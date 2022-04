Varias protestas de motociclistas se han registrado en la capital del país luego de que la alcaldesa Claudia López anunciara la prohibición temporal del parrillero en moto como medida para combatir la inseguridad en la ciudad.



Las movilizaciones de los motociclistas generaron bloqueos y congestiones vehiculares durante la tarde y noche de este lunes 4 de abril e, incluso, afectaron el servicio de TransMilenio en varios sectores, por lo que muchas personas tuvieron que regresar caminando a sus hogares.

La medida implementada por la Alcaldía empezará a regir a partir del 11 de abril, de jueves a sábado, de 7:00 p. m. a 4:00 a. m. y aplicará tanto para hombres como para mujeres.



Otra medida que se implementará en la capital del país consiste en que los conductores de moto tengan el número de la placa visible en el casco durante el día, esto con el fin de evitar que se use este medio de transporte para cometer delitos, según la Alcaldía.



Ante la inconformidad que han manifestado los motociclistas por esta restricción, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció al respecto y aseguró que los los conductores de motos deben aportar para mejorar los índices de seguridad de la ciudad.



(Lea también: Protestas de motociclistas en Bogotá hoy: siga en vivo el estado de vías).



La mandataria local aseguró que esta medida obedece al incremento de crímenes, principalmente homicidios y hurtos, cometidos por personas que se movilizan en motocicletas.

Todos aportamos para cuidarnos de la delincuencia y el terrorismo. A los motociclistas solo les pedimos identificación visible y no tener parrillero jueves, viernes y sábado en la noche.#EnVivo 🔴 https://t.co/CoQggQudek — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 5, 2022

"Bogotá ha visto como los moto ladrones, los atracos, los sicariatos, uno de cada cuatro homicidios en esos tres días (jueves, viernes y sábado) lo cometen sicarios", señaló.



López también aseguró que "la criminalidad y el terrorismo tienen a Bogotá como blanco" y ya que las motos no tienen pico y placa, no pagan peajes y tienen menos impuestos, "se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas".



(Le puede interesar: Claudia López aceptó petición de excepciones a restricción de parrillero).



"Los sicarios no matan en patineta ni en bicicleta, matan gente desde motocicletas. Uno de cada diez atracos son de moto ladrones organizados que son el tormento de los ciudadanos. Son una minoría, por supuesto, que afectan también a quienes usan moto. Esto no lo estamos haciendo para afectar a nadie sino para cuidarnos todos", explicó la alcaldesa.



