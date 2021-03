La alcaldesa insiste en que el Esmad hirió al joven Gareth

Siguen las tensiones entre la Alcaldía Mayor y la Policía de Bogotá por el episodio de Gareth Steven Sella, un joven de 24 años que está por perder la vista de su ojo izquierdo por un impacto que recibió en medio de las manifestaciones de la última semana de febrero, en el centro de Bogotá.



Esta mañana, durante una rueda de prensa, la alcaldesa Claudia López se refirió nuevamente al caso y sugirió que, de no haber cambios en el actuar de la fuerza pública, estaría en riesgo la democracia.

"La Policía, por supuesto, si hay actos de violencia o vandalismo, tiene autorización por ley. No necesita una autorización caso a caso para intervenir. Pero ni la Policía ni el Esmad tiene autorización para quitarle ojos a nuestros jóvenes. Todos los protocolos de la Alcaldía prohiben que el Esmad dispare cualquier cosa al cuerpo, mucho menos a la cara, de los manifestantes", resaltó López.



Y agregó, "este va a ser un año electoral, un año de altísima movilización. Si cada movilización le va a terminar costando el ojo o la vida a un joven, esta democracia se socava. De manera que del Esmad no necesitamos explicaciones, sino cambio y reforma. Porque mientras el círculo vicioso sea que hay eventos de abuso en los que o pierden la vida, como Dylan Cruz, o pierden un ojo, como en el caso de Gareth Sella, y lo único que sigue a continuación son excusas e impunidad, esta democracia va a estar en jaque".



Como explicó EL TIEMPO, el caso de Sella ha sido uno de los mayores desacuerdos que han tenido Alcaldía y Policía y uno de los detonantes de una distancia cada vez más profunda.



Pese a los señalamientos directos de la mandataria, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, señaló este fin de semana que "“sobre Gareth Sella no hay ninguna prueba que demuestre que la lesión del ojo izquierdo fue producto de un artefacto lanzado por miembros de la Policía Nacional. Es necesario que se respete el debido proceso".



Esta posición la respaldó este lunes el director de la Policía, el general Jorge Vargas, quien, en respuesta a la alcaldesa, dijo: "Esta es una Policía que no entra en polémicas (...) Estamos dispuestos a entregar información a las distintas autoridades. Respaldamos las afirmaciones de nuestro comandante de la Policía Metropolitana y reiteramos la disposición de la Policía de Colombia para trabajar siempre de la mano".

"¿Quién dio la orden?"

EL TIEMPO* conversó con el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, sobre los hechos ocurridos el día en que Gareth Steven Sella resultó herido.



Usted salió a decir que estuvo en el PMU pero que no dio la orden. ¿Qué significa eso?



Hubo una serie de trinos donde dicen que yo di la orden de utilización del Esmad. Lo primero es entender la ley, hay un tema que tiene que ver cómo se transmiten las órdenes hacia la Policía. Y esas órdenes se transmiten a través del Comandante. Ningún alcalde o gobernador puede salir a darle órdenes directas a los subalternos de la Policía, lo hace a través del Comandante. Y desde el Código de Policía se establecen las responsabilidades, las órdenes que se transmiten son de policía generales: las órdenes de un alcalde o gobernador están referidas, por ejemplo, en donde hay que recuperar la seguridad, hay que desbloquear una calle, hay que recuperar el orden público. Con esa orden, el Comandante debe utilizar los medios que dispone.

¿Es decir que usted ese día dio una orden general? ¿O cuál fue la orden de Policía concreta?



Los hechos que sucedieron en la 23 con Séptima se dan de manera espontánea. La marcha transcurría tranquilamente (...) pero hay una motocicleta de la Policía parqueada en la calle. Y hay unas pocas personas que decidieron ir a tumbar la moto, el riesgo que había era que terminara incinerada o vandalizada. Tanto funcionarios de la Personería como Gestores de Convivencia y Fuerza Disponible se acercaron para que eso no sucediera. En medio de ese roce aparece la primera pedrea, interviene el Esmad. Ahí había una alteración del orden público que en términos de competencia, como lo ha reconocido el General, le corresponde restablecerlo y garantizar que la marcha continuara de manera pacífica.



¿Cómo es el trabajo de usted diario con la Policía? ¿Estos episodios podrían contaminar esa relación?



Hemos tenido reuniones para ver cómo íbamos a trabajar. Y desde el principio hemos trabajado 24/7, han sido relaciones fluidas. No solo tengo con el General Gómez Heredia una relación de amistad desde Medellín, sino de funcionarios. En ese campo de servidores públicos nos movemos todos los días. Yo no me muevo a trabajar con un subalterno sin consultarle. Constitucional y legalmente si yo quiero que las cosas fluyan, las acciones que se impartan deben ser transmitidas.

*Entrevista de Óscar Murillo, periodista de la sección Bogotá.