Claudia López es cuestionada en el Concejo de Bogotá por sus declaraciones

Luego de que la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, dijera que en el Concejo de la ciudad se estaba dilatando la discusión sobre el POT con "jugaditas y sabotajes", once concejales de diferentes bancadas se unieron en una carta para reclamarle a López por los ataques públicos que había realizado luego de conocer las diferentes posturas de los cabildantes frente al Plan de Ordenamiento Territorial que se debate en en este momento.



De acuerdo con la carta enviada a la alcaldesa, los once firmantes destacaron las acciones de la administración como intimidantes, además, de poner de manifiesto que las declaraciones dadas por la mandataria resultaron difamatorias toda vez que no tiene pruebas para decir que hay 'jugadas' de por medio en la discusión del proyecto.



El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, no se quedó por fuera de los señalamientos de los concejales, según dice el texto, los once firmantes consideran que el funcionario se precipitó con la denuncia a Martín Rivera, pues no conocía el trasfondo de la discusión que desató la polémica y la denuncia ante la Fiscalía.



Por todo esto, los concejales de Bogotá le pidieron a la administración de López a debatir el proyecto del POT en un espació de construcción sin coacciones ni censuras.



Finalmente, en la misiva los concejales le recordaron a la administración que “es su deber escuchar a los ciudadanos y a los concejales para que, conjuntamente y con concertación, construyan un plan de ordenamiento que sea la hoja de ruta por los próximos años y beneficie a la ciudad”.