¿Qué significa la nueva oposición a Claudia López?

Este martes, la bancada del Concejo de Bogotá de Colombia Humana, Mais y Unión Patriótica manifestó su oposición a la administración distrital. El anuncio se da luego de que la alcaldesa Claudia López ligara a este partido al caos generado en el marco de las protestas y en medio de las discusiones que se adelantan en el cabildo para aprobar los recursos del Plan de Rescate Social.

En un comunicado, esta organización política, que se había mantenido en independencia, expresó que cambia su posición porque tras un año de gobierno de la alcaldesa Claudia López aseguran que “la crisis que atraviesa Bogotá se ha profundizado por las políticas desacertadas”. Y sus miembros dicen no estar de acuerdo con el paquete de reactivación económica del Distrito y ven como una actitud antidemocrática las afirmaciones de la mandataria en contra de este colectivo político.



Para Omar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, en la práctica esto no significa que la alcaldesa pierda mayorías en el concejo, sino que la bancada de Colombia Humana podrá hacer más control político según lo establecido por el estatuto de la oposición.



“Esto fortalece el control, pero no afecta la coalición de gobierno que tiene la Alcaldía actualmente”, dice.

Con este anuncio son tres las corrientes políticas declaradas en oposición en Bogotá. Una vez tomó posesión Claudia López, Cambio Radical lo hizo manifiesto. Aunque el Centro Democrático empezó en independencia porque los concejales sentían que se le podía dar continuidad a algunos proyectos que dejaba Enrique Peñalosa, hacia el segundo semestre del año pasado optaron por hacer la declaración.



Andrés Forero, concejal de Centro Democrático, sostiene que tomaron esta decisión por las políticas económicas emprendidas en medio de la pandemia y problemas de inseguridad. “Decidimos darle a la alcaldesa un compás de espera. En su momento nos declaramos como un partido independiente, pero cuando empezamos a ver que se estigmatizó a los gremios económicos y al Gobierno Nacional pues dijimos que no podíamos mantenernos en un ejercicio de independencia”, sostiene.

¿Qué pasará con el Plan de Rescate Social?

La actual administración distrital no ha tenido problemas para que el Concejo le apruebe proyectos, incluso recibió el aval para un cupo de endeudamiento por 10 billones de pesos para inversiones del Plan de Desarrollo.



Actualmente se discute las designaciones del Plan de Rescate Social propuesto para solventar la crisis social. Aunque algunas inversiones cayeron bien dentro del recinto, destinaciones para disminuir el hueco fiscal de TransMilenio no fue bien visto por algunos concejales por lo queda abierta la pregunta sobre lo que pueda pasar con este plan.

Para María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo, la oposición de estos partidos no pondría en juego la aprobación de los recursos. “Lo que sí puede pasar es que se presenten muchas propuestas de distintas bancadas para hacer modificaciones al proyecto, como ya ha pasado en proyectos anteriores que se han discutido, y el resultado será la unificación de visiones que logran hacer un consenso sobre políticas, recursos o proyectos que la ciudad necesita”, dice.



Patricia Muñoz, profesora de ciencia política de la Universidad Javeriana, expresa que no aprobar este plan podría representar un costo político alto. “Hay necesidades tan sentidas, tan urgentes, que a los partidos políticos les quedará muy difícil oponerse a estas series de medidas”, menciona la experta.



