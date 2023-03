La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a arremeter contra las propuestas del Gobierno Nacional relacionadas con la excarcelación de presos. “Eso es impunidad e incrementar hurtos, acosos y violencia. Solicito al Congreso que hunda ese proyecto y retome la discusión del que propusimos en Bogotá con más y mejores centros de reclusión y segundas oportunidades”.

Nos oponemos al excarcelamiento que propone @MinjusticiaCo, porque es impunidad e incrementar hurtos, acosos y violencia. Solicito al Congreso que hunda ese proyecto y retome la discusión del que propusimos en Bogotá con más y mejores centros de reclusión y 2das oportunidades. pic.twitter.com/JTRNcURWHz — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 7, 2023

La mandataria expresó su apoyo al fiscal general, Francisco Barbosa, y coincidió con él en que es un proyecto que genera más injusticia e impunidad. “Yo reitero mi llamado como alcaldesa a que el Congreso de la República hunda el proyecto que ha propuesto el Ministerio de justicia. Ese es un proyecto de injusticia, de impunidad, de excarcelación masiva a costa de la tranquilidad de los ciudadanos o del hacinamiento en las URI y estaciones de policía”, expresó.

La mandataria le exigió al gobierno que juegue limpio. Argumentó que ella ha reducido el hacinamiento en cárceles a costa de las URIS y estaciones de policía y de no recibir presos en las cárceles.

“Es desleal del gobierno nacional decirle a la Corte Constitucional que ha reducido el hacinamiento en las cárceles nacionales, lo que no cuentan es que lo ha hecho a expensas de no recibirnos los presos condenados o presos de alta peligrosidad que tenemos en las estaciones de policía. Así no se vale, tenemos que jugar limpio entre todos y no lavarse las manos a nivel nacional incrementando el problema en las ciudades que tenemos URIs y estaciones de Policía”, aseguró la alcaldesa.

REDACCIÓN BOGOTÁ