'No estoy sugiriendo que Enrique (Peñalosa) sea corrupto': alcaldesa

La alcaldesa Claudia López ya se retractó por las declaraciones hechas sobre el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en la que señaló que "A Peñalosa le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete".



En la noche de este jueves, en el programa Calle A Calle de Canal Capital, la mandataria se retractó, cumpliendo así lo ordenado por una jueza esta semana.

"A los jueces hay que hacerles caso y lo vamos a hacer. Yo dije en una entrevista de porqué no íbamos a hacer un TransMilenio como el de la Caracas en la Séptima (...) aunque Peñalosa se opusiera porque a él le importaba dije 'el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete'", dijo López y añadió, "la juez ha determinado que yo no puedo decir sus buses, porque el alcalde Peñalosa no es dueño personal o empresarial de una empresa de buses, que vende buses y que se ha beneficiado. Yo quiero decir con absoluta claridad que ese no es el sentido de mi comentario y que, si así se entendió, yo lo corrijo, me retracto. Lo digo para cumplir lo que me ordenó el juzgado. Enrique lo sabe, no estoy diciendo que tenga una empresa (...), no estoy sugiriendo que Enrique sea corrupto y sea bandido y que se embolsille la plata de unos buses. La discusión es otra: si ese modelo buses como el de la Caracas debe seguir siendo o si debemos expandir la red de metro".

Este jueves, mientras esperaba la respuesta de su sucesora, el excalcalde Peñalosa agradeció a la jueza la decisión: "Como ciudadano colombiano agradezco que nuestra justicia en fallo de tutela haya protegido mi buen nombre y le haya ordenado a la alcaldesa Claudia López retractarse y rectificar dentro de las próximas 48 horas lo que dijo con relación a que yo tenía negocio de buses".

