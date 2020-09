Claudia López le pide perdón a joven que fue tratado como 'vándalo'

"Pasó una cosa muy desafortunada con Óscar", así comenzó su disculpa con un joven la alcaldesa de Bogotá Claudia López, en una transmisión del medio institucional del Distrito, 'Canal Capital'.



La mandataria señaló que el paro del pasado 21 de septiembre se desarrolló de forma pacífica en casi todos los puntos en los que se reunieron los manifestantes. Sin embargo, dijo que se registraron hechos puntuales de vandalismo que recibieron una respuesta de parte del Esmad.



Explicó que después de lo ocurrido, publicó cuatro fotos en su cuenta de Twitter en las que mostraba los rostros de las personas que supuestamente habían protagonizado los desmanes. Entre las imágenes, estaba Óscar Galindo, que sí se encontraba en la manifestación, pero que no estaba ejerciendo la violencia.



Citytv había hablado con el joven el pasado 22 de septiembre. Allí, él contó su versión de los hechos.

Esta mañana entrevisté a Óscar Galindo. El joven fue señalado de haber hecho parte del saqueo al Banco caja social durante las protestas del lunes. Las cámaras de @Citytv lo acompañaron en la manifestación y no hay evidencia de las acusaciones. pic.twitter.com/3w9qDN2U3t — Mafe Martínez (@mafeperiodista) September 23, 2020

"Quiero aclararle a la señora Claudia López, con todo el amor y el respeto que se merece, que yo no soy ningún vándalo. Soy un estudiante de acá, de Bogotá, Colombia. Soy un emprendedor y trabajo con mi familia en un puesto ambulante", explicó el joven.



Según señalaron los periodistas de Citytv que cubrieron el caso, Galindo empezó a ser estigmatizado por sus vecinos a raíz de las fotografías que habían sido publicadas en la cuenta de López. Esto a su vez provocó que las ventas del negocio de su mamá se desplomaran.

Luego de aparecer en fotografías publicadas por la alcaldesa Claudia López, Óscar Galindo pide no ser señalado como vándalo. Manifiesta que hace presencia en marchas pero que nunca participa en actos vandálicos. El Distrito contactó a la familia. #CityNoticiasMD @mafeperiodista pic.twitter.com/cTKJXLkF27 — Canal Citytv (@Citytv) September 23, 2020

Pero estos señalamientos eran injustificados, pues si bien el joven había sido detenido por la Policía, videos captados por las cámaras de Citytv mostraron que él no estaba participando ni de los saqueos, ni de otros actos vandálicos.



Los periodistas también le preguntaron a la Policía si había videos que probaran que Galindo estaba participando en algún hecho delictivo, a lo que esa institución respondió de forma negativa.

La disculpa de López

Después de que el caso de Óscar fuera difundido tanto en el canal como en las redes sociales, la alcaldesa Claudia López decidió contactarse con él e invitarlo para tener una conversación y pedirle perdón.



Allí dijo que, debido a que Galindo tenía puesta una máscara, ella no había podido identificarlo, aunque sí lo había señalado tanto en sus redes sociales como en una intervención que hizo en un programa de televisión.



"Yo no tengo ninguna razón para no creerle a Óscar. Y quiero pedirle excusas, porque por la publicación de mi tuit y de mi comentario ha tenido un mal rato, porque mucha gente le dijo que entonces él era un vándalo", explicó López.



Agregó que la Policía se lo había llevado para un Centro de Traslado por Protección, que es "un espacio destinado para proteger la vida de los ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida o la de terceros, perturbando la sana convivencia", según lo estipula la Secretaría de Seguridad. Después de ver que no había razones para privarlo de su libertad, lo dejaron ir.



La mandataria le dio las gracias a Galindo por recibir sus excusas y manifestó su apoyo y el de la Alcaldía al derecho a la protesta social. "Óscar estaba como cualquier otro joven, y eso nos encanta y lo apoyamos, manifestándose de forma pacífica", puntualizó.

