De sorpresa. Así está llegando la alcaldesa Claudia López a los frentes de obra en Bogotá.



EL TIEMPO acompañó este jueves a la mandataria distrital a revisar, personalmente, tres construcciones clave en el occidente de Bogotá: la avenida Guayacanes, TransMilenio por la avenida Ciudad de Cali y el Centro de Salud Tintal.

“Yo estoy, personalmente, encima, ayudando cuando hay que solucionar cosas -porque a veces hay problemas-, pero también apretando”, afirmó la mandataria.





De acuerdo con el IDU, en este momento, esta entidad tiene 352 frentes de obra activos. De estos, 102 corresponden a proyectos de TransMilenio; 123, a malla vial arterial y nuevo espacio público; y 127, a conservación de malla vial y espacio público.

Hoy estamos recorriendo obras en Bogotá con la alcaldesa @ClaudiaLopez



La Guayacanes



La primera parada fue la obra de la avenida Guayacanes, cuyos trabajos empezaron en agosto de 2019 y que, como se registra en los archivos de prensa de ese entonces, se esperaba que terminaran en 2021. La avenida Guayacanes se construyó en varios grupos: a la fecha, aún están en obras los grupos 1, 2 y 3.



La alcaldesa visitó específicamente los trabajos del grupo 2, es decir, aquellos comprendidos en la avenida Tintal (carrera 89), desde la avenida Manuel Cepeda Vargas hasta la avenida Alsacia, y la avenida Alsacia entre la avenida Tintal y la avenida Ciudad de Cali. De acuerdo con el visor de proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), este grupo tiene un avance en obras del 76,73 por ciento. En este tramo está pendiente terminar el puente que va sobre la avenida Ciudad de Cali.



En ese mismo punto, de hecho, la alcaldesa exigió un corte de cuentas del grupo 3, que tiene obras a lo largo de la avenida Alsacia, entre la avenida Ciudad de Cali y la transversal 71B. Esta, según el visor del IDU, registra un avance del 62,97 por ciento y tiene pendiente hacer el puente sobre la avenida Boyacá con calle 12.

Así lucen las obras en la avenida Guayacanes. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO Así lucen las obras en la avenida Guayacanes. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO Así lucen las obras en la avenida Guayacanes. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO Así lucen las obras en la avenida Guayacanes. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO Así lucen las obras en la avenida Guayacanes. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante su visita a las obras de TransMilenio por la Cali. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO



En plena Guayacanes, la alcaldesa les dio un halón de orejas al IDU y a los contratistas por no poner en funcionamiento los tramos que ya están listos: la razón, al parecer, sería un trámite pendiente de energización. Incluso,llamó a Lucio Rubio, gerente general de Enel Colombia, para que le diera una pronta solución.



“La Guayacanes es una obra superimportante, porque desembotella desde la avenida Bosa hasta salir a la calle 13. Terminarla primero (nos permitirá) habilitar el tráfico por ahí para avanzar en la obra (de TransMilenio) de la avenida Ciudad de Cali”, le explicó López a EL TIEMPO, y agregó: “En el tramo de la Boyacá a la calle 13 está terminada la obra hace 8 meses y Enel no nos había energizado. Les halé las orejas y los comprometí a que la próxima semana me energizaran y me pongan los semáforos en funcionamiento para que la gente que vive allí tenga la vía terminada y la pueda usar en máximo 15 días”.La mandataria aseguró que en marzo de 2023, los habitantes del suroccidente de Bogotá tendrán lista toda la avenida Guayacanes.

TransMilenio por la Cali



La segunda parada del recorrido fueron las obras de la extensión de TransMilenio por la avenida Ciudad de Cali entre la Circunvalar Sur y el Portal de las Américas. La construcción se dividió en cuatro tramos y, como registró EL TIEMPO en 2020, se había prometido que estuviera lista en 2023. Ahora, de acuerdo con datos del IDU, el tramo 1 tienen un avance del 23,03 por ciento; el tramo 2, del 13,05 por ciento; el tramo 3, del 1 por ciento, y el tramo 4 está en fase de preconstrucción.



La alcaldesa hizo un recorrido en bicicleta a lo largo de la futura troncal e hizo un fuerte llamado de atención a los contratistas de dos de los tramos luego de encontrar frentes con pocos obreros.



“Señores de Alca y Tcherassi, le tienen que cumplir a Bogotá, OHL de España tiene que cumplirle a Bogotá”, dijo, molesta, la mandataria.



Alca Ingeniería S. A. y Castro Tcherassi S.A. son las empresas que hacen parte del Consorcio Santa María 004, a cargo del tramo 2, que va desde la avenida Bosa hasta la avenida Villavicencio; y OHL (Obrascón Huarte Laín S. A. Sucursal Colombia) está a cargo del tramo 3, que construye entre las avenidas Villavicencio y Manuel Cepeda Vargas.

Así lucen las obras en la futura troncal de la Cali. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO Así lucen las obras en la futura troncal de la Cali. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO

Sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 53 sur y al ver a menos de 10 obreros tras las polisombras, la alcaldesa hizo fuertes críticas a lo que allí ocurría. “Detenemos el tráfico por darle prioridad a la obra y la obra sin obreros (...) Este grupo 2 ... qué redes de servicios, es pura excusa. Sobre el tramo que debía estar full con obreros en dos turnos tienen tres personas trabajando”, reclamó.



No obstante, el tema de coordinación para el traslado e intervención de redes de servicios públicos ha sido una queja recurrente de los constructores. Incluso, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se pronunció en ese sentido hace una semana. A través de un comunicado, la CCI indicó que su presidente, Juan Martín Caicedo, dijo que “se hace imperativa la muy precisa y estricta coordinación entre las distintas entidades de servicios públicos del distrito: todo ello, para realizar de manera rápida y eficiente el traslado de las redes de servicios públicos, sin el cual difícilmente pueden ejecutarse prontamente los proyectos”.



De todas maneras, la alcaldesa insistió: “No hay excusa, misma obra, mismo plan de manejo de tráfico, mismas condiciones de contratación (para todos los tramos). ¿Por qué grupo 1 sí va cumpliendo y grupo 2 y 3 no?; porque no contratan obreros suficientes”.



Además, en medio de los reclamos, la alcaldesa recordó lo ocurrido en la avenida carrera 68, hace una semana, cuando hizo un reclamo similar al contratista Mario Huertas. “En la calle 100, Mario Huertas puso turno nocturno, pasé ayer a las 11:30 p. m. y ahí estaban trabajando. Sí se puede”, dijo.



Y, de otro lado, afirmó que pondría la lupa sobre OHL, firma que, además, tiene el contrato de Accesos Norte II para la ampliación de la autopista Norte y la carrera 7.ª. OHL, por cierto, es la misma empresa detrás de los contratos del aeropuerto del Café (que el gobierno de Iván Duque ordenó liquidar en julio) y del Museo de Memoria Histórica de Colombia, ubicado en Bogotá, que también tiene retrasos y sanciones.

Centro de Salud Tintal



La última parada del recorrido fue el Centro de Salud Tintal, ubicado a una cuadra de la Universidad Agustiniana. “Carita feliz para el Centro Salud Tintal”, aseguró la alcaldesa cuando ingresó al predio donde se ubica este centro de salud de baja complejidad que, para finales de noviembre, abrirá sus puertas. De acuerdo con Martha Ruiz, gerente de la Subred Suroccidente y quien guio el recorrido de la alcaldesa por las obras, este “es un centro para la atención ambulatoria, de medicina general, de medicina especializada, de ginecobstetricia, de medicina interna, de pediatría, de odontología y psicología”.

Así lucen las obras el Centro de Salud Tintal Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO Así lucen las obras el Centro de Salud Tintal Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO Así lucen las obras el Centro de Salud Tintal Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO

Según confirmó ayer la mandataria, la obra tiene un avance de más del 90 por ciento. Y de acuerdo con la gerente de la Subred, en octubre estará lista la obra física y luego vendrá la dotación. “Las obras van a tomar al momento de entrega 13 meses. Tiempo que ha transcurrido sin mayores dificultades”, dijo Ruiz.



Por su parte, la mandataria confirmó que en los próximos días seguirá verificando los avances en otros frentes de obra.

ANA PUENTES

