Luego de la avalancha de críticas para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su respuesta ante las inquietudes de los bogotanos sobre la nueva medida del pico y placa extendido, en la que dijo que invitaba a los ciudadanos a vender sus carros, a usar bicicleta o transporte público, la mandataria se excusó y firmó que el comentario "fue desafortunado".

Sé que lo de “vender el carro” fue una frase muy desafortunada.🙊



Vamos en el segundo día de pico y placa con buenos resultados en velocidad y movilidad. Gracias por confiar en la medida. #MovilidadCompartida



Y por favor, compartan el carro y no vendan los chinos!#NayibeStyle pic.twitter.com/ORewWseHIt — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 13, 2022

Hay que recordar que las declaraciones de la López fueron duramente criticadas por los ciudadanos y varias personalidades de la escena política de la capital. Una de ella fue la concejal Lucía Bastidas quien señaló que la respuesta de Claudia López había sido irónica y arrogante frente a los reclamos de los ciudadanos que usan vehículo particular. No obstante, no fue su único comentario, la concejal también le recordó a López que estaba incumpliendo una de sus promesas de campaña al cambiar las condiciones del polémico pico y placa.

Irónica y arrogante respuesta de @ClaudiaLopez a ciudadanos que usan vehículo particular, no solo para movilizarse sino para trabajar, y que aseguran afectarse con ampliación de Pico y Placa. #AsíNoEs alcaldesa más promesas incumplidas y su remedio salió peor que la enfermedad. pic.twitter.com/VMclP9yAI6 — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) January 11, 2022

Mientras tanto, Juan Pablo Bocarejo, exsecretario de Movilidad de la capital y docente de la universidad de Los Andes, advirtió que la nueva medida de pico y placa más la posibilidad de exención "va a generar que más carros puedan circular en períodos de 6 a 8.30 am y de 5 a 7.30 pm donde la congestión es más crítica, afectando aún más los tiempos de viaje".

La ampliación del horario de pico placa en @bogota combinada con la posibilidad de exención va a generar que más carros puedan circular en períodos de 6 a 8.30 am y de 5 a 7.30 pm donde la congestión es más crítica, afectando aún más los tiempos de viaje. @felipe_ramir pic.twitter.com/kqUezrBVUj — Juan Pablo Bocarejo (@Bocarejo_JP) January 10, 2022

