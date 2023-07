Sobre las dos de la tarde de este lunes, ocurrió un nuevo caso de sicariato en la calle 85 con carrera Séptima, al norte de la capital. Tras el hecho, la alcaldesa Claudia López se pronunció y volvió a enviar un mensaje al Gobierno en torno a la seguridad.



La alcaldesa, por medio de un trino, dijo que "la víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión". De acuerdo con la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, se trataba de Carlos Alberto Ortega, quien fue ultimado cuando se dirigía hacia al parqueadero del gimnasio BodyTech.



"Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios. El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal", añadió la mandataria.



Claudia López dijo nuevamente que Bogotá necesita más miembros de la fuerza pública para poder luchar contra el delito.



Estamos en comunicación y coordinación directa con la General Sandra Hernández y las especialidades respectivas de @PoliciaBogota para dar con la captura de los sicarios.

En esa zona de Chapinero hay alto cubrimiento de cámaras y cuadrantes para hacer la persecución y detención. https://t.co/m02YjUxfQd — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 24, 2023

"Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo sino una necesidad imperiosa", señaló.



Y añadió que "tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia".



La alcaldesa dijo, además, que están en coordinación con la Policía Metropolitana para capturar a los sicarios y que esta zona de Chapinero "hay alto cubrimiento de cámaras y cuadrantes para hacer la persecución y detención".

La identidad de la víctima

La víctima había ingresado al menos dos horas antes al gimnasio Foto: Suministrada

Carlos Alberto Ortega, 52 años, había ingresado al menos dos horas antes al gimnasio en un vehículo de alta gama marca Porsche. Según pudo establecer este diario, la víctima del hecho no solo era dueño de un concesionario de estos vehículos de alta gama sino que, además, era accionista del famoso preestablecido de venta de helados La Paletteria, que tiene sedes en Bogotá, Cali, Cartagena e Ibagué.

El relato de los investigadores y los videos de las cámaras de seguridad dan cuenta del actuar delictivo del victimario. Según registrado, el presunto asesino llega caminando por la calle 85, identifica a Ortega cuando baja por la escalera destapada del centro deportivo, lo ubica de frente y le propina dos disparos en la cabeza.



Según la información que la familia entregó a las autoridades, el hombre no tendría ninguna amenaza ni conflictos con nadie. Además se estableció que recientemente había realizado varios viajes a Medellín, donde se cree que hacía transacciones relacionadas con los vehículos de alta gama que comercializaba.

REDACCIÓN BOGOTÁ