, mientras López no va a dejar “un centímetro de la línea 2” contratado.



Por supuesto, la mandataria le respondió en un tono más fuerte y le dijo que “a diferencia de tu mezquindad”, ella ha defendido el metro de Bogotá y anunció que, como ya lo informó EL TIEMPO, dejará abierta la licitación de la segunda línea del metro y a nivel de prefactibilidad la línea 3. Cerró el mensaje en Twitter con “Para de sufrir mamón”, una frase que se ha viralizado.



Según conoció este diario, la alcaldesa había evitado en los últimos meses responder a los frecuentes reclamos del exalcalde en redes sociales respecto de que fue él quien dejó andando obras y programas que ahora en la alcaldía de López se han terminado y se están entregado.



De acuerdo con una fuente en el Palacio Liévano, a la mandataria le habría molestado que mientras ella ha defendido la primera línea del metro -que fue contratada por Peñalosa-, incluso ha enfrentado las fuertes críticas y manifestaciones de que un tramo sea subterráneo por parte del presidente Gustavo Petro y del ministro de Transporte, Guillermo Reyes; sin embargo, el exmandatario, por el contrario, se empeña en cuestionar la segunda línea, el proyecto de infraestructura y movilidad sostenible bandera de López.

A diferencia de tu mezquindad nuestra Alcaldía y yo personalmente ha defendido el @MetroBogota porque es de la ciudad.

El contrato Linea1 va en 19% de ejecución, Línea2 sale a licitación y dejamos la prefactibilidad de la Línea3 a la próxima administración.

¡Para de sufrir mamon! https://t.co/JAnXV0PzbR — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 18, 2023

En diciembre pasado los dos líderes se habían pronunciado en distintos escenarios sobre el sistema Transmilenio, pero no llegaron a chocar en redes sociales. En ese entonces, Peñalosa dijo que su legado en transporte público era “formidable” frente al metro de Londres.



Pero la mandataria aseguró que había sido un “error brutal” que una ciudad de 10 millones de personas dependiera solo de buses y carros, en clara alusión a los articulados y biarticulados del actual sistema masivo de la capital. Antes de estos mensajes los debates públicos entre Peñalosa y López se remontaban a 2021 y principios de 2020.

Carlos Prado, analista político y profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, dice que las discusiones de la alcaldesa no son solo con Peñalosa sino también con concejales tanto del Pacto Histórico como de derecha, sobre quienes se ha referido con nombre propio.



Considera que esto obedece a una estrategia para posicionar su imagen “como pilar de la Alianza Verde”, a fin de mantener su liderazgo y el de su partido en Bogotá, pero, además, la mandataria estaría buscando poner una agenda con miras a esta también sea la del candidato que, finalmente, apoyará, que, en su opinión, podría estar entre Carlos Amaya y el exsecretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez.



También cree que la discusión con el exalcalde pasa por la precandidatura de la concejala Lucía Bastidas, quien si bien llegó al cabildo distrital por el Partido Alianza Verde es reconocida como peñalosista hasta los tuétanos. “Es un debate sobre los candidatos o candidatas que deben tener los verdes a la alcaldía de Bogotá”.



Carlos Arias, docente de la Universidad Externado y analista político, lamenta que la discusión entre Peñalosa y López esté mostrando lo que va a ser la campaña a la alcaldía, que por primera vez tendrá segunda vuelta, y para la que aún no aparece un líder con una narrativa neutral y de concertación, sino de polarización.



“Lamentablemente, en la medida que se acerquen las elecciones se van a ver más estas discusiones, porque los líderes y candidatos están más preocupados por señalar lo negativo y lo que se debe rehacer. No hay un discurso que involucre aspectos positivos de Claudia, Peñalosa, Petro o, incluso, de Garzón”, insistió Arias.

El docente universitario también dice que el exalcalde está intentando "reivindicarse como el gran gerente de la ciudad, el gran visionario", después de la derrota presidencial que sufrió en 2022, cuando fue precandidato. "Sin duda pensó la ciudad a muchos años y su gestión tiene un legado, pero también cometió errores y desatendió políticas sociales".



El exalcalde Paul Bromber dice que no se puede olvidar que tanto López como Peñalosa son “gallitos de pelea”, “ambiciosos” y que sus “'targets' publicitarios” son diferentes.

“Una apuesta a conseguir un clima favorable recordando que fue pobre -aunque no mucho-“ y por eso a ratos “parece uno estar oyendo a Petro, en un discurso para que los pobres odien a los ricos, y los ricos son no su amigo gerente o propietario de Amarilo, sino los que tienen carro”.



Y sobre el exalcalde Enrique Peñalosa señala que “sabe que tiene una limitación: sólo puede apostarle a Bogotá, y con mucho riesgo”.



Igual que Arias, Omar Oróstegui, docente de la Universidad de La Sabana, dice que los últimos tres alcaldes han optado por manifestar sus diferencias políticas y programáticas a través de redes sociales, como un mecanismo para avivar las emociones políticas y mantenerse vigentes en las preferencias electorales.



“Ojalá este mismo mecanismo lo utilizaran para discutir la complejidad de los problemas públicos para llegar a consensos sobre las diferentes alternativas de solución”, señala Oróstegui, quien advierte que mientras no se supere “la personalización de las políticas públicas” distritales, “será difícil llegar a consensos para la planeación en el mediano y largo plazo en la ciudad”.



En fin, si los analistas no se equivocan en sus interpretaciones sobre los debates que ya empiezan a verse en Bogotá, el clima político podría ser cada vez más tenso, girar en torno a aspectos negativos y, en esa línea, veremos mucho más a la alcaldesa defendiendo su gestión como "un tigre", como dijo hace poco frente a la megademanda del operador del relleno sanitario Doña Juana.



Cabe recordar que Claudia López trabajó en la primera alcaldía de Peñalosa y años después (en 2014) fue jefe de debate de la campaña presidencial de este líder político y lo defendió de forma vehemente. Pero hoy son contradictores y compiten por tener un liderazgo en Bogotá.

