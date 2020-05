Claudia López vuelve a arremeter contra la Ministra de Justicia

En un foro del plan de desarrollo organizado por ProBogotá, la alcaldesa, Claudia López, se volvió a referir a la ministra de Justicia, Margarita Leonor Cabello, con quien ha cruzado comentarios y acusaciones por cuenta del hacinamiento en las URIs y estaciones de policía de la ciudad, donde van más de 30 casos positivos por el nuevo coronavirus entre uniformados y privados de la libertad.

“Llevo tres meses rogándole al Ministerio de Justicia, necesitamos el lote de La Picota. Apuesto algo desde hoy 21 de mayo: cuando se acabe el gobierno Duque, ni el gobierno nacional hará la cárcel ni nos dejó hacer una, pese a que teníamos la plata y se lo pedimos por escrito”, dijo López.



Hace una semana, la Ministra le respondió a la mandataria de los bogotanos que la responsabilidad de las estaciones de Policía y de las Uris son de las alcaldías y de los diferentes distritos judiciales.



"Me he reunido varias veces con el secretario de Seguridad de Bogotá y estamos a la espera de la bodega que dijo que iban a adquirir para tener allí a los internos que se encuentran en las estaciones de policía y en las URI; les ofrecimos colaboración en el sentido de darles alimentación y estamos a la espera de su respuesta”, manifestó en su momento.



No obstante, López acusó a la ministra de sacar un “articulito” aprovechando la contingencia sanitaria para quitarle la responsabilidad a la Fiscalía de atender las URIs, y dársela a las alcaldías.



“En un articulito, la Fiscalía se lavó las manos con las URI y el Ministerio de Justicia con las cárceles. ¿Nos transfirieron un centavo? No. Ese artículo se va a caer porque es inconstitucional, es un abuso absoluto”, señaló la alcaldesa.



Otro de los aspectos que mencionó López durante el foro fue que en una reunión que sostuvieron para tratar de llegar a un acuerdo, la propuesta que le dio la ministra fue usar la cárcel distrital para deshacinar las Uris y estaciones.

“La ministra de Justicia, muy campante, nos pidió que contamináramos la cárcel Distrital, que es una cárcel modelo. Es de las pocas cárceles que no tiene un contagio masivo. La gran propuesta de ella fue que trasladáramos presos allá. Yo le digo: ¿vamos a contaminar a todo el mundo? Y me dice: de malas, eso es lo que tienen que hacer. Por fortuna intervino la Procuraduría”, afirmó la alcaldesa.

