El inicio de 2022 estuvo marcado por varios cambios en materia de movilidad en Bogotá, entre ellos, el pico y placa regional y el extendido. Hoy la alcaldesa de la ciudad y el nuevo secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, se montaron al SITP para llegar hasta su oficina y le dijeron a los bogotanos que es momento de empezar a usar el transporte púbico como primera opción de movilidad.

De acuerdo con Claudia López "no podemos seguir trancados en horas pico y en vías principales en trancones y andando a 10 Km/h. Entonces, comprar un modelo de movilidad para igual seguir trancados no es lo deseable". A reglón seguido, la alcaldesa les dijo a los bogotanos que usar el sistema de transporte de Bogotá también responde a razones ambientes "el cambio climático no es un chiste y nos estamos quedando sin ciudades y planeta. 2.000 personas se mueren al año por aire contaminado. La mitad del aire contaminado de Bogotá viene de quemar diésel y gasolina".

Por su lado, el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, dijo que a la fecha hay 483 buses eléctricos rodando en la ciudad y que durante este año llegaran otros 1.002 buses adicionales "con eso completaríamos .1485.000 que es además la flota más grande que tenemos en Latinoamérica y además, una de las más grandes de todo el mundo".



Finalmente la alcaldesa invitó a la gente a sacar la tarjeta 'Tu llave' para poderse movilizar en el Sistema Integrado de Transporte y recordó que todas las personas en condición de vulnerabilidad, los que tiene sisben por debajo de 30 puntos y las personas de la tercera edad tiene la tarifa congelada.