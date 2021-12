La alcaldesa de Bogotá Claudia López volvió a contagiarse de covid-19. Así lo confirmó ella misma en la noche de este lunes y explicó que se hizo una prueba PCR después de que este fin de semana experimentara unos primeros síntomas leves.



La pregunta que se hacen algunos es, ¿ahora quién queda al frente de la Alcaldía de Bogotá?



La Alcaldía confirmó que, por el momento, Claudia López seguirá en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De hecho, la misma mandataria comentó en su video de Twitter que los síntomas son leves y que seguirá trabajando desde casa.

He dado positiva para Covid. Gracias a mi esquema de vacunación completo, tengo síntomas leves y seguiré trabajando desde casa.



Por favor vacúnense! Todas las vacunas funcionan, evitan riesgos mortales y salvan vidas!

Hoy @MinSaludCol informó que ómicron ya circula en Colombia. pic.twitter.com/FmM2cdvZ3d — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 21, 2021

No obstante, existe la opción de un reemplazo temporal en caso de que ella no pueda ejercer sus funciones. Así está establecido en el artículo 47 de la ley 1421 de 1993, donde dice:



"ARTÍCULO 47. Incapacidad física. Por motivos de salud debidamente certificados por el jefe médico de la entidad de previsión social a la que se encuentre afiliado el alcalde mayor, el Presidente de la República declarará la vacancia absoluta o temporal, según el caso, y designará su reemplazo conforme a las disposiciones de este estatuto".



Usualmente, quien queda al mando es el Secretario de Gobierno. Así ha sucedido en el pasado, cuando Luis Ernesto Gómez ha quedado al frente de la ciudad (aunque no ha sido por motivos de salud de López, sino por viajes de ella al exterior).



Aunque, en la ciudad, también ha quedado como alcalde (e) el Secretario de Salud, Alejandro Gómez. Así sucedió cuando Claudia López y Luis Ernesto estuvieron contagiados, al mismo tiempo, de covid-19.

