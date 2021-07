¿Hubo reunión con integrantes de la Primera Línea y la alcaldesa?

EL TIEMPO pudo establecer con fuentes de la Alcaldía Mayor de Bogotá que el pasado sábado 3 de julio la alcaldesa Claudia López y el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez estuvieron reunidos con delegados de diferentes localidades para escuchar las peticiones de cada voz y construir confianza.

Se acordó que ellos, los asistentes, continuaran su trabajo con miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica para estructurar cuáles son sus propuestas y para que se eligieran voceros.



Uno de los inconvenientes que se ha tenido para que avance el diálogo con los grupos locales de la llamada Primera Línea es que dicen ser una organización horizontal que carece de líderes únicos y eso ha dificultado tener coherencia en sus peticiones. En parte porque algunas son de orden nacional y otras distrital.

Al joven que después de estrecharle la mano me respondió “me da asco” quiero decirle pic.twitter.com/iUQOMISXTj — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) July 3, 2021

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que "los jóvenes que asistieron el sábado dejaron claro que no venían en representación de ningún grupo en particular y que no tenían capacidad de pactar o acordar nada. Simplemente querían que escucháramos algunas de sus preocupaciones, propuestas y reclamos".

Los jóvenes que asistieron el sábado dejaron claro que no venían en representación de ningún grupo en particular y que no tenían capacidad de pactar o acordar nada. Simplemente querían que escucháramos algunas de sus preocupaciones, propuestas y reclamos. Así lo hicimos. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 6, 2021

Agregó que Íngrid Betancourt y el padre Francisco de Roux le solicitaron reunirse con algunos jóvenes que habían conversado con ellos. " Así lo hice. Desde hace cinco semanas con PNUD, la iglesia y el gobierno de Bogotá tenemos y seguiremos teniendo diálogos transparentes y respetuosos con quienes así quieran hacerlo".

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com