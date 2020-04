La alcaldesa se excusa por retraso en 80.000 giros a hogares pobres

Bogotá vivió nuevamente una jornada de protestas y cacerolazos. En la noche del miércoles y durante casi todo el día de ayer, en varios barrios del suroriente de la capital grupos de ciudadanos salieron a reclamar por la falta de ayudas, alimentos y subsidios del Distrito y del Gobierno Nacional.



Según los manifestantes, les es imposible mantenerse en cuarentena debido a que, en su mayoría, sus fuentes de ingresos provenían de empleos informales o ventas ambulantes y hoy no reciben ningún recurso.

Pero las protestas no fueron lo único que marcó estas jornadas. Un intento de saqueo en un minisupermercado en Ciudad Bolívar hizo que la Fuerza Pública tuviera que intervenir; sin embargo, esto causó confusión entre la ciudadanía, que exigió una explicación, pues, al parecer, el uso del Esmad fue para dispersar a quienes se estaban manifestando por la falta de alimentos.



Ante este panorama, la alcaldesa Claudia López reconoció ayer que hay un atraso en la entrega de 80.000 bonos, pues de las 350.000 familias que ya tendrían que haber recibido la ayuda, apenas 262.561 han sido beneficiadas.



Según López, “Bogotá no ha tenido ningún inconveniente con cédulas o nombres que no existen; desafortunadamente, en el programa (Ingreso Solidario) del Gobierno Nacional sí hubo estas irregularidades, las autoridades ordenaron parar los giros, revisar todas las bases de datos, apenas ayer terminaron las revisiones y esta es la razón del retraso”, explicó la mandataria.



Si bien López pidió excusas por la tardanza en la entrega de estas ayudas, aseguró que hay presión de algunos sectores políticos: “yo no voy a permitir que nadie se aproveche de la necesidad de la gente, lo que quieren es que ellos nos den unos listados para beneficiar a sus amigos, y eso es clientelismo”.

Además, respondió a los cuestionamientos de la ciudadanía frente a la intervención del Esmad. “Lamento mucho el incidente en Ciudad Bolívar, pero ni el Esmad ni la Policía están interviniendo por gente que protesta por necesidades, han intervenido porque hay intento de atraco, no porque hay una protesta”.



La Secretaría de Seguridad también se refirió al incidente y aseguró que por “la agresividad y la violencia de un grupo de personas que intentó entrar a saquear un supermercado, fue necesaria la intervención de personal del Esmad”.

La entidad desmintió el uso de gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros de la Fuerza Pública y pidió disculpas a quienes se vieron afectados.



En cuanto a la entrega de los mercados retrasados, EL TIEMPO consultó a la secretaria de Integración Social, Xinia Navarro, quien explicó que el programa ‘Bogotá solidaria en casa’ sigue funcionando con tres canales: transferencia monetaria, transferencias en bonos canjeables y transferencias en especie.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Navarro explicó que de las 262.561 familias que ya han sido beneficiadas, los aportes para 171.683 fueron entregados por el Gobierno Nacional y 90.878 por el Distrito. Además aclaró que con los 2.468 millones de pesos que han recibido en donaciones han beneficiado a 15.468 familias. Adicionalmente, se han destinado más de 18.000 millones de pesos para atender a los hogares más vulnerables de Bogotá.



Navarro anunció que “el canal de entregas en especie tiene algo novedoso: estamos haciendo focalización territorial e identificamos los 100 barrios más pobres de Bogotá”. Según la secretaria, en estos lugares se identificaron los ‘pagadiario’, los sectores establecidos por la Defensoría de Pueblo con alertas tempranas y los polígonos de alto riesgo. “En estos lugares hay 72.000 familias que van a recibir canasta alimentaria”, afirmó la funcionaria.



El Distrito espera que de hoy al lunes próximo se pongan al día con la entrega retrasada de mercados, lo cual beneficiará a la comunidad de Mártires, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Usme. Además de estas entregas, la Administración anunció una ‘donatón’ al programa ‘Bogotá solidaria en casa’ este domingo.



BOGOTÁ