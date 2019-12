Claudia López y Angélica Lozano se casan, según Caracol Radio

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López se casaría con su novia Angélica Lozano, a pocas semanas de posesionarse como la primera alcaldesa mujer de Bogotá.



El anunció se hizo al aire en la noche de este jueves en el programa Hora 20, de Caracol Radio.



Sin embargo, ni López ni Lozano se han referido públicamente al tema. EL TIEMPO está a la espera de la confirmación por parte de su equipo.

La periodista Diana Calderón, directora del programa, fue quien confirmó la noticia.

Felicidades a @ClaudiaLopez y @AngelicaLozanoC por su decisión de casarse y llevar a este país a los avances como sociedad, a la lucha contra la corrupción y por compartir su amor inspirador!!!!! — Diana Calderón (@DianaCalderonF) December 13, 2019

Actualmente, la pareja vive en un apartamento junto al Parque de Los Hippies, en Chapinero.



La relación viene desde el año 2012 y, según le dijo la alcaldesa electa a la revista BOCAS, tiene varios planes en camino. Este es un fragmento de la conversación con Gustavo Gómez:



De la vida pública déjeme volver a la privada. ¿Quiere ser mamá, quiere tener hijos?

Me propuse tres metas para el 2019: terminar el doctorado, ser mamá y luego seguir en política.



Pero la realidad le cambió las metas.

No, la realidad, no: Angélica decidió que ese no podía ser el orden. Ella dijo: “¡Bien, termina el doctorado, pero debes volver ya a la política! Te tienes que lanzar a la Alcaldía de Bogotá”. No entendía: estaba feliz y con un año y medio de beca por delante, que cuesta muchísimo dinero. Angélica era senadora y yo podía encargarme de cuidar esos “chinches”, de ser mamá dos años, mientras ella trabajaba.



¿Iban a adoptar?

Hemos contemplado varias opciones, y hay muchos métodos de inseminación.



¿Usted insistió en su plan de vida?

Sí, le dije: me dedico a mis estudios con calma, encargamos bebé y luego vuelvo a la política. Y ella dijo: no, el momento es el de la Alcaldía. A ti no te van a dar algo que no te hayas ganado, toda la vida te han medido con una vara más alta que a los demás y tienes que asumir esta responsabilidad. No habrá otra oportunidad como esta. La Alcaldía es un cargo desafiante, pero el acuerdo es que habrá bebé. Tiene que haber bebé.

Noticia en desarrollo...



