'Sin ningún fundamento salen a afirmar que esto fue una toma del ELN'

La alcaldesa Claudia López cuestionó los señalamientos del Gobierno Nacional que indicarían que “Detrás de la destrucción de los CAI en diferentes ciudades hay un claro y premeditado plan de grupos como el Eln y disidencias de las Farc”, como le dijo este sábado a EL TIEMPO Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz.



"Sin ningún fundamento, no han mostrado una sola evidencia... salen a afirmar que esto fue una toma del ELN. Si sabían, ¿por qué no lo previnieron?, ¿por qué no lo comunicaron?", dijo la alcaldesa y agregó, "simplemente lo sacan del sombrero, de la nada para distraer la atención. Eso no es serio con nadie, ni con la democracia ni con las víctimas".

De otro lado López insitió en que, pese a que hubos heridos civiles y policías, hubo una "desproporción" en el tipo de heridas.



El reporte de la Alcaldía Mayor habla de 305 civiles y 216 uniformados heridos.



Entre los civiles destacan las heridas por armas de fuego (75 casos), por armas cortpunzantes (43) y otras lesiones (187).



Entre los Policías hubo cuatro heridos por armas de fuego y, el resto, registran contusiones, traumas y lesiones con arma blanca.

