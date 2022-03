La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió de forma indirecta a las declaraciones de Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, quien afirmó en días pasados que de llegar a gobernar podría revisar los estudios del Metro de Bogotá.



En el pasado debate de EL TIEMPO y Semana con el Pacto Histórico, que se llevó a cabo antes de que se adelantaran las consultas interpartidistas del 13 de marzo, el candidato de izquierda afirmó que los estudios del metro elevado no se han realizado.

Por eso, aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño tras las votaciones del 29 de mayo, y si aún no ha avanzado el estudio del metro, creará una comisión para verificar los avances de los estudios del metro elevado y compararlos con los estudios del metro subterráneo que propuso durante su administración en Bogotá.



“Vamos a crear una comisión para hablar con la empresa china y verificar por qué no ha entregado los estudios, compararlos con los estudios del metro subterráneo y tomar la decisión costo-beneficio con lo más favorable para la ciudad de Bogotá”, afirmó el candidato, que agregó que revisará todas las grandes obras del país que son bienes de la nación.

Tras el comentario de Petro de que pondría sus ojos en el metro de Bogotá, la alcaldesa Claudia López envió una indirecta a Petro desde el lanzamiento de la planta de concreto de Argos en el patio taller del Metro en Bosa.



Desde allí, la funcionaria afirmó que el Estado tiene que cumplir con su parte en la construcción del metro y agregó que el proyecto no tiene reversa.



“Más reversa tiene un río que el metro de Bogotá. No hay ninguna probabilidad de que tengamos alguna reversa, ningún atraso, hemos esperado 60 años y no vamos a permitir que nos hagan esperar más”, dijo en el evento a los periodistas.



Más tarde, López subió un video en su cuenta de Instagram en el que habló de los avances del proyecto en la capital y repitió, a modo de indirecta, que el Metro de Bogotá no tiene marcha atrás.

Los avances del proyecto

Desde Bosa, en donde se construye el patio taller de la obra, la alcaldesa afirmó que la primera línea del Metro avanza muy bien.



La funcionaria enseñó que se instaló una planta de concreto de la mano de Argos con el fin de producir el material necesario para la construcción del patio taller.



Además, señaló que la adecuación del terreno ya va en un 21,7 por ciento, tres veces más de lo que se tenía programado.



Según la alcaldesa, ya se han enterrado 12.000 pilones de los 58 mil necesarios para compactar el suelo y soportar el peso de la obra. Los 58 mil pilones estarán listos al final del año.

Después de eso, según López, vendrá la construcción de cuatro metros para los rieles y los trenes que saldrán desde Bosa.



“La primera línea del Metro va en un 16 por ciento de ejecución y no tiene reversa”, afirmó en lo que parece una clara indirecta al candidato presidencial.



En su publicación, la alcaldesa también escribió que el metro es el mayor anhelo de los bogotanos y que se trabaja fuertemente en su construcción.

