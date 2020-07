Precios y pandemia, lo que enfrenta a López y Corabastos

El tono de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en contra de Corabastos, su operación y cumplimiento de las normas de bioseguridad alcanzó su punto más alto la semana pasada cuando dijo que allí “se dan el lujo de extorsionar cada semana a los campesinos a ver quién les paga menos porque no tienen otro canal”.

Desde el pasado 23 de abril, cuando se supo de los contagios por covid-19 en dos locales de la bodega número trece, las autoridades distritales pusieron su atención en la central de abastos y empezaron a aplicar estrictas medidas sanitarias a quienes van allí, unas 80.000 personas en días normales.



(Además: En medio de desmanes, Corabastos busca salida a crisis por covid-19)



Poco tiempo pasó para que la confusión y el inconformismo que generaron esas medidas estallaran en violentos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y comerciantes, zorreros y campesinos que no podían trabajar de la misma manera a la que estaban habituados.



Se habló, incluso, de supuestos intereses de grupos asociados al microtráfico en promover estos desmanes.



Que Corabastos estuviera en el foco de la opinión pública por el nuevo coronavirus, y por hechos de violencia como estos, facilitó que salieran a la luz otros de los problemas que estaban ocurriendo allí, como una supuesta especulación de precios.



“Le pagan a uno como ellos quieren, y nos toca aguantarnos porque después el producto nos toca devolverlo y pagar doble flete. Yo estoy muy de acuerdo con la alcaldesa, ojalá acaben con Corabastos y que se forme una cadena y se le compre directamente al productor, que terminen con el intermediario”, manifestó José Murcia, representante legal de la asociación de paperas de Chocontá, Cundinamarca.

Mientras Corabastos no entienda el enorme riesgo que la manera aglomerada, informalizada e inequitativa con la que opera es un factor constante de transmisión de contagio, ademas de injusticia con el trabajo de campesinos, no va a hacer nada serio y sostenible para mejorar. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 21, 2020

El gerente de Corabastos, Mauricio Arturo Parra, en rueda de prensa de ayer, salió a defender su gestión y a dar su posición frente a las declaraciones de la mandataria. Empezó por decir que la extorsión en esta superficie se acabó hace unos 8 años, cuando se desmantelaron algunos grupos que se dedicaban a este delito, y que hoy hay presencia permanente de autoridades de seguridad como el Gaula y la Sipol.

Le pagan a uno como ellos quieren, y nos toca aguantarnos FACEBOOK

TWITTER

“A la operación comercial de oferta y demanda no se le puede dar ese calificativo (extorsión). Sí genera, a veces, en muchas personas complacencia y en otras preocupación, pero son indicadores; el costo de los fletes, el estado de las vías, el clima, muchas situaciones afectan los precios; considero que el término que se usó tiene otra connotación”, señaló Parra.



No obstante, los comentarios de la mandataria en contra de Corabastos continuaron ayer en su cuenta de Twitter. Dijo, entre otras cosas, que de no tomar “acciones serias”, los campesinos se afectarán “toda la vida” por la posición dominante de la central.



(Lea también: Choque entre Corabastos y alcaldesa por contagios y extorsiones)



“Mientras Corabastos no entienda el enorme riesgo, que la manera aglomerada, informalizada e inequitativa con la que opera es un factor constante de transmisión de contagio, además de injusticia con el trabajo de campesinos, no va a hacer nada serio y sostenible para mejorar”, enfatizó López.



El analista económico Aurelio Suárez manifestó en conversación con EL TIEMPO que la alcaldesa se equivocó al darle una categoría delictiva a Corabastos.



“Se equivoca por algo que se desconoce mucho en Bogotá y es que el 75 por ciento de quienes tienen puesto en Corabastos también son productores. De los cerca de 5.000 comerciantes, por lo menos 3.500 son productores, ¿entonces son extorsionistas contra sí mismos?”, se preguntó Suárez.

En la central de abastos hay cerca de 5.000 comerciantes, el 75 por ciento son también productores. Foto: CORABASTOS

También recordó la importancia estratégica de este lugar. Son cerca de 11.000 toneladas diarias de alimentos que llegan cada día a Corabastos; de estos, un 80 por ciento son producidas a menos de 300 kilómetros de Bogotá.



Se estima que allí se comercializa el 25 por ciento del mercado de los alimentos de Colombia.



Una salida que se ha planteado en el pasado, y recientemente por el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, es la de descentralizar Corabastos y buscar de esta manera dar un respiro a esta concurrida central, con puntos de acopio en algunas zonas de la ciudad o, incluso, municipios cercanos.



“Desde el 2015 identificamos la necesidad de avanzar en tener unos centros de acopio regionales desde los cuales se ordene la producción de los pequeños y medianos productores agropecuarios, que sería para trabajar con logística y lo que tiene que ver con la poscosecha”, manifestó el gerente de la central de abastos.

La central está operando al 50 por ciento

Uno de los aspectos que le cuestionó la alcaldesa Claudia López a Corabastos fue su tarea para prevenir el contagio. “La Alcaldía lleva meses concertando acciones con la junta directiva de Corabastos, pero en vez de un compromiso serio y responsable de mantener permanentemente las medidas de bioseguridad internas y externas, hay una actitud permanente de evasión y de no asumir responsabilidades”, manifestó la alcaldesa.



Añadió que las tres UPZ vecinas a este sitio han tenido la mayor morbimortalidad por covid-19 de Kennedy. “Si Corabastos no entiende que es parte del problema y debe ser parte de la solución, campesinos y tenderos, clientes y vecinos de Corabastos seguirán pagando en vidas esa irresponsabilidad”, dijo.



Mauricio Parra, gerente de Corabastos, expresó que sí han cumplido con las medidas sanitarias y que están operando al 50 por ciento. “Empezamos desde la semana pasada, retomamos lo que hicimos en la cuarentena de Kennedy de 14 días, tenemos el pico y puesto con cierre de bodegas para así cumplir con el aforo”, explicó.Si tiene comentarios, denuncias o información sobre Bogotá que quisiera hacer, escríbame en Twitter a @oscarmurillom o al correo oscmur@eltiempo.com

Siga informándose:

- Nuevo cronograma de cuarentena por localidades en Bogotá.



- Abecé de la cuarentena por localidades en Bogotá.



Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom